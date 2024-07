Campioana mondială de la lupte, înainte de JO: ”Mai am multe de demonstrat!”

Campioană mondială la lupte și de 3 ori consecutiv europeană, Andreea Beatrice Ana a așteptat mulți ani până să i se cânte imnul! Câștiga medalii internaționale, dar nu ajungea pe primul loc! La Paris, luptătoarea va participa la a doua ediție de Jocuri Olimpice din carieră!

La 23 de ani, Andreea Ana, cea mai bună luptătoare din România, se pregătește de a doua sa participare la cea mai mare competiție sportivă din lume, Jocurile Olimpice. La precedenta ediție a JO a ieșit din primul tur.

„Experiența de la Tokyo m-a învățat să muncesc mai mult să fiu mai încrezătoare în propriile forțe. Este o onoare pentru mine să reprezint România la cel mai înalt nivel competițional. La Paris mi-am propus să am o evoluție bună, să fiu mulțumită de mine când voi ieși de pe saltea. Vreau să mă autodepășesc mereu, simt vă mai am multe de demonstrat” – Andreea Beatrice Ana, luptătoare calificată la JO de la Paris, la categoria 53 kg.

Tânăra luptătoare are un palmares impresionat! Este campioană mondială și de 3 ori la rând, în 2022, 2023 și 2024, campioană europeană. A muncit foarte mult până să ajungă să i se cânte imnul!

“Este o senzație unică la care eu am visat foarte mulți ani pentru că aveam multe medalii internaționale, dar nu eram niciodată campioană. Ultimii ani au fost ca un cadou pentru mine” – Andreea Beatrice Ana, luptătoare calificată la JO de la Paris, la categoria 53 kg.

Luptele au ales-o pe ea

Sportiva în vârstă de 23 de ani povestește că la Mangalia, acolo unde s-a născut, varianta cea mai bună pentru ea a fost să practice luptele.

“Luptele m-au ales pe mine, îmi place să spun asta, pentru că nu m-a împins nimeni de la spate să fac acest sport. Nu am mai încercat niciun alt sport, de când am pășit în sala de lupte, am rămas fidelă acestui sport” – Andreea Beatrice Ana, luptătoare calificată la JO de la Paris, la categoria 53 kg.

Dacă va câștiga o medalie la Paris, va continua să facă sport de performanță.

„Cu siguranță, nu îmi voi încheia cariera pentru că simt că sunt la început de drum și mai am multe de demonstrat” – Andreea Beatrice Ana, luptătoare calificată la JO de la Paris, la categoria 53 kg.

După Jocuri, vacanță!

Andreea știe și ce va face după ce se va termina competiția de la Paris.

„Îmi voi lua o vacanță voi petrece timp cu persoanele dragi pentru că sunt departe de ele” – Andreea Beatrice Ana, luptătoare calificată la JO de la Paris, la categoria 53 kg.

Atunci când merge acasă la Mangalia, mama este cea care îi pregătește felul preferat de mâncare.

„Cred că cel mai des îi cer să îmi facă salată de vinete știu că este foarte simplu, dar îmi aduc aminte de copilărie pentru că întotdeauna când veneam acasă după o zi de plajă, după școală, îmi plăcea să mănânc salată de vinete” – Andreea Beatrice Ana, luptătoare calificată la JO de la Paris, la categoria 53 kg.