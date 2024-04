Eurodeputatul Maria Grapini critică modul de lucru al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: Nu are credibilitate!

Europarlamentarul Maria Grapini, membru în grupul S&D, taxează dur modul de lucru al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

“Săptămâna trecută nu nu am votat, din nou, descărcarea de gestiune a Comisiei Europene. Din punctul meu de vedere, Ursula von der Leyen nu are credibilitate când cere statelor membre corectitudine și transparență în cheltuirea fondurilor europene, dar în privința Comisiei Europene nu mai face același lucru. Am luat cuvântul, în plenul PE, și am spus răspicat aceste lucruri!”, a punctat eurodeputatul Grapini.

În context, Maria Grapini i-a informat, din nou, pe români că, la nivel european, există instituții, care au curaj, precum Curtea de Conturi Europeană care nu a acordat, exact pe motivul invocat și de europarlamentarul român, descărcarea de gestiune.

O poziție similară, a mai spus eurodeputatul, a avut și ombusdmanul european care nu a primit răspuns de la Ursula von der Leyen la niciuna dintre solicitările sale privind contractele de achiziții a vaccinurilor anti-Covid.

“Eu nu am nicio reținere să o interpelez pe Ursula von der Leyen și am făcut acest lucru inclusiv în scris. Parchetul European a preluat, de altfel, procesul privind achiziția de vaccinuri anti-Covid. La audierea doamnei Kovesi, de săptămâna trecută, când și-a prezentat Raportul, au fost mulți colegi care au întrebat-o ce va face cu acest proces pe rol privind achiziția de vaccinuri anti-Covid, dar nu a dat informațiile solicitate. Dacă procesul a fost preluat de la Parchetul belgian sper ca Parchetul European să îl ducă, mai departe, la bun sfârșit.Nu vreau să ne trezim doar că acest dosar a fost luat doar pentru a se închide!”, a menționat Maria Grapini.

De menționat că europarlamentarul Maria Grapini a taxat, recent, în plenul PE de la Bruxelles, Comisia Europeană, pentru lipsa de transparență, și a propus să nu se acorde descărcarea de gestiune pentru aceasta în contextul în care inclusiv Curtea de Conturi Europeană a dat aviz negativ.

„Trebuie să vă spun că simt o frustrare uriașă când am auzit că s-a spus aici că transparența Comisiei este la cea mai mare înălțime. Știm foarte bine cât ne chinuim, și ombusdmanul ,și Curtea de Conturi Europeană și noi, comisia de control bugetar, să aflăm ce s-a întâmplat cu banii din contractele încheiate de doamna președinte, Ursula von der Leyen, privind vaccinurile anti-Covid. Există, din păcate, o dublă măsură!”, a precizat eurodeputatul Grapini.

Potrivit Mariei Grapini, în raportul privind decărcarea de gestiune a Parlamentului European, unde este raportor din partea grupului S&D, a constat existența unor amendamente stranii, care prevăd că europarlamentarii trebuie să păstreze chiar și bonurile de la cafea, apă și hârtie, cumpărate pentru cabinete. În același timp, a completat eurodeputatul, în cazul unor sume infinit mai mari, chiar și avizele negative date de Curtea de Conturi Europeană nu sunt luate în seamă de cei responsabili.

“Cred că trebuie să privim foarte serios această situație și să tratam cu aceeași unitate de măsură descărcările de gestiune și ale Parlamentului, dar și ale Comisiei, Consiliului și agențiiilor europene. Doar astfel putem proteja intersele financiare ale UE și, implicit, banii cetățenilor. Așadar, aș dori ca însuși Consiliul să nu mai acorde așa ușor descărcarea de gestiune, iar colegii din PE să fie mult mai exigenți. Eu nu am votat anul trecut această descărcare de gestiune și, probabil, nu o să o votez nici acum!”, a conchis, în intervenția sa, Maria Grapini.