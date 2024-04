Liderii Alianței Dreapta Unită îi „desființează” pe Ciolacu și Ciucă: „Nu irosiţi niciun vot. Un vot dat PNL este un vot dat PSD!”

Liderul USR, Cătălin Drulă, a declarat că strategia PSD şi PNL ar fi aceea de a folosi „iepuri” în localităţile în care nu au candidaţi comuni pentru alegerile locale, astfel încât să „rupă” voturile.

Precizările au fost făcute duminică, la Piteşti, cu ocazia lansării candidaţilor Alianţei Dreapta Unită pentru alegerile locale din 9 iunie, în judeţul Argeş.

„Data trecută, Piteştiul a mai primit patru ani de PSD pentru că a existat un iepure de la PNL. Vreau să le spun piteştenilor foarte clar, şi în anul acesta: este strategia lor să folosească iepuri. Unde nu au putut pune candidaţi comuni PSD-PNL, au ales altă strategie: ‘Pune iepuri pentru celălalt’. Nu irosiţi niciun vot. Un vot dat PNL este un vot dat PSD”, a spus Drulă.

El a susţinut că strategia PSD şi PNL ar fi aceea de a „sădi frică în societate” şi a acuzat-o pe Alina Gorghiu că ar fi făcut „mai mult rău justiţiei româneşti” decât Rodica Stănoiu.

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat că PNL şi PSD au ales să candideze pe o listă comună la alegerile europarlamentare deoarece „le-a fost frică” de vot. El a mai precizat că preşedintele Klaus Iohannis a numit „mai mulţi premieri de la PSD” decât Ion Iliescu.

„Când am observat cu câtă nepăsare au tratat dosarul Schengen Iohannis şi guvernele lui, nu am putut rămâne nepăsători. Eu, împreună cu Vlad Botoş, am ţinut pe agenda Parlamentului European în fiecare săptămână acest subiect, pentru că ni s-a făcut o mare nedreptate. Iar dacă lor nu le pasă, noi nu am putut rămâne pasivi. De aceea am iniţiat, în premieră, un proces la Curtea de Justiţie a UE împotriva Austriei. Asta trebuia să facă Guvernul, dar pentru că lor nu le pasă, au încercat să treacă totul cu vederea. Lor le place să existe foarte multă ceaţă. Ei se simt bine atunci când românii pot fi uşor manipulaţi”, a spus Tomac.

La rândul său, liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat că şi candidatul susţinut de PSD şi PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, ar fi „un iepure” şi un „ţap ispăşitor”.