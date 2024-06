Eurodeputatul Maria Grapini a participat, la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, la acțiunea culturală “ Frânturi din patrimoniul cultural imaterial al satului banățean!”

Europarlamentarul Maria Grapini, membru în grupul S&D, a participat, duminică, la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, la o acțiune culturală, organizată de mai mulți profesori inimoși de la Liceul Tehnologic UCECOM din Timișoara si Liceul Tehnologic de industrie alimentară, intitulată “ Frânturi din patrimoniul cultural imaterial al satului banățean!”.

“Felicitări organizatorilor pentru această acțiune culturală de suflet și consider că acest proiect merită promovat și multiplicat în toate zonele țării! Mulțumesc, de asemenea, Consiliului Județean Timiș pentru că a acceptat un asemenea proiect și sper că, în continuare, CJ să aibă pe agendă asemenea proiecte. Vreau să felicit și familia Sipos. Eu am colaborat cu dânșii, pentru că acum doi ani, la Giroc, cu circa 300 de oameni, cu Înalt Prea Sfinția Sa, Mitropolitul Banatului, la acea biserică frumoasă din Giroc, care este ca o catedrală, am sărbătorit Ziua Costumului Tradițional. M-a impresionat că mi-au dat costume din colecția lor, am făcut și o expoziție în acest sens. Eu, personal, am 42 de costume din toate zonele, cel mai vechi are 150 ani!”, a precizat eurodeputatul Grapini.

De altfel, Maria Grapini și-a exprimat regretul că, iubirea de sat și tradiții, se transmite prea puțin la generațiile viitoare.

“Eu l-am iubit pe Marin Preda pentru că opera lui a descris foarte bine țăranul român. Vreau să spun două lucruri. Primul este că îmi doresc să facem acest lucru cu participarea Parlamentului European. În al doilea rând vă provoc să continuați acest proiect, dar într-un spațiu mai mare în care să vină tineri, să vină multă lume, pentru că eu, una, am aflat, astăzi, informații noi! Consider că este foarte important ca un număr cât mai mare de români să afle aceste informații, de suflet!”, a conchis, în intervenția sa, europarlamentarul Grapini.