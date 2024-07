Vești bune pentru ratele românilor. BNR a redus dobânda cheie la 6,75% pe an, pentru prima dată din ianuarie 2023!

Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) s-a reunit vineri într-o nouă şedinţă pe probleme de politică monetară, după ce, la întâlnirea precedentă din luna mai, a decis să menţină dobânda cheie la 7% pe an.

Totodată, BNR a hotărât scăderea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75% pe an, de la 8,00% pe an, şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75% pe an, de la 6,00% pe an, dar şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Dobânda de politică monetară este nemodificată din luna ianuarie a anului trecut, când BNR a crescut rata dobânzii la 7% pe an, de la 6,75% pe an.

Debitorii cu credite legate de IRCC vor avea de așteptat până la începutul anului viitor să vadă o scădere substanțială a ratelor, dacă BNR va începe reducerea ratei cheie din această vară.

IRCC a scăzut de la 5,9% în perioada aprilie – iunie, la 5,86% în perioada 1 iulie – 31 septembrie, scădere care nu va avea o mare influență în nivelul ratelor lunare ale celor cu credite în monedă națională. Noua valoare aplicată este calculată pe baza dobânzilor medii zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul 1 din acest an.