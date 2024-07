Europarlamentarul Maria Grapini avertizează: Majorarea TVA nu va duce la creșterea veniturilor la buget!

Europarlamentarul Maria Grapini atrage atenția că majorarea TVA nu este o soluție pentru creșterea veniturilor la buget, având în vedere că, și în prezent, colectarea este o problemă, iar creșterea TVA ar sufoca afacerile mici.

“Din păcate, o parte importantă din TVA nu se colectează. Asta este marea tragedie. Și, ca să crești TVA-ul când tu ai o rată de colectare proastă, nu înseamnă decât că te duci din nou la o colectare și mai mică. Asta, pe de o parte. Pe de o altă parte, TVA-ul este convenit, în Piața internă a UE, între zero și 27% . Astfel, fiecare stat membru trebuie să meargă și să notifice Comisia că poate să aibă cote diferite de TVA. Să fie clar: Eu nu sunt de acord cu creșterea TVA. Când am fost ministru (în perioada 2012-2014-a fost ministru delegat pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism), am scăzut TVA-ul la Horeca!”, a punctat eurodeputatul Grapini.

Potrivit Mariei Grapini, cota de TVA poate scădea la anumite grupe, precum alimentele sau îmbrăcămintea pentru copii. Cu toate acestea, europarlamentarul este convins că TVA-ul nu va crește, în contextul în care nu aceasta este soluția pentru creșterea veniturilor la buget.

În altă ordine de idei, Maria Grapini nu crede că este indicat să se dea anumite mesaje în privința creșterii TVA, fără a exista un fundament clar în acest sens.

„Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială sunt niște instituții bancare care ne împrumută. În cadrul negocierilor cu acestea, se impune să argumentezi cum trebuie… și dau în acest sens un exemplu, și anume, că, pe când eram ministru, la mine au venit reprezentanții FMI să îmi ceară să nu pun impozit specific la Horeca. Le-am argumentat că am băgat în baza de impozitare și, ca atare, am un impact pozitiv… Noi trebuie să facem să funcționeze economia ca să avem mai mulți bani la buget, nu să creștem taxele și impozitele. Creșterea taxelor și a impozitelor nu face decât să atrofieze, să diminueze profitul companiilor!”, a conchis eurodeputatul Grapini.