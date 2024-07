Eurodeputatul Maria Grapini va continua să militeze, în PE, pentru politici sociale care să diminueze sărăcia și numărul oamenilor aflați la limita sărăciei

Europarlamentarul Maria Grapini a precizat că, atât în UE, cât și în România, este nevoie de politici sociale pentru a diminua sărăcia și numărul oamenilor aflați la limita sărăciei.

“Din păcate, creșterea prețurilor ia semnificativ, dacă pot spune așa, din buzunarele românilor. Sunt țări în jurul nostru, precum Ungaria, unde, într-adevăr, prețurile sunt mai mari și știu din presă că mulți cetățeni din Ungaria vin la noi în țară și fac alimentarea cu benzină sau motorină, dar cumpără și alimente pentru că sunt mai ieftine decît în țara lor. Pe noi, însă, ne interesează situația alarmantă din România!”, a punctat eurodeputatul Grapini.

Potrivit Mariei Grapini, trebuie, de fiecare dată, să privim situația în context național, iar în cazul României avem, din păcate, milioane de cetățeni care au un venit mic sau foarte mic pe membru de familie, venit care nu poate face față prețurilor crescute la pompă și la alimente.

“Cel mai grav aspect este faptul că mulți români nu mai pot avea acces nici măcar la medicamentele de bază pentru că, din nefericire, suntem un popor bolnav, iar aceste medicamente sunt indispensabile pentru tot mai mulți cetățeni, în special cei în vârstă!”, a mai spus europarlamentarul.

Maria Grapini susține că fără creșterea competitivității IMM-urilor nu putem avea politici sociale de protecție a cetățenilor vulnerabili

De asemenea, Maria Grapini a susținut, în intervențiile sale, ferm politicile pentru creșterea competitivității IMM-urilor, pentru a putea avea, astfel, politici sociale de protecție a cetățenilor vulnerabili.

„În primul rând, pentru a fi credibilă, vă spun că 35 de ani am lucrat în industrie. Eu nu sunt om politic. Am pledat întotdeauna pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii și consider că politica de susținere a capitalului autohton și a IMM-urilor trebuie să fie mai puternică. De asemenea, vreau să vă spun că, săptămâna aceasta, am avut ședință în PE și nu România a fost notificată pentru deficit excesiv, ci Italia, Germania, Franța și Malta. Haideți să nu mai aruncăm cu noroi și să spunem că România este mereu dată ca exemplu negativ!”, a mai spus eurodeputatul Grapini.

Potrivit Mariei Grapini, trebuie să mergem spre identificarea unor soluții viabile. Trebuie să pornim de jos, a mai spus europarlamentarul, de la sursă, și să scădem impozitele pe muncă, concomitent cu creșterea impozitului pe capital.

Comisarul pe Economie, Paolo Gentiloni, interpelat dur de eurodeputatul român

De menționat că eurodeputatul Maria Grapini a avut numeroase intervenții pe această temă, atât în plenul PE de la Bruxelles și Strasbourg, dar și în comisiile de specialitate.

Concret, chiar în acest an, Maria Grapini a precizat în plenul PE de la Strasbourg, în prezența comisarului pe Economie, Paolo Gentiloni, că este necesară o politică fiscală care să-i ajute pe cei mai săraci, reiterând totodată necesitatea implementării unor măsuri clare de protecție a cetățenilor vulnerabili.

În opinia europarlamentarului român, Comisia Europeană are un rol important în acest sens și, ca atare, trebuie să pună bazele unui ghid de bune practici pentru acordarea de sprijin financiar gospodăriilor vulnerabile.

„Trebuie să intervenim urgent. Deși știm că fiecare stat are dreptul să-și stabilească mix-ul fiscal, să-l adapteze la nevoile locale, naționale, este necesară și o normalizare a acestor politici. Cu toate că spunem că vrem coeziune socială, există acum un decalaj enorm în interiorul pieței interne… spre exemplu, în cele 27 de state membre, avem salarii cu diferențe uriașe, de la unu la o mie. Mai mult, sunt oameni care nu-și mai pot plăti factura la curent, nu-și mai pot cumpăra alimente de bază, medicamente necesare și, astfel, se îmbolnăvesc!”, a avertizat Maria Grapini.