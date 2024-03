Euforia Retreat & Spa, o investiție românească de 2,2 milioane de euro, care atrage turiști pe litoral în orice anotimp. Hotelul este prima unitate turistică wabi-sabi din România

Euforia Retreat & Spa, primul hotel wabi-sabi din România, deschis pe tot parcursul anului, completează peisajul litoralului românesc cu o experiență unică și integrată pentru turiști, în urma unei investiții de 2,2 milioane de euro. Experiența cazării include servicii extinse de spa, cu diferite tipuri de masaj și terapii, saună umedă și uscată, jacuzzi, piscină interioară, și o sală multifuncțională de kinetoterapie, yoga și pilates, toate într-o atmosferă quiet luxury. Restaurantul Euforia, deschis și către publicul larg, promovează ingredientele locale în meniuri concepute și create pentru a pune în valoare teritoriul Mării Negre.

Proiectul este o investiție cu capital românesc, apărut din dorința de a aduce o schimbare în peisajul turismului de pe litoralul românesc. Deschis în toate anotimpurile, hotelul boutique Euforia este situat pe plaja dintre cele două Eforii, la intersecția dintre Marea Neagră și lacul Techirghiol. Are 20 de camere cu design unic, realizat de Annterior Studio în estetica wabi-sabi, concept care definește arta de a găsi frumusețea în imperfecțiune, autenticitate și în contemplarea naturii. În design s-au folosit materiale naturale precum lemn, piatră, textile de in, cânepă, bumbac, răchită, obiecte vintage – un perete din lemn recuperat dintr-o șură din Transilvania -, într-o cromatică integrată în peisajul litoralului românesc. Sculpturile amplasate atât în interior, cât și în exterior sunt realizate de artistul local George Culea în piatră de Techirghiol.

„Mi-am dorit să marchez o premieră pe litoralul românesc, prin care să recreez atmosfera din perioada de glorie a Eforiilor, în care protipendada zonei își petrecea timpul la malul mării. Am avut alături de mine parteneri de încredere, care s-au aliniat cu viziunea mea și mă bucur nespus că am reușit să venim cu ceva nou pe litoralul românesc. Cu Euforia Retreat & Spa, oaspeții se bucură acum de moștenirea trecutului, pentru că aceasta se regăsește pe deplin în arhitectura și energia locului. În plus, Euforia este mai mult decât o cazare, este o experiență de relaxare pe malul mării – o delectare vizuală prin artă și design”, a declarat Alexandra Bogatu-Pavel, fondatoarea și CEO-ul Euforia Retreat & Spa.

Grad de ocupare cu peste 15% față de estimările inițiale, cu turiști din principalele orașe din țară

Răspunsul pieței la conceptul Euforia Retreat & Spa indică faptul că traversăm o perioadă de schimbare și redefinire a luxului. Gradul de ocupare, de la lansarea din vara anului 2023 și până acum, a depășit așteptările inițiale și a confirmat faptul că publicul român este doritor de o cazare de tip experiență, similară cu cea din hotelurile de lux din străinătate. În extrasezon, Euforia este organizatorul mai multor evenimente proprii, concomitent cu cele naționale ori locale, prin care atrage turiști la Marea Neagră.

Dintre oaspeții din primele opt luni de funcționare, bucureștenii și locuitorii din Ilfov au vizitat Euforia în cea mai mare proporție, urmați de cei care locuiesc în Brașov, Sibiu, Iași și Timișoara.

Planuri pentru 2024: creștere de 50% a încasărilor pe segmentul de cazare și o dublare a veniturilor generate de restaurant și de servicii de spa

Pentru anul 2024, Euforia se așteaptă la o creștere de 50% a încasărilor pe segmentul de cazare și o dublare a veniturilor generate de restaurant și de servicii de spa. O parte din această creștere va fi generată de segmentul organizării de evenimente proprii și private. Dezvoltarea Euforia va fi susținută și de acreditarea de funcționare ca bază de tratament, care este în curs de obținere și care va diversifica portofoliul de servicii și de terapii spa medicale.

Euforia Retreat & Spa își propune să devină prima alegere pentru turiștii doritori să descopere conceptul de quiet luxury în România, pe segmentul de hoteluri boutique, dar și o destinație ce oferă o experiență completă pentru oaspeți – cazare, gastronomie, servicii spa și infrastructură pentru evenimente private.

Integrarea și valorificarea trecutului în proiectul Euforia

Amenajarea Euforia Retreat & Spa a durat doi ani și a presupus refacerea și extinderea unei clădiri interbelice aflate pe malul mării, între cele două Eforii, unde plaja a fost mărită în ultimul an. Vila Plaja, integrată acum în hotel, a fost construită în 1930, refăcută în 1990 și 2023, și aparținea familiei lui Cecil Popa, unul dintre cei mai buni medici hematologi pe care i-a avut România. A fost pe rând casă de vacanță, vilă de protocol, locuință.

La amenajarea hotelului a fost păstrat și integrat în design unul din zidurile clădirii vechi din calcar cochilifer, cunoscută ca piatră de Techirghiol, iar intrările cu arcade păstrează identitatea clădirii originale. Vila Plaja este acum una dintre aripile Euforia Retreat & Spa, The Villa. Celelalte corpuri care întregesc Euforia sunt The Pool Pavillion și The Lake Wing.