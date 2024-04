„Agnus Dei” la Casa Artelor Dinu Lipatti

Cu sufletul pregătit pentru sărbători, Casa Artelor Dinu Lipatti organizează cea de-a V-a Ediție a evenimentului „Agnus Dei” – Recital extraordinar de muzică clasică, vineri, 26 aprilie 2024, de la ora 19:00. Studenții clasei de canto Conf. Univ. Dr. Soprana Iulia Isaev de la Universitatea Națională de Muzică București au pregătit un program amplu și profund cu lucrări semnate de compozitorii: Francesco Durante, Giovanni Battista Pergolesi, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Gabriel Faure, Nicolae Lungu, Nicolae Moldoveanu.

Vor urca pe scenă talentații muzicieni: Daria Bârzu, Alexandra Dumitrache, Ana Maria Scrioșteanu, Ștefania Vorniceanu, Olga Florea, Theona Iurcovschi, Stoica Neti Andreea, Claudia Marinescu, Adelina Cociobanu, Andrei Cocîrlea. La pian vor fi acompaniați de Lect. univ. dr. Ioana Găină Cojuharov

Soprana Iulia Isaev este una din vocile formate în România, care a dus peste tot în lume tradiția școlii românești de canto, fiind invitată să cânte pe cele mai importante scene lirice. Absolventă a Universității Naționale de Muzică din București, și-a perfecționat arta cântului sub îndrumarea renumitei artiste și distinse profesoare Arta Florescu. Este laureată a mai multor concursuri internaționale de canto: Loire Atlantique, Nantes-Franța, G. Enescu – București și M-ma Butterfly, Barcelona-Spania, unde a obținut premiul întâi. Imediat după absolvire a debutat la Opera Națională din București în rolurile Micaela (Carmen)-Bizet, Pamina (Flautul fermecat)- Mozart, Mimi (La Boheme)-Puccini, Nedda (Paiațe)-Leoncavallo și Cio-cio-san (M-ma Butterfly)-Puccini și în același timp și-a început cariera internațională, fiind invitată la Viena să interpreteze rolul Donnei Anna (Don Giovanni)- Mozart, într-un spectacol regizat de Franco Zeffirelli. Acest rol i-a adus nenumărate satisfacții profesionale și i-a prilejuit apariția în diferite montări, pe scene din Europa și Asia. Cariera sa internațională a continuat cu o serie de roluri interpretate cu determinare, profesionalism, dăruire și sensibilitate, fapt ce i-a adus contracte de colaborare în calitate de invitat cu Wiener Staatsoper, Bayeriche Staatsoper Munchen, Opera National de Paris Palais Garnier, Opera Bastille Paris, Theatre des Champs-Elysees Paris, Staatsoper Berlin, Deutsche Oper Berlin, Semperoper Dresda, Oper der Staat Koln, Das Opernhaus Zurich, Opera National du Rhin Strasbourg, Opera National Lorraine Nancy, Dutch National Opera Amsterdam, Hamburgiche Staatsoper, Das Sessiches Staatstheater Wiesbaden, Theatre Royal de la Monnaie Brusseles, The New National Theatre Tokyo, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Reggio di Torino, Teatro San Carlo din Lisabona, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Massimo di Palermo, Metropolitan Opera New York.

Repertoriul său cuprinde roluri lirice, precum: Micaela (Carmen), Mimi (La Boheme), Liu (Turandot), Donna Anna (Don Giovanni), Contessa (Nunta lui Figaro), Fiordiligi (Cosi fan tutte), Nedda (Paiate), Pamina (Flautul fermecat), cât și roluri lirico spinte, precum: Marguerite (Faust), Tatiana (Evgeni Oneghin), Desdemona (Otello), Alice Ford (Falstaff), Manon (Manon Lescaut), Floria Tosca (Tosca). În ultimii ani, repertoriul sopranei s-a îmbogățit cu noi titluri de factură dramatică, ea abordând cu succes și repertoriul wagnerian prin rolurile Elsei (Lohengrin) și Elisabeth-ei (Tannhauser). A susținut numeroase concerte vocal simfonice în săli de prestigiu precum: Concertgebow din Amsterdam (Verdi Requiem), în sala de concerte Megaron din Atena (La Mort du Cleopatra-Berlioz), la Teatro Massimo din Palermo (Ein Deutche Requiem-Brahms), la Theatre Champs-Elysees din Paris și în Sala Filarmonicii din Koln (Mozart Requiem) etc. A susținut concerte alături de Angela Gheorghiu și Placido Domingo la Sala Palatului din București, la Gran Teatre del Liceu din Barcelona, la Bunkamura Hall Tokyo, Nagasaki, la Opera din Seul și apoi, din nou alături de Angela Gheorghiu la Opera National de Paris, Palais Garnier. În stagiunea 2015/2016, a colaborat cu Metropolitan Opera din New York pentru două producții, Tannhauser de Wagner și Manon Lescaut de Puccini. În stagiunea 2016/2017 colaborarea cu Metropolitan Opera din New York continuă cu operele Manon Lescaut de Puccini și Evgheni Oneghin de Ceaikovsky. Pe lânga activitatea sa solistică, din anul 2012, este profesor asociat la Universitatea Națională de Muzică București

Pianista și regizoarea Alice Barb este Directorul fondator al Casei Artelor Dinu Lipatti, instituție publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Municipiului București.

Biletele pot fi cumpărate online pe www.iabilet.ro și în rețeaua iabilet.ro/retea sau la sediul Casei Artelor Dinu Lipatti. Accesul persoanelor cu dizabilități și a însoțitorilor acestora este gratuit cu o rezervare în prealabil la numărul de telefon de pe bilet.