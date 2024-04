Avalanșă de medalii pentru români la Europenele de canotaj de la Szeged

România s-a clasat pe locul secund în clasamentul general la Campionatele Europene de canotaj de la Szeged, în urma Marii Britanii. Delegația noastră a concurat azi în 7 finale, cucerind 5 medalii. În total, tricolorii pleacă spre casă cu 8 medalii: patru de aur, două de argint și două de bronz.

Băieţii au condus detaşat cursa încă de la start şi au reuşit să aducă prima medalie de aur la masculin pentru ţara noastră la CE 2024.

Tot duminică, România a mai câştigat o medalie de aur prin Echipajul feminin de dublu rame, format din Ioana Vrânceanu şi Roxana Anghel.

Ultimele dar nu cele din urmă au fost fetele din echipjul de 8+1, (Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Adriana Adam, Maria Lehaci, Mădălina Bereş, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria-Ştefania Petreanu), care au făcut cursa perfectă și au câștigat cu timpul de 06 min 32 sec 00/100, în faţa echipajelor din Marea Britanie (06:35.16) şi Italia (06:37.41). România a fost pe locul secund la 500 şi 1.000 de metri, dar a preluat apoi conducerea şi nu a mai cedat-o până la final.

Echipajul de dublu vâsle feminin (W2x), compus din Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar, a câştigat medalia de bronz. La dublu rame masculin (M2-), echipajul format din Florin Arteni şi Florin Lehaci a obţinut medalia de argint.

Echipajul feminin de dublu rame, format din Ioana Vrânceanu şi Roxana Anghel, a cucerit sâmbătă medalia de aur la Campionatele Europene de la Szeged.

Cele două sportive au dominat cursa încă de la început până la final. Reuşita venea după ce Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc au câştigat, sâmbătă, în proba de dublu vâsle feminin, categorie uşoară. La dublu rame masculin (M2-), echipajul format din Florin Arteni şi Florin Lehaci a obţinut medalia de argint.

Echipajul de 8+1 masculin format din Mihăiţă Ţigănescu, Ciprian Tudosă, Constantin Adam, Mugurel Vasile Semciuc, Florin Arteni, Sergiu Bejan, Ştefan Berariu, Florin Lehaci şi Adrian Munteanu a câştigat, sâmbătă, medalia de bronz la Campionatele Europene de Canotaj de la Szeged.

România a încheiat proba cu timpul 05:56.11. Pe primul loc s-a clasat Marea Britanie (05:52.90), iar pe doi a terminat Germania (05:55.23).

Tot sâmbătă, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc au câştigat aurul la dublu vâsle feminin, categorie uşoară. De asemenea, echipajul de patru rame feminin format din Mădălina Bereş, Maria Lehaci, Magdalena Rusu şi Amalia Bereş a obţinut medalia de argint.

Gianina van Groningen a declarat, sâmbătă, după ce a câştigat alături de Ionela Cozmiuc titlul european la dublu vâsle feminin, că aştepta această medalie de opt ani.

„Suntem foarte fericite, aşteptam acest titlu de vreo opt ani. Am obţinut de două ori titlul mondial, dar niciodată pe cel european. Acum, în sfârşit, l-am obţinut, aşa că suntem foarte fericite. M-am retras timp de un an, iar acum am revenit. Asta înseamnă foarte mult”, a spus sportiva, potrivit World Rowing.

Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc au câştigat, sâmbătă, medalia de aur în proba de dublu vâsle feminin, categorie uşoară, la Campionatele Europene de Canotaj de la Szeged. Cele două românce au încheiat proba cu timpul 07:29.63. Pe locul doi s-a clasat un echipaj din Grecia (07:31.94), iar pe trei s-a clasat Italia (07:33.73).