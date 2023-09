Guvernanții vor să extindă lista produselor de bază

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Florin Barbu a anunţat, vineri la Buzău, că va începe, în două săptămâni, un dialog cu procesatorii şi retailerii privind limitarea adaosului comercial la noi alimente de bază şi în funcţie de cum vor evoluţia discuţiile Guvernul va veni cu o completare la aceste produse. El a mai spus că această completare poate fi sub forma unui acord încheiat cu retailerii.

Ministrul Agriculturii vrea un nou acord pentru limitarea adaosului comercial.

„În două săptămâni, aşa cum am discutat cu domnul prim-ministru, aşa cum am procedat şi la aprobarea ordonanţei, am dorit să avem un dialog cu procesatorii şi cu retailerii. Acelaşi lucru se va întâmpla şi în perioada următoare. În funcţie de discuţiile pe care le vom avea, vom veni cu o completare la aceste produse sau sigur poate să fie inclusiv un acord pe care putem să îl încheiem şi cu retailerii. Vreau să mulţumesc pe această cale atât procesatorilor, cât şi retailerilor că au respectat această ordonanţă şi din câte se vede şi, aşa cum a spus şi Consiliul Concurenţei, în medie, anumite alimente de bază au scăzut şi cu 49%”, a explicat Florin Barbu, într-o conferinţă de presă susţinută vineri la Buzău.

Întrebat despre faptul că sunt analişti economici care au spus că alimentele de pe listă au scăzut la preţ, însă altele s-au scumpit şi am văzut o stagnare a inflaţiei şi care e poziţia sa asupra subiectului, Barbu a răspuns: „Haideţi să aşteptăm luna viitoare cu inflaţia”.

„Sunt convins că poate să scadă, dar inflaţia nu e numai din partea de produse agroalimentare, inflaţia poate să fie şi din creşterea la alte produse, nu neapărat agroalimentare. Inflaţia este per total pe ţară. Să nu aruncăm inflaţia pe agricultură şi produsele agroalimentare”, a mai afirmat ministrul PSD.

La finalul şedinţei Executivului din data de 14 septembrie, ministrul Florin Barbu anunţa că va avea discuţii cu toţi factorii implicaţi, procesatorii cât şi retailerii, în vederea posibilităţii prelungirii măsurii de limitare a adaosului comercial la alimentele de bază. El a mai spus că se apropie sărbătorilor de iarnă şi anumite produse consumate de români acea perioadă ar putea fi incluse în ordonanţa respectivă şi a oferit ca exemplu cozonacul.