“Lacul Lebedelor” revine pe scena Sălii Palatului în acest weekend. Rin Okuno și Robert Enache de la Opera Națională București, în rolurile principale

“Lacul Lebedelor”, cel mai faimos spectacol de balet al tuturor timpurilor, revine în acest weekend pe scena Sălii Palatului din București, având în rolurile principale pe balerinii Rin Okuno și Robert Enache, alături de ansamblul Operei Naționale București. Reprezentația de la începutul lunii decembrie a fost primită cu entuziasm de către publicul prezent, aceasta fiind sold-out. Spectacolul de balet va avea loc pe 2 martie la Sala Palatului din București începând cu ora 18:30, biletele fiind puse deja în vânzare în exclusivitate în rețeaua iabilet.ro, fiind cadoul perfect pentru Mărțișor sau Ziua Femeii, 8 martie.

Cine sunt balerinii din rolurile principale?

Rin Okuno are 32 de ani, este născută în Japonia și a venit în România pentru a dansa roluri de balet clasic. Rin Okuno s-a alăturat Operei Naționale București în anul 2012, în anul 2013 a promovat ca solist, în 2014 ca prim-solistă și din 2016 este prim-balerină.

Rin Okuno a început studiul dansului la vârsta de 9 ani, la Swako Murase Ballet Studio (Japonia), apoi s-a perfecţionat prin workshop-uri la Școala Regală Daneză, la Școala de Balet a coregrafului John Cranko (Germania), la Baletul din Hamburg, la Centrul European al Dansului din Paris, la Academia de Balet Metropolitană din New York.

Din anul 2005 și până în prezent, Rin Okuno a câștigat zeci de premii la competiţii de balet din Japonia, SUA, China și deține un repertoriu vast, cu roluri solistice precum Gulnara din „Corsarul”, Nikia din „Baiadera”, Toamna în „Cenușăreasa”, Zâna pădurii în „Don Quijote”, Mona în „Giselle”, Dans Chinezesc în „Spărgătorul de nuci”, Odette/Odile în „Lacul Lebedelor” și multe altele.

A ales să se alăture Corpului de Balet al Operei Române deoarece aici sunt puse în scenă repertorii de balet clasic, dorindu-și foarte mult să interpreteze rolurile din „Frumoasa din pădurea adormită”, „Spărgătorul de nuci” sau „Lacul Lebedelor”.

Robert Enache s-a născut pe data de 3 iunie 1988 în București. A absolvit Liceul de Coregrafie „Floria Capali”, unde a studiat mai multe stiluri de dans pe lângă cel clasic: dans modern, dans românesc și dans de caracter. În cadrul școlii, a urmat stagii de dans clasic cu Gilbert Mayer, Sergiu Ștefanschi și stagiu de neoclasic, cu Arlet von Boven.

În 2006 a obținut bursa de perfecționare la München, la Academia Heinz Boss Stiftung, unde studiază cu maestrul Alexandre Prokofiev. Se alătură Companiei de Balet a Operei Naționale București în anul 2007, iar în 2011 devine prim – solist, având în repertoriu roluri din marile balete clasice și neoclasice: Basilio în Don Quixote, Colas în La fille mal garde, Albrecht în Giselle, James în La Sylphide, Solor și Idolul de bronz în La Bayadère, Konrad, Lankedem, Ali în Le Corsaire, Armand – Marguerite and Armand, Classical Symphony – Yuri Possokhov, Valsul Fantaisie de George Balanchine, Siegfried, Rothbart, Beno – Pas de trois în Lacul Lebedelor, In the middle, Somewhat elevated, Petite Mort – Jiri Kilyan, Tango. Radio and Juliet – Edward Clug, In the night – Jerome Robbins cuplul 3, Pasărea albastră în Frumoasa din pădurea adormită, The Dream – coregrafia Frederick Ashton, DSCH – coregrafia Alexei Ratmansky.

În 2014 dansează alături de Iana Salenko în La Sylphide și Alina Cojocaru în La Fille mal gardée și Marguerit și Armand, spectacole în cadrul Operei Naționale București. În 2014 dansează în cadrul proiectului „Alina Cojocaru Dream Project in Tokyo”, în 2015 în Gala Ballet Asteras Tokyo și în 2016 în cadrul Artistic Ballet Gala Osaka. În 2015 colaborează ca Guest Artist cu Tulsa Ballet USA pentru un turneu în Italia.

„Lacul lebedelor”, definiția baletului clasic și o poveste nemuritoare despre puterea iubirii

Titlu de referință în istoria baletului, „Lacul lebedelor” a avut premiera mondială pe 20 februarie 1877, la Teatrul Bolshoi din Moscova, unde nu a fost bine primit. Abia în 15 ianuarie 1895, cu o nouă coregrafie realizată de Marius Petipa și Lev Ivanov a avut un succes enorm la Teatrul Mariinsky din Sankt Petersburg.

Povestea din spatele celei mai celebre dintre compozițiile de balet este una cât se poate de captivantă și a reprezentat, de-a lungul timpului, subiectul de discuție al multor critici. Unul dintre fondatorii baletului rusesc, Fyodor Lopukhov, a numit „Lacul lebedelor” drept o operă națională, având în vedere simbolistica centrală – lebăda, simbolul acesteia fiind foarte des întâlnit în lirica populară; atât subiectul operei cât și imaginea lebedelor reprezintă ideea dragostei veșnice în cultura Rusiei.

Atât pentru cunoscători, cât și pentru inițiati “Lacul Lebedelor” este reprezentarea definiției baletului clasic. Indiferent cum se schimbă lumea acest “clasic” este nemuritor. Compoziția muzicală, fragilitatea balerinei care interpretează lebăda, liniile clasice, toate sunt purtătoare de emoții. În contextul în care limbajul dansului clasic este unul criptat, abstract, cu gesturi care sunt cunoscute și înțelese doar de către cunoscatori, modalitatea de expresie oferită de baletul clasic, ne emoționează, fără să știi cum și de ce. Te cucerește și te emotionează până la lacrimi. Această conexiune între actul artistic și public este o întâlnire unică, nerepetabilă și nemuritoare, au declarat organizatorii de la Musicals.ro

Legenda despre prințese transformate în lebede de un vrăjitor rău, în care vraja lui poate fi spulberată numai prin iubirea unui prinț, rămâne și în zilele de astăzi poate cea mai frumoasă poveste de balet ce a fost lăsată posterității.

“Lacul Lebedelor”, un spectacol produs de Musicals.ro

Musicals.ro este alcătuită dintr-o echipă de profesionişti cu experiență îndelugată, care de-a lungul ultimilor 15 ani a demarat şi a fost implicată în realizarea mai multor spectacole de mare succes precum Fantoma de la Operă, Romeo şi Julieta, Rebecca, Crai Nou My Fair Lady şi Mamma Mia!