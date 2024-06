Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, convins că bucureștenii vor alege corect pe 9 iunie: „Ne-a lipsit un lider la Primăria Generală!”

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, este convins că bucureștenii vor alege corect pe 9 iunie 2024 și vor decide că el este cel mai necesar pentru schimbarea Bucureștiului.

Bazat pe cunoștințele sale, pe planurile puse la punct alături de echipa lui și de susținerea colegilor din PNL, Burduja este gata să adune voturile oamenilor pe care speră că i-a convins în campanie.

Printre planurile lui Sebastian Burduja pentru Capitală se numără mai multe pasaje subterane, care să permită bucureștenilor să ducă o viață mai puțin aglomerată, poluată și zgomotoasă în oraș, dar și investiții în infrastructura energetică și rutieră.

„În PNRR secventa proiecteler este de natură să creeze o absorbție mai mare în anii următori. București-Ilfov este o regiune dezvoltată, Bucureștiul este peste Roma, Berlin, Budapesta si multe alte capitale europene. Din păcate nu arată ca în Occident. Se pot face lucruri în zona de tranziție energetică, de infrastructură, reabilitarea liiniilor de tramvai, pistele pentru biciclete. Avem nevoie de administrații care sunt active, care se implică și care se folosesc de oportunitatea fondurilor europene. Bucureștenii au început să aibă probleme foarte mici, dar mari. Lipsa căldurii și a apei calde, faptul că parcurile sunt devastate, au impresia că nu se mai poate face un proiect mare în acest oraș.

Plecând de aici, traficul cât mai mult în subteran, orașul pentru oameni. La Oradea s-au făcut într-un an 7 pasaje subterane. Nu am avut un om potrivit la momentul potrivit care să facă un astfel de proiect. Am fost în Gara de est, nici măcar nu avem studiu de fezabilitate pentru peroane, după toți acești ani de eșec. Buurestiul are oportunitatea să devină port la Dunăre. Știm, va costa mult, dar este cel mai vechi proiect de țară, de pe vremea lui Cuza, dar nu e proiect comunist. Investițiile în mobilitate fac un oraș mai atractiv. Avem tot ceea ce ne trebuie, finanțare, oameni, ne-a lipsit un lider la Primăria Generală”, a declarat Sebastian Burduja la Digi 24.