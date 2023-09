Premierul Ciolacu, în inspecție pe șantierele de pe Autostrada Moldovei: Prioritatea guvernului este infrastructura!

Premierul Marcel Ciolacu a făcut marți, o vizită în teren pentru a vedea stadiul lucrărilor pe șantierele de pe Autostrada Moldovei A7, care va lega Ploiești de Pașcani.

„Trebuie să fim corecți și trebuie să spunem că nu a existat în istoria Ministerului Transporturilor atâtea investiții, atâtea decontări și e pentru prima oară, poate și pentru că sunt implicat direct împreună cu dl Sorin Grindeanu, când văd o viziune de ansamblu. (…)

Dacă am fi avut această Autostrada a Moldovei, acum ne-ar fi fost mult mai ușor să depășim momentul. Din punctul meu de vedere, prioritatea numărul unu este exercițiul financiar trecut. Vreau să vă anunț că am depășit o absorbție de 93% în acest moment. Mai avem doar octombrie, noiembrie și decembrie să ne încadrăm cu plățile. Am avut și ieri seară cu dl ministru de la MIPE o discuție aplicată pe fiecare proiect.