Simona Halep, mesaj șoc după audierile de la TAS

Simona Halep a transmis un mesaj plin de emoție și mulțumire către fanii săi, după ce a fost audiată la TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv) în perioada 7-9 februarie. În mesajul publicat pe Instagram, fostul lider WTA şi-a exprimat bucuria că a avut ocazia să-și prezinte apărarea și să arate că nu a folosit niciodată substanțe interzise.

Mesajul a fost unul de mulțumire către susținătorii săi, inclusiv către fani, jucători, legende ale sportului și sponsori, pentru sprijinul acordat în această perioadă dificilă. A subliniat importanța acestui sprijin în menținerea determinării și în lupta pentru adevăr.

„Coșmarul pe care îl trăiesc de un an și jumătate s-a terminat! Am avut șansa să-mi prezint apărarea în fața TAS și să arat că niciodată nu am folosit niciun fel de substanță dopantă. Asta am spus din prima zi în care am fost acuzată. Acum aștept decizia cu capul sus. Vreau să vă mulțumesc vouă, fanilor mei, jucătorilor și foștilor jucătorilor, legendelor din acest sport și sponsorilor pentru sprijinul pe care l-am primit, pentru toate mesajele trimise și pentru toate clipurile pe care le-ați făcut pentru mine în această perioadă chinuitoare. Sprijinul vostru a înseamnă enorm pentru mine și mi-a dat puterea să lupt zi de zi pentru adevăr. Voi împărtăși cu voi vești despre caz, imediat ce le primesc. Vă doresc tot binele. Binele și adevărul vor câștiga mereu”, a fost mesajul Simonei Halep, postat pe Instagram.

Simona Halep a concluzionat mesajul afirmând că va împărtăși cu fanii săi vești despre caz imediat ce le va primi și a transmis urări de bine, adăugând că binele și adevărul vor câștiga întotdeauna. Aceste declarații reflectă o atitudine puternică și determinată în fața unor momente dificile și incerte.