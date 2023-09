Eurodeputatul Grapini salută implicarea premierului Ciolacu pe tema aderării României la Schengen: Austria poate fi dată în judecată pentru încălcarea cu rea-credință a unui Regulament în funcțiune!

Eurodeputatul PUSL, Maria Grapini, membru în grupul S&D, salută declarația fermă a premierului Ciolacu la adresa Austriei pe tema aderării României la Spațiul Schengen.

“Vreau să-l felicit pe premier pentru că, dacă privim înapoi, de când am intrat în UE, mai ales din 2011 de când am îndeplinit Regulamentul Schengen, nu am văzut niciun președinte și niciun premier care să spună, tranșant, precum Marcel Ciolacu aceste lucruri. Austria este, practic, pusă la colț!”, a precizat eurodeputatul Grapini.

Potrivit Mariei Grapini, premierul Ciolacu știe că avem o rezoluție clară aparținând Parlamentului European, ultima din cele cinci-șase pe tema aderării României la Schengen, în care există un punct distinct în care PE cere Comisiei Europene să i se alăture și, în context, să cheme Austria la Curtea Europeană de Justiție.

Așadar, PE, a mai spus eurodeputatul umanist, este alături de România și premierul Ciolacu, iar Comisia Europene nu are ce să facă și trebuie să se alăture acestui demers legitim al țării noastre.

“Să nu uităm că în ultima sa declarație, Ursula von der Leyen, a dat România ca exemplu de bună-practică pentru modul în care păzește frontierele. În aceste condiții, Austria este pusă, la colț, dacă tot vorbim de box, pentru că nu are în favoarea sa niciun argument juridic și sper că, în decembrie, România să intre în Schengen. Dar, România trebuie să revendice și niște daune în urma pierderilor economice suferite de blocarea accesului în Schengen. De atâția ani, România suferă pierderi economice, pierderi care se pot extinde și în cazul pieței interne a UE. Știm, de asemenea, că și Italia presează și vrea să dea în judecată Austria pentru blocajul de la frontieră”, a mai spus Maria Grapini.

Nu în ultimul rând, Maria Grapini a adus și clarificări necesare în privința eventualului proces împotriva Austriei la CJUE.

“Austria nu poate fi dată în judecată pentru dreptul de veto, dar poate fi dată în judecată pentru încălcarea cu rea-credință a unui Regulament în funcțiune. Nu contează că acesta este corect sau incorect că el convine sau nu unui stat sau altuia. Cine îl încalcă, este pus, automat, sub infringement de CE”, a conchis europarlamentarul PUSL.