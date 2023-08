KINOdiseea Open Air continuă până pe 3 septembrie în București

KINOdiseea Open Air, prima etapă a ediției aniversare a Festivalului Internațional de Film pentru Publicul Tânăr, continuă până pe 3 septembrie în Parcul Obor din București. Evenimentul va mai aduce publicului de marți până duminică încă șase filme destinate audienței generale și de vineri până duminică un târg de produse handmade, ateliere de creație și educație cinematografică și câte un spectacol de jonglerii și unul de magie iar detalii se găsesc pe www.kinodiseea.ro .

Intrarea la toate evenimentele din cadrul KINOdiseea Open Air, ediția non competițională a KINOdiseea – Festivalul Internațional de Film pentru Publicul Tânăr este liberă iar programul complet în perioada 29 august – 3 septembrie este:

29 august – Aventuri până la Lună și înapoi / Moonbound, Regia: Ali Samadi Ahadi, AG, animație, 85 min.

Sinopsis: Când Peter pornește într-o călătorie magică pentru a o salva pe surioara sa, Anne, trebuie să înfrunte un teritoriu misterios: Luna! Anne a fost răpită de maleficul Om al Lunii atunci când a încercat să-l ajute pe gândacul dl Zoomzeman în căutarea soției sale. În aventura sa fantastică, Peter aterizează pe Pajiștea Stelară, unde îl întâlnește pe somnorosul domn Sandman. El știe că, doar la cina Zânei Nopții din castelul din nori, pot afla unde este Anne – dar nu sunt suficiente locuri pentru toată lumea. Așa că se alătură cursei nebunești de-a lungul Căii Lactee împotriva celor cinci Spirite ale Naturii: Uriașul Furtunii, Vrăjitoarea Fulgerului, Henry Grindină, Vrăbioiul Ploios și Mama Ger.

30 august – Familia Crood / The Croods, Regia: Chris Sanders, Kirk De Micco, AG, animație, 98 min.

Sinopsis: Comedia animată urmărește prima familie modernă a lumii pe parcursul călătoriei lor de-a lungul vieții. Atunci când peștera care le fusese casă este distrusă – împreună cu restul lumii lor – familia Crood este obligată să pornească în prima călătorie pe drumul (sau calea) familiei. Zguduiți de conflicte generaționale și întorsături seismice, Familia Crood descoperă o lume nouă incredibilă, plină de creaturi fantastice și un viitor cum nici nu-și imaginaseră vreodată.

31 august – Jucăria nouă / Le nouveau jouet, Regia: James Huth, AG, 112 min.

Sami trăiește fericit într-un cartier din suburbii alături de soția sa, care așteaptă un copil. Pentru a asigura nevoile viitoarei familii, Sami se angajează ca paznic de noapte într-un magazin cu produse de lux, deținut de Philippe Etienne, cel mai bogat om din Franța. De ziua fiului său, Alexandre, Philippe inaugurează raionul de jucării al magazinului și îi spune acestuia că poate lua orice își dorește. Alexandre îl alege pe Sami drept noua sa jucărie.

Filmul este inspirat de comedia clasică „Le Jouet” din 1976, regizată de Francis Veber.

1 septembrie – 17:00 Atelier de colorat pentru micii participanți, atelier de creație și reciclare creativă, atelier de educație cinematografică, baloane modelabile și pictură pe față, târg

20:00 – Cronicile din Narnia: Călătorie pe mare cu Zori-de-Zi / The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader, Regia: Michael Apted, AG, 115 min.

Sinopsis: Lucy și Edmund Pevensie se întorc în Narnia împreuna cu verișorul lor, Eustace. De data aceasta, Peter și Susan nu vor mai intra în lumea magică a Narniei, pentru că ei, după cum Aslan le-a spus, au crescut, dar vor putea să-l găsească în lumea reală pe el, pe Aslan. Cei trei, Lucy, Edmund și Eustace îl vor întâlni pe Prințul Caspian într-o călătorie dincolo de mare, la bordul navei regale, The Dawn Treader. În decursul drumului se întâlnesc cu dragoni și alte personaje fantastice, dar și cu un grup de războinici, până la ajungerea lor la marginile lumii.

2 septembrie – 11:00 Târg

17:00 Atelier de colorat pentru micii participanți, atelier de creație și reciclare creativă, atelier de educație cinematografică.

19:00 – Spectacol de magie

20:00 – Mary Poppins revine / Mary Poppins Returns, Regia: TRob Marshall, AG, 130 min.

Sinopsis: Michael (Ben Whishaw) și Jane (Emily Mortimer) au crescut și sunt adulți. Michael, cei trei copii ai săi și menajera lor, Ellen (Julie Walters), locuiesc pe strada Cherry Tree Lane. După ce Michael suferă o grea pierdere personală, enigmatica dădacă Mary Poppins (Emily Blunt) reintră în viața familiei Banks și, împreună cu veșnic optimistul aprinzător de felinare stradale Jack (Manuel Miranda), își folosește abilitățile magice unice pentru a ajuta familia Banks să redescopere bucuria și uimirea care lipseau din viața lor. Pentru asta, Mary Poppins le face cunoștință copiilor cu câteva personaje caraghioase și amuzante, inclusiv cu excentrica ei verișoară Topsy (Meryl Streep).

3 septembrie – 11:00 Târg

17:00 Atelier de colorat pentru micii participanți, spectacol de jonglerii

19:00 Spectacol de jonglerii

20:00 – Parcul de distracţii / Wonder park, Regia Dylan Brown, animație, 85 min.

Sinopsis: June, o fetiță cu o imaginație bogată, face o descoperire incredibilă: parcul de distracții la care visează devine realitate. Plin de cele mai nebunești atracții conduse de animale amuzante, distracția nu se termină niciodată. Dar când apar problemele, June și prietenii ei blănoși încep o călătorie de neuitat ca să salveze parcul.

Eveniment organizat de: Asociația Culturală Metropolis, co-finanțat de Primăria Sectorului 2.

Mai multe detalii despre filme vor fi disponibile pe site: http://kinodiseea.ro/

Despre KINOdiseea

KINOdiseea este cel mai mare festival de film pentru copii din Europa Centrală și Sud-Est. În cele 14 ediții precedente, festivalul a înregistrat peste 150.000 de participanți, la București și în alte orașe din țară.