La 15 ani, se duelează cu tatăl său pentru supremația la drift!

Alex Pădurariu a dominat sezonul trecut la drift, Clasa Street. În acest sezon, puștiul de 15 ani și tatăl său sunt colegi în Campionatul Național! Alex are luna aceasta examenul de intare la liceu și face zilnic meditații, dar asta nu-l împiedică să participe la curse!

La 15 ani, Alex Pădurariu este la cel de-al doilea sezon de participare în Campionatul Național de Drift. Anul trecut, puștiul a terminat toate etapele pe locul 1 al podiumului, la Clasa Street.

La drift, tânărul este coleg de campionat chiar cu tatăl său, Bogdan.

„De la tata am moștenit pasiunea pentru drift. Totul a pornit de la el și de la un simulator cumpărat acum foarte mulți ani pe care mă jucam când eram mic” – Alex Pădurariu, pilot în Campionatul Național de Drift.

Pe tatăl său l-a prins microbul motorsportului în urmă cu foarte mulți ani.

„Eu am început când Alex nu era născut. În 2011, am început să fac drift, dar înainte de asta am făcut și câteva curse de drag” – Bogdan Pădurariu, pilot în Campionatul Național de Drift.

Alex este elev în clasa a 8-a iar luna aceasta are Evaluarea Națională.

„Acum ar trebui să faci meditații că tot urmează examenul de capacitate” – Bogdan Pădurariu, pilot în Campionatul Național de Drift.

Alex s-a gândit și cum va sărbători intrarea la liceu!

„Clar cu o cursă de drift… Acum fac meditații la română o dată pe săptămână, iar la matematică de 4 ori. Cu siguranță la română sunt mai pregătit, nu mă prea înțeleg cu matematica,” – Alex Pădurariu, pilot în Campionatul Național de Drift.

Pe lângă drift, Alex mai practică și alte sporturi.

„Îmi plac sporturi de iarnă, fac schi, să zicem de performanță și ocazional joc hochei alături de tatăl meu” – Alex Pădurariu, pilot în Campionatul Național de Drift.

„Eu sunt pasionat în general de activitate în aer liber, practic mult sporturi, vara fac kaiac de ape repezi, e ceva foarte exotic, tenis de câmp, fotbal, tenis de masă știu cam toate sporturile, iar iarna schi și hochei” – Bogdan Pădurariu, pilot în Campionatul Național de Drift.

În 2023 a fost pe locul 1 la Clasa Street

Anul trecut, Alex a terminat toate etapele de la Clasa Street pe locul 1 al podiumului.

„Am muncit foarte mult pentru asta pe simulator și am fost susținut de familie și de prieteni” – Alex Pădurariu, pilot în Campionatul Național de Drift.

„Probabil și puțin talent și experiența mea contează foarte mult, adică suntem o pereche bună și când vom avea și buget și mașina necesară vom putea face performanță … cel puțin el va face performanță foarte bună” – Bogdan Pădurariu, pilot în Campionatul Național de Drift.