Valentina Fătu și Vasile Muraru au inaugurat Școala Primară din satul Rași, județul Ialomița, renovată de Asociația BookLand

Actorii Valentina Fătu și Vasile Muraru au acceptat invitația de a deveni Ambasadori BookLand și de a inaugura Școala Primară din satul Rași, comuna Sălcioara, județul Ialomița, consolidată și reabilitată de Asociația BookLand. Lucrările au avut loc în perioada Martie 2023 – Iunie 2024, clădirea lăsată în paragină benefiicind de intervenții complexe, inclusiv la nivel structural, pentru a redeveni funcțională. Valoarea totală a investiției a fost de 350.000 EURO, din care 100.000 de euro a reprezentat contribuția Primăriei comunei Sălcioara.

Cel mai complex proiect de renovare susținut de BookLand în cei patru ani de când renovează instituții de învățământ, rurale, Școala Primară Rași a fost construită la începutul secolului trecut și a deservit timp de aproape o sută de ani comunitatea locală. Astăzi, clădirea face parte din Complexul școlar Rași, alături de Grădinița cu Program Normal Rași și Școala Nouă Rași (structură tip container), și acestea renovate & dotate tot de BookLand anul trecut.

Prezenți la inaugurarea Școlii Primare, Ambasadorii Valentina Fătu și Vasile Muraru au făcut cunoștință cu elevii, părinții și cadrele didactice și au petrecut câteva ore în comunitate. Cei doi actori au vizitat clădirea renovată și au apreciat noile condiții în care învață micuții ialomițeni.

„Rași, Ialomița, Bărăgan, școală, renovare, consolidare, implicare, recunoștință, mulțumire, ambasador, BookLand. Cuvintele acestea frumoase, puternice și magice mi-au răsunat în minte, ca un ecou, toată dimineața zilei în care, împreună cu domnul Vasile Muraru, în calitatea noastră de Ambasadori BookLand, am plecat spre satul Rași, din Bărăgan, Ialomița. Ne-au întâmpinat câțiva dascăli – profesori și învățători absolut remarcabili, cu care ne-a făcut mare plăcere să vorbim, dar peste toate acestea am găsit copii frumoși, entuziaști, veseli, bucuroși să învețe de acum înainte într-o școală proaspăt renovată, care să îi cheme spre ea și care să le bucure sufletele. Suntem foarte bucuroși și recunoscători că ne-ați ales, că ne-ați permis să fim parte a acestei întâmplări atât de frumoase că aproape este incredibilă.” – Valentina Fătu, Actriță de revistă, teatru, vodevil & Ambasadoare BookLand.

„Mulțumim, BookLand, pentru onoarea pe care ne-ați făcut-o numindu-ne ambasadori culturali. Mulțumim pentru surpriza pe care am trăit-o în Rași, județul Ialomița, cu realizările pe care le-ați făcut, cu cele două minunate școli – cea modernă și cea de 100 de ani – pe care le-ați adus la viață pentru învățământul românesc. Într-adevăr, omu’ sfințește locul.” – Vasile Muraru, Actor de revistă, teatru, vodevil & Ambasador BookLand

„În vara anului 2022, când au venit să filmeze la Rași clipul ʻAni de Liceuʼ, cei de la BookLand au văzut pentru prima dată această clădire deteriorată. Fosta școală era în acel moment într-un stadiu avansat de deteriorare: fără acoperiș, cu pereții căzuți, tavane lipsă, fără uși și ferestre, dușumea putredă… S-a luat pe loc decizia de a readuce la viață această instituție de învățământ. Mulți spuneau că așa ceva este imposibil. Comunitatea credea că glumim, că nu vom reuși niciodată. Ambiția, dorința de a schimba ceva, puterea de muncă a echipei BookLand au făcut ca toate îndoielile să fie acum…doar amintiri. Azi, le mulțumim pentru că au redat școlii o clădire nu doar renovată, ci o clădire modernă, dotată corespunzător pentru desfășurarea actului educațional, o clădire colorată în nuanțe vesele care să atragă copiii spre școală. Fără BookLand, clădirea s-ar fi prăbușit, într-un final, iar copiii noștri ar fi continuat să își desfășoare cursurile în vechea școală de tablă tip container, unde vara aerul este irespirabil.” – Nicoleta Dan, Director Școala Gimnazială Sălcioara – structura Rași, județul Ialomița

„Consolidarea unei școli e mai grea decât construcția ei. Putem confirma asta în ceea ce privește Școala Primară din Rași, cel mai complex proiect de renovare pe care ni l-am asumat. Întrebarea nu este ʻCe am făcut aici?ʼ, ci ce n-am făcut. Nu exagerez când spun că am trecut prin toate etapele. Aproape o lună am lucrat numai la curățarea școlii de tot ce era ultra-deteriorat: acoperiș cu tot cu structură de lemn, tavane, cărămizi mâncate de vreme, pardoseli și tot molozul existent. Pereții au fost înălțați cu cărămidă nouă, peste care am montat structura de lemn a acoperișului și țiglă metalică. Apoi am cămășuit pereții cu plasă sudată, am hidroizolat temelia, am turnat centuri de oțel beton și șape noi. Am construit o toaletă în incintă. Bineînțeles că am termoizolat școala și am montat pavaj în jurul ei. Am construit de la zero instalația electrică, termică și sanitară, am tencuit și zugrăvit pereții, am montat gresie-faianță și ca pardoseală am turnat o soluție epoxidică care va ține zeci de ani. Tâmplărie PVC cu geam termopan, corpuri de iluminat, prize, întrerupătoare, rezervor GPL, centrală termică, calorifere, fosă septică, uși, obiecte sanitare și multe altele și-au făcut loc în această școală veche, care a devenit ʻșcoala nouă’ ” – Mihaela Petrovan, Președinta Asociația BookLand

Costurile de renovare au fost de 350.000 de euro, din care 100.000 de euro a fost contribuția Primăriei Sălcioara, care a achitat integral manopera. Restul sumei a fost acoperită de cei 54 de parteneri ai proiectului – companii și asociații care susțin misiunea educațională BookLand în mediul rural: Leroy Merlin, Sipex, Strizo, Master Builders Solutions (Sika România), CEC Bank, Somaco Grup Prefabricate, Bilka, SAP, Vopseaua OSKAR (PPG), Asevi, Novomatic, Decathlon, Siniat, UniCredit Bank, Elis Pavaje, Serv Class, Coca Cola HBC, Fundația Vodafone România, _VOIS Global, Zentiva, Stift Lux Design, Porta Doors, Turbomecanica, Zahăr Mărgăritar (Agrana), Raveli, Asociația Bine Pentru Oameni, Titan Machinery, ButanGas, Rehau, European Pastry, MaxBet, Brico Depôt, Instal Impex, Ravago, Menatwork Solutions, Bosch, Wienerberger, Kovostroj, Fereastra Rekord, MediCUTII, Savelectro, DD Util Construct, Nova Constrif, RTH Proconstruct, DXC Technology, Masterplast, Remat Maramureș, Gilcom, Ferro, Almalux, Panasonic, Pepiniera „Grădina Verde” și Promis Advertising.

Prin programul „Renovare școli în mediul rural” demarat de Asociația BookLand, 80 de școli și grădinițe din satele României au fost reabilitate în perioada 2020 – 2024, în beneficiul a peste 15.000 de elevi anual. Asociația a reușit această performanță motivând autoritățile și comunitățile locale să se implice, dar și mobilizând sute de companii private să contribuie cu bani, servicii sau materiale prin redirecționarea a 20% din impozitul pe profit/venit, conform Legii Sponsorizării nr. 32/1994 sau Ordinului 1679/2022 prin formularul 177. Un exemplu de parteneriat public-privat care creează un viitor mai bun și sustenabil pentru copiii din satele și comunele României, contribuind la schimbarea mentalităților și atitudinii privind importanța educației în comunitățile rurale!

În 2024, BookLand face pasul următor, pentru a se ocupa nu doar de clădirile în care învață copiii din mediul rural, ci și de educația lor propriu-zisă. În vara aceasta asociația începe să construiască primul său Campus Preuniversitar Profesional în sistem Dual din mediul rural în comuna Vulturești din județul Argeș (cu ciclurile primar-gimnazial-liceal-postliceal) cu scopul de a forma, din 2025, muncitorii calificați de care România are atâta nevoie. Dascăli pasionați și motivați vor preda în acest centru educațional 100% modern, pus GRATUIT la dispoziția elevilor și dotat cu toate facilitățile necesare pentru a susține performanța educațională & profesională (cu săli de clasă ‘scoase’ în natură, ateliere de lucru, laboratoare, bibliotecă, sală de spectacole, facilități sportive, amfiteatru în aer liber, spații de relaxare, mini-fermă de animale, cantină, brutărie, spălătorie, livadă, grădină de legume și solar). Asociația și-a propus astfel să revoluționeze învățământul profesional, implementându-l acolo unde-i șade mai bine – la sat -, derulând programe în sistem dual alături de agenții economici cărora le va pregăti teoretic și practic viitorii angajați, expunându-i pe copiii din mediul rural încă din clasa 0 la cele mai solicitate meserii din județul lor, îndrumându-i să-și descopere vocația și cultivându-le tăria de caracter prin respectul față de educație și muncă. Investiția este estimată la peste 5 milioane EURO, iar experiența dobândită în acest prim Campus va sta la baza unei rețele naționale de centre educaționale profesionale în sistem dual pentru a încuraja stabilitatea, sustenabilitatea și prosperitatea mediului rural.

Toți cei care împărtășesc viziunea BookLand pentru șanse egale la educație de calitate pentru elevii de la sat se pot alătura demersului donând 2 euro lunar printr-un SMS cu textul CONSTRUIM la 8845 sau achiziționând Soricelul BookLand.

De peste 13 ani BookLand contribuie la sublinierea importanței educației și dezvoltării personale prin Întâlnirile BookLand Evolution, care facilitează liceenilor cu rezultate excelente la învățătură dialogul cu varii personalități, prin Taberele Coolturale BookLand, care le oferă copiilor un mix de activități educaționale și distractive în mijlocul naturii, dar mai ales prin Renovarea & Dotarea scolilor. „Împreună CONSTRUIM oameni” înseamnă azi sute de companii din mediul privat, autorități locale, profesori-părinți-elevi care, la îndemnul Asociației BookLand, și-au dat mâna pentru a contribui la renovarea și dotarea școlilor de la sat. Reprezentativ pentru România, acest parteneriat public-privat a fost posibil datorită obiectivului comun de a reduce abandonul școlar din mediul rural oferindu-le elevilor șansa la o educație de calitate în clădiri sigure, moderne și prietenoase care oferă o perspectivă pentru o comunitate durabilă. Rezultatul în ultimii 4 ani? 80 de școli rurale renovate & echipate, 15.000 de copii anual care vin cu drag la școală, rezultate mai bune la învățătură și premisele unei vieți împlinite. În 2025 BookLand va inaugura primul Campus Privat Preuniversitar Profesional în sistem Dual din mediul rural, locul în care educația se întâlnește cu dezvoltarea economică sustenabilă, asigurându-le tinerilor locuri de muncă, stabilitate și un nivel de trai mai bun. Mobilizarea exemplară reușită de Asociația BookLand a fost recunoscută printre bunele practici încurajate de Guvernul României în Raportul Național Voluntar al României, prezentat la Forumul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă (New York, 2023).