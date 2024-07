Tezaurul cucerit la Europenele de înot pentru juniori a ajuns acasă

Delegația României clasată pe locul 4 în ierarhia pe națiuni la competiția din Vilnius, după 7 medalii cucerite ( 2 de aur, 4 de argint și 1 bronz) a fost primită cu aplauze la București.

Au fost momente de sărbătoare la Aeroportul Otopeni, acolo unde sportivii care au ocupat locul 4 în clasamentul pe națiuni la Campionatul European de înot pentru juniori au revenit acasă. Cu medaliile la gât, campionii noștri au fost aplaudați la scenă deschisă.

Dublu campion european, la 200 m mixt și 400 m mixt, Robert Badea era extrem de fericit.

„Sunt foarte fericit, chiar nu mă așteptam la două medalii de aur, și rezultatele au fost pe cinste. M-am dus fără așteptări și până la urmă a ieșit bine” – Robert Badea, dublu campion european de juniori.

El spune că mai presus de medaliile de aur, cel mai mult l-a bucurat doborârea recordului european de juniori la 400 m mixt. Ba chiar recunoaște că după primul titlu, cucerit la 200 m mixt, era puțin trist.

„Eram puțin trist după prima medalie de aur, cea șde la 200 m. Voiam un rezultat puțin mai bun, dar la 400 m mixt a fost extraordinar, a fost un timp genial. Timpul m-a bucurat mai mult, clar. Medalia chiar nu mă interesa în acel moment” – Robert Badea, dublu campion european de juniori.

El nu va avea timp de sărbătorit, pentru că de miercuri revine în bazin.

„Mă voi întoarce la antrenamente de miercuri pentru Cupa României. La fel ca întotdeauna, va trebui să fiu atent la detalii, să mă antrenez la fel de bine și cam asta e tot ce contează” – Robert

Badea, dublu campion european de juniori.

Robert a avut o lungă listă de oameni cărora a vrut să le dedice acest succes.

„Dedic medaliile echipei mele. Familiei, prietenilor, doamnei director de la Liceul Emil Racoviță, Mihaelei, lui Tibi, Anei, tuturor cei care m-au ajutat” – Robert Badea, dublu campion european de juniori.

De altfel, recunoaște că a primit multe mesaje de felicitare.

„Am primit mai ales după prima. Am primit foarte multe mesaje de la colegii de clasă care sunt foarte buni cu mine” – Robert Badea, dublu campion european de juniori.

Antrenoarea sa, Iulia Becheru, spune că deocamdată nici nu a sărbătorit cu sportivul său succesele de la Europene.

„Eu și cu staff-ul da, am sărbătorit, dar cu sportivii nu, pentru că ei au avut programul competițional încărcat și o să vedem. Mai avem deocamdată un concurs de parcurs și vedem după” – Iulia Becheru, antrenoare Robert Badea.

Chiar dacă este o antrenoare cu vechi ștate în înotul românesc, Iulia Becheru a avut parte de o premieră la aceste Europene: Robert este primul ei sportiv dublu campion european.

„E o premieră și pentru mine și pentru el. Și sperăm să fie doar începutul. Aici pleca din postura de favorit, deci cumva am putea spune că ne așteptam, însă recordul lui european a fost o surpriză. Nu era neapărat în calcul, dar a fost o surpriză plăcută și am fost fericiți” – Iulia Becheru, antrenoare Robert Badea.

Vlad Mihalache a simțit că va fi campion european

Campion european la 200 m fluture, Vlad Mihalache dezvăluie că nici nu și-a dat seama de la început că a terminat primul.

„Purtând ochelari nu mi-am dat inițial seama, dar după ce am văzut reacția antrenorului și a celorlalți din tribună mi-am dat seama că am câștigat. Am fost plin de fericire și cred că s-a văzut și pe filmare acest lucru. În acea seară am adormit cam greu de la emoții” – Vlad Mihalache, campion european 200 m fluture.

El a simțit încă dinaintea cursei că va câștiga primul aur european din carieră.

„Am simțit dinaintea cursei. Am vizualizat fiecare parte a cursei, inclusiv cum câștigam, de la start, de la intrarea la bloc start, de la lucru pe sub apă, întoarceri, tot. Și știam de la început că o să câștig, însă nu eram foarte sigur pe mine pentru că știam că se poate întâmpla orice” – Vlad Mihalache, campion european 200 m fluture.

Vicecampion european anul trecut, Vlad va sărbători primul aur continental într-o vacanță de o săptămână la Barcelona. Apoi va reveni în bazin, cu gândul la Campionatele Mondiale din iarnă, dar mai ales la Jocurile Olimpice din 2028.

„Sărbătoarea de după această medalie nu o să se întâmple imediat. Voi pleca într-o vacanță în august. Cred că o să mă rup de înot o săptămână în Barcelona. Merg doar să vizitez locuri și să mă bucur de cultură. Obiectivul meu pe termen scurt e calificarea la Mondialele din iarnă, iar pe termen lung calificarea la următoarele Jocuri Olimpice, pentru care încep pregătirea încă de pe acum” – Vlad Mihalache, campion european 200 m fluture.

Pentru antrenorul său, Mircea Purcaru, care lucrează cu el de 8 ani, această victorie este doar un pas spre marele vis, aurul olimpic.

„Eu cu Vlad lucrez de aproape 8 ani. Nu pot spune că a fost obiectivul principal să iasă campion european acum 8 ani. Ne dorim mereu să fim cea mai bună variantă a noastră și acum aceasta a fost cea mai bună variantă, să fim campioni europeni. Peste alți 8 ani sper să ne așteptați aici după Jocurile Olimpice, să venim tot la fel cu o medalie de aur și să ne bucurăm de o medalie de aur peste 8 ani” – Mircea Purcaru, antrenor Vlad Mihalache.

Camelia Potec: „Nu ne așteptam ca această competiție să fie atât de puternică”

Una dintre cele mai mândre persoane din Aeroportul Henri Coandă a fost managerul general al Federației Române de Natație de Pentatlon Modern, Camelia Potec.

„O seară foarte frumoasă și o săptămână foarte frumoasă. Această competiție s-a încheiat cu 7 medalii, 4 de aur, medalii foarte prețioase din partea unor sportivi de excepție. Și nu doar a celor care au luat medalii, ci a absolut tuturor, pentru că am depășit 20 de finale la acest Campionat European de juniori. Sunt foarte mândră, bucuroasă pentru ei, pentru că au reușit să câștige și medalii” – Camelia Potec, manager general FRNPM.

Campioană olimpică în 2004, Potec a fost impresionată de atmosfera de la aeroport.

„Ați văzut cât de frumoși sunt copiii noștri, sportivii noștri, îmbrăcați toți în tricolor e foarte greu să nu-i observi, iar atunci când au ieșit cu medaliile la gât nu aveai cum să nu-i aplauzi, să-i feliciți și să le mulțumești pentru ceea ce au făcut” – Camelia Potec, manager general FRNPM.

După cum a declarat șefa înotului românesc, rezultatele sportivilor noștri sunt cu atât mai valoroase cu cât au fost obținute în compania unor înotători foarte valoroși.

„Ne așteptam, am estimat un număr mare de medalii la această ediție, dar nu ne așteptam ca această competiție să fie atât de puternică. Nu ne așteptam ca sportivii de pe întregul continent să fie atât de pregătiți. Mai ales că vorbim de o competiție de juniori care are loc cu 3 săptămâni înainte de Jocurile Olimpice. O parte din acești juniori vor participa la Paris, am avut și noi o sportivă care a câștigat argintul, Rebecca Diaconescu, care va participa și la Jocurile Olimpice. Asta s-a întâmplat și în alte țări. Sportivi foarte valoroși, cu potențial de viitor, dar și actual, sportivi care înoată repede, dar mă bucur că și noi ne numărăm ca țară printre țările care au adus medalii și iată că am încheiat această competiție pe locul 4 din aproape 50 de țări participante” – Camelia Potec, manager general FRNPM.

România a încheiat Campionatul European de juniori cu şapte medalii în total. Patru de aur: Vlad-Ştefan Mihalache – 200 m fluture, Robert Badea – 200 m mixt, 400 m mixt și Daria Silişteanu – 100 m spate. Două de argint: Rebecca-Aimee Diaconescu – 200 m liber și Aissia Prisecariu – 200 m spate şi una de bronz: Alexandru Constantinescu – 200 m spate.

Premiați și de partenerii FRNPM

Sportivii reveniți cu medalii de la Europenele de juniori au avut parte și de o altă surpriză din partea reprezentanților unuia dintre partenerii FRNPM, Perla Harghitei. Aceștia i-au așteptat la aeroport alături de Camelia Potec, managerul FRNPM, și le-au înmânat sportivilor și antrenorilor câte un săculeț cadou în care se răgăseau obiecte necesare unui sportiv de performanță.