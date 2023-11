Eurodeputatul Maria Grapini a făcut parte din delegatia PE în Japonia: “Trebuie să dezvoltăm relațiile cu Japonia, în domeniul investițiilor în infrastructura rutieră, feroviară și aviatică”!

Europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru în grupul S&D, a efectuat, împreună cu colegii săi din comisia pentru transport și turism (TRAN) a PE, o vizită în Japonia, în perioada 31 octombrie-2 noiembrie.

Vizita eurodeputaților a debutat cu un tur ghidat la Salonul de Mobilitate din Japonia, reuniune majoră a actorilor care contribuie la viitorul mobilității în Japonia, unde a fost efectuată, printre altele, o vizită la principalii jucători japonezi în industria de automobile, și anume, Toyota și Nissan.

Eurodeputatul Grapini și colegii acesteia au efectuat, de asemenea, o vizită la Centrul General de Control Shinkansen, în timpul căreia s-au întâlnit cu doamna Yuki Tanaka, director general pentru afaceri internaționale în cadrul Ministerului Terenurilor, Infrastructurii, Transporturilor și Turismului, dar și cu reprezentanții Biroului Maritim al Porturilor, Biroului de Aviație, Biroului Căilor Ferate, Biroului Rutier, dar și a Agenției de Tusim a Japoniei.

Delegația PE a fost primită, la sediul Dietei Naționale, de președintele Comisiei permanente pentru teren, infrastructură, transport și turism (Camera Reprezentanților), Yasumasa Nagasaka. Subiectele dezbătute în comisia de transport au avut o largă paletă, începând cu îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru șoferii de camioane, sprijinirea industriei turismului, revitalizarea și reabilitarea sistemelor de transport public local și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În cea de-a doua zi a vizitei, delegația PE a avut întâlniri cu conducerile All Nippon Airways (ANA) și Japan Airlines (JAL) pe subiecte legate de aviație, inclusiv drone și combustibil durabil pentru aviație.

Totodată, Mariei Grapini și colegilor săi le-a fost prezentat de către directorul executiv, Atsushi Furukawa, Institutul de Cercetare Tehnică Feroviară (institutul de cercetare al companiilor JR).

Nu în ultimul rând, membrii Comisiei TRAN au avut, la sediul Delegației UE în Japonia, o întâlnire cu ministrul Haitze Siemers, șef adjunct al delegației, pe tema situației politice actuale din Japonia și a evoluției recente în transport și turism.

Separat, de programul delegației, europarlamentarul PUSL, Maria Grapini a avut o întâlnire cu Excelența Sa, domnul Ovidiu Drangă, ambasadorul României în Japonia.

“În calitate de membră a Comisiei pentru transport și turism a PE, am fost în delegație, în Japonia. Întâlnirile au fost la nivel înalt, la Parlamentul Japoniei, dar și cu conducerea unor companii si institute de cercetare în domeniul transportului aerian si feroviar. Am avut, de asemenea, o întalnire cu Excelența Sa, Ambasadorul României în Japonia. Excelența japoneză în domeniul transporturilor ar trebui să ne determine să intensificăm și să dezvoltăm relațiile cu Japonia, în domeniul investițiilor în infrastructura rutieră, feroviară și aviatică. Am putea, de exemplu, cu un partener japonez, sa cartografiem toate podurile rutiere, dar și să programăm refacerea și să asigurăm mentenanța podurilor din țara noastră“, a concluzionat, la finalul acestei importante vizite, europarlamentarul Grapini.