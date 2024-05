Rareș Hopincă, în mijlocul locuitorilor din cartierul Ostrov și Piața Cremenița din Sectorul 2. Candidatul Alianței PSD-PNL, revoltat de străzile neasfaltate, lipsa reabilitării blocurilor și gunoaiele din aceste zone!

Candidatul Alianței PSD-PNL, Rareș Hopincă, la Primăria Sectorului 2 își continuă campania electorală în sector. Alături de oameni, printre oameni, ascultând problemele acestora și oferindu-le soluțiile așteptate, din păcate, de prea mulți ani.

Prea multe probleme rămase nerezolvate în acest sector, prea mulți oameni uitați de administrația Radu Mihaiu-USR, prea mulți cetățeni dezamăgiți…

După cum spune Rareș Hopincă, problemele oamenilor nu se aud până la primărie, iar Radu Mihaiu a fost invizibil în toți acești ani!

Rareș Hopincă și echipa sa de campanie s-au întâlnit cu oamenii din cartierul Ostrov (un cartier abandonat de primarul Radu Mihaiu!). Candidatul Alianței PSD-PNL la Primăria Sectorului 2, le-a mulțumit oamenilor pentru dialog și pentru că au demonstrat că le pasă de comunitate și de cartierul în care trăiesc.

“Străzi neasfaltate, probleme mari cu țânțarii, cu penele de curent și cu gunoaiele de pe lac și de pe insulă. Oriunde ai întoarce capul, lipsa de implicare și de interes pentru condițiile în care trăiesc cetățenii sunt omniprezente. Locuitorii din zonă se întreabă ce face primăria, cu ce se ocupă primarul, pentru că se simt neglijați și abandonați!”, a punctat, revoltat, Rareș Hopincă.

Pe bună-dreptate, oamenii, din acest cartier abandonat, așteaptă de la viitorul primar să le fie un partener de dialog transparent și onest, să asculte comunitatea și să fie implicat. Rușinos pentru Radu Mihaiu și administrația USR care au eșuat, practic, pe linie în privința unei administrații decente a acestui sector.

O altă zonă, plină de gunoaie, consecința nepăsării crase a actualei administrației este Piața Cemenița.

“Am văzut depozite de gunoaie. Am văzut zone insalubre între blocuri. Am văzut nepăsare crasă din partea administrației. Am întâlnit oameni revoltați și disperați de indolența Primăriei.

Întâlnirea de la Piața Cremenița a strâns oameni din tot cartierul. Sunt probleme mari peste tot, așa cum știam. Locuitorii de pe strada Sinaia și Aleea Sinaia mi-au atras atenția asupra gunoaielor lângă care sunt nevoiți să trăiască zilnic și asupra dosarelor pentru reabilitarea blocurilor, depuse de peste 10 ani, lăsate fără răspuns.

De asemenea, este mare nevoie de reamenajarea parcărilor rezidențiale, unele pline de noroi, de resistematizarea traficului și de asfaltarea străzilor secundare. Măsuri de bun-simț, de care însă nu s-a îngrijit nimeni în ultimii ani.

Nu în ultimul rând, cetățenii cer redeschiderea Pieței Cremenița, o piață pentru producători, care să aducă legume și fructe proaspete în inima cartierului”, a spus Rareș Hopinca.

În aceste condiții alarmante, schimbarea la nivelul Sectorului 2 devine mai necesară decât oricând. Primarul Radu Mihaiu trebuie să plece! Încă patru ani de mandat ai acestuia nu ar reprezenta altceva decât perpetuarea dezastrului în sectorul 2.