Premiile SIMFEST 2023: Marele trofeu merge în Israel pentru un documentar despre pace

Sâmbătă seară, 2 septembrie, la Palatul Culturii din Târgu Mureș a avut loc Gala Laureaților SIMFEST 2023, în care au fost desemnate cele mai bune producții din ediția aniversară 20 a singurului festival și competiție de acest gen din România, și unul dintre puținele din România. Marele trofeu a plecat anul acesta la producția „Children of Peace”, din Israel, un film documentar despre o mică oază de pace în care palestinienii și israelienii au ales să trăiască în pace și armonie.

În timpul galei s-au decernat premii pentru cele mai bune filme studențești, cele mai bune documentare, filme de investigație, cele mai bune reportaje, scurt-metraje, lung-metraje. Pe lângă momentele de suspans în care au fost desemnate premiile, gala a fost completată într-un mod festiv de diferite momente artistice de muzică și teatru.

O parte dintre câștigătorii serii a plecat cu mai mult decât trofeul câștigat. Firma Luno a acordat o sponsorizare importantă în valoare de câte 1.000 de euro în servicii de colorizare pentru proiecte viitoare ale câștigătorilor de la secțiunile: creație studențească non-ficton, plus cea mai bună producție din România și din Rep. Moldova.

Marele premiu SIMFEST 2023: Children of Peace, marele premiu, Israel, de Maayan Schwartz

Premiul special al juriului: Lyne Charlebois, Canada – Tell Me Why These Things Are So Beautiful Special Jury Prize: Lyne Charlebois, Canada – Tell Me Why These Things Are So Beautiful

Premiul Unirea, Dan Curean, Romania – Danube Delta Pelikans

Premiul Ficţiune lung metraj: Oriol Ferrer, Spania – Miró

Premiul Ficţiune scurt metraj: Jordi Calvet, Spain – Takbir

Premiul pentru implicare civică: Goce Cvetanovski, Republica Macedonia, The business of pleasure

Premiul pentru filmul documentar: Michael D Kretzmer, UK – J’Accuse! A cry from the killing pits of Lithuania

Categoria cea mai bună imagine ex equo: Radek Ševčík, Slovacia – Poisoned Well şi Vladimir Krivov, Rusia – Detached

Premiul Istoria ascunsă ex equo: Fruzsina Skrabski, Sándor Kiss, Ungaria – Inherited Shame, şi Yi-baek Lee, Hyun-jung Lim, Republic of Korea, $-3000 a Baby

Categoria Reportaj: Erika Gonzales, Ramirez Matthieu Lietaert, Belgia, Illusion of abundance

Categoria Investigaţie: Riccardo Bagnato Bulgarelli, RSI, Elvetia – The Consulting Virus

Categoria Documentar ecologic: Martin Boudot, Elvetia – Children of Lead

Premiul creaţie studenţească nonfiction: Alexandru Oiţă, Romania – Blocat in propriul film

Premiul creaţie studenţească ficţiune: Agnes Alves Olivo, Germania – Intoxication

Menţiune Categoria animaţie: Joao Rodrigues, Portugalia – Ana Morphose