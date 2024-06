Sebastian Burduja, singurul candidat la Primăria Capitalei care le-a prezentat bucureștenilor „Planul pentru București!”. Liberalul are soluții la toate problemele Capitalei!

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, a afirmat, vineri, că volumul său „Planul pentru Bucureşti” reprezintă o invitaţie deschisă pentru toţi bucureştenii, prezentându-se ca „om de echipă şi de dialog cu oameni care au făcut lucruri pentru români” şi care consideră că „avem nevoie de mult mai multă administraţie”.

„Eu am fost aici să-mi lansez o carte. E o invitaţie deschisă pentru toţi bucureştenii. Din punctul meu de vedere, atât timp cât un bucureştean vrea binele acestui oraş, el va alege schimbarea. Au fost opt ani de eşec, din păcate, pentru Capitală, de dezamăgiri şi cred că ceea ce am încercat, ceea ce ne străduim să facem este să le prezentăm bucureştenilor cu adevărat un plan nou pentru dezvoltarea oraşului”, a spus Burduja, după lansarea oficială a cărţii la standul Litera din cadrul Salonului Internaţional de Carte Bookfest.

Întrebat despre aşa-zisa cerere de a se retrage din cursa pentru Capitală care ar fi fost adresată de PSD primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, candidat din partea PUSL la funcţia de edil general, care a luat parte la lansare, Burduja a afirmat: „Nimeni nu trebuie să se retragă”.

El s-a declarat „convins” că retragerea lui Piedone nu ar spori şansele Gabrielei Firea şi că „nu se pune această problemă”.

„Trăim într-o democraţie, fiecare concurent are o opţiune, un program pentru bucureşteni şi aşa e corect. Cei care fac presiuni sau încearcă să-i determine pe alţii să se retragă înseamnă că nu au suficiente argumente pentru a câştiga încrederea şi votul bucureştenilor. Bucureştenii nu sunt nici pe culori, nici nu li se poate dicta cu cine să voteze. Ei vor alege omul care are cel mai bun plan, cea mai bună echipă şi rezultate probate până acum în cariera publică. (…) Hai să-i respectăm pe bucureşteni! Puterea este la ei. Vedeţi toate sondajele acestea, cotele de la casele de pariuri. Sunt totuşi 34 de ani. Asta înseamnă democraţia, să te duci la vot cu conştiinţa împăcată şi să-l alegi pe cel mai bun, pe cel care te reprezintă, nu pe cum îţi dictează unii şi alţii să votezi sau cum încearcă să manipuleze”, a mai spus Burduja.

Despre o întâlnire cu şeful statului la Cotroceni, Sebastian Burduja a arătat că „s-a nimerit această întâlnire care era prestabilită” şi că „probabil, lunar, a existat o întâlnire cu domnul preşedinte pe sectorul energetic”.

Vorbind despre cartea sa, la lansare, Sebastian Burduja a afirmat la final că „în România ultimilor 34 de ani şi cu siguranţă în Bucureştiul ultimilor ani am avut parte de mult prea multă politică partizană” şi a pledat pentru colaborare.

„Avem nevoie de mult mai multă administraţie. De aceea, şi ultima perioadă eu am avut un dialog şi aşa voi continua să funcţionez, ca om de echipă şi de dialog cu oameni care au făcut lucruri pentru români. Că sunt din Partidul Naţional Liberal – Ciprian Ciucu, Ilie Bolojan, Emil Boc – că sunt din alte partide, că sunt Cristi Popescu Piedone, că e Daniel Băluţă sau Robert Negoiţă, sunt oameni care au făcut proiecte pentru acest oraş. Şi pentru asta, dincolo de orice culoare politică, pot să-mi exprim o apreciere”, a arătat Burduja.

El consideră că „aşa e normal, asta e democraţia în care trebuie să ne dorim să trăim”.

„Dincolo de politică, e ceea ce facem pentru oameni, că de aceea facem politică, pentru a le schimba viaţa oamenilor în bine, nu pentru a ne satisface un orgoliu personal, sau pentru a împrăştia lozinci, sau pentru a otrăvi sufletele oamenilor într-o luptă pentru voturi. Nu despre asta este vorba, sau cel puţin eu nu de asta m-am întors în România şi nu de asta am intrat în politică. Dacă la finalul zilei, fiecare dintre noi, indiferent de partidul din care facem parte, putem să tragem linie şi să spunem ‘Ştii ceva, strada asta, cartierul ăsta, oraşul ăsta, ţara asta sunt mai bune pentru că noi am avut un pix în mână la un moment dat şi am făcut nişte lucruri să se întâmple cu votul şi încrederea oamenilor, misiune îndeplinită. Despre asta este vorba”, a încheiat Sebastian Burduja.