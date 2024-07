Maria Grapini a participat, vineri, la Vatra Dornei, la Forumul Economic Regional Moldova. Eurodeputatul a vorbit despre “Importanța fondurilor europene în dezvoltarea regională-FEDER”!

Europarlamentarul Maria Grapini a participat, vineri, la Forumul Economic Regional Moldova (ediția 2024). Eurodeputatul Maria Grapini a fost speaker pe o temă extrem de importantă “Importanța fondurilor europene în dezvoltarea regională-FEDER”. Intervenția Mariei Grapini a avut loc în prima parte a evenimentului, intitulată „Maparea oportunităților din Regiunea Moldovei, în contextul Atragerii Investițiilor Străine și relansării comerțului exterior!”.

Evenimentul a fost organizat în perioada 4-6 iulie, la Cazinoul Băilor din Vatra Dornei, de Centrul de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale (C.A.P.D.R.), în colaborare cu Consiliul Județean Suceava. Forumul a reunit lideri din business, experți, factori de decizie, reprezentanți diplomatici din regiune, pentru a discuta despre provocările și oportunitățile economice specifice Europei de Sud-Est, evidențiind avantajele și oportunitățile economice ale Regiunii Moldova (Nord Estul României și Republica Moldova).

“În expunerea mea am vorbit despre importanța coeziunii instituționale, parteneriatul public-privat, reformarea administrativă, creșterea puterii de negociere cu UE, accesul la informații, mai mult pragmatism în instituțiile care gestionează fondurile europene. Am prezentat, de asemenea, importanța FEDER-un fond de peste 350 miliarde de , dedicate dezvoltării regionale. Și, ca de fiecare data, am susținut importanța imaginii de țară pe care trebuie să o construim toți: cetățeni, întreprinzători, funcționari publici, administrații locale și centrale și, nu în ultimul rând, politicieni”, a punctat, la finalul evenimentului, Maria Grapini.

Evenimentul a fost axat pe subiecte precum comerțul și investițiile regionale, inovarea și tehnologia, dezvoltarea durabilă, infrastructura, turismul, sănătatea și transporturile.

Obiectivul central al Forumului l-a constituit asigurarea condițiilor necesare de “Planificare și Cooperare pe obiectivul strategic: Moldova 2030“.

Speakerii prezenți au abordat o paletă largă de teme: “Dezvoltarea Moldovei prin Autostrada A7”, „Maparea oportunităților de investiții în județul Suceava”, “Conlucrarea România – Republica Moldova prin Regiunea Moldovei”, „Conlucrarea ADR-urilor din Regiunea Extinsă a Moldovei pe linia Ministerelor Dezvoltării de la București și Chișinău” și „România-Ucraina”.

Forumul de Investiții a fost organizat din 2003, de către specialiștii din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord Est, în planul celor șase județe aflate în componența ADR Nord-Est.

Evenimentul a fost întrerupt, în perioada 2020 – 2022, din cauza pandemiei, dar a fost preluat și continuat într-un nou format, din 2023, de către Centrul de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale.

În 2024, FERM continuă și consolidează linia colaborării pe Regiunea Extinsă a Moldovei, prin inițierea Direcției a II-a: Ucraina.

Delegația ucraineană prezentă la FERM a numărat zeci de reprezentanți ai mediului privat și ai administrației publice din mai multe regiuni ale Ucrainei, situate în vecinătatea României. Delegația ucraineană a fost organizată prin intermediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava.

“FERM crează condițiile necesare conlucrării, în vederea dezvoltării strategice a Regiunii Extinse a MOLDOVEI, pe baza pregătirii, până în 2030, a unei Platforme Comune de Colaborare construită între mediul institutional și cel privat de pe ambele maluri ale Prutului, cu o implicare unitară, proportionată și egală a administrației publice, mediului privat, mediului instituțional din educație și sănătate, respectiv a societății civile din întreaga Moldovă, de la munții din Vatra Dornei, până la Cetatea Soroca de pe râul Nistru, avându-i, desigur, în vedere și pe frații nostri din Ucraina”, a punctat Ion Ștefanovici, președintele Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale (C.A.P.D.R.), organizatorul evenimentului.