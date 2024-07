”Secretul dezvoltării noastre stă în cele peste 1500 de agenții de turism partenere”. Interviu cu Lucian Bădîrcea, CEO IRI Tavel

În acest an, IRI Travel își aniversează ”majoratul”. Ați fondat o agenție de turism touroperatoare care s-a poziționat destul de rapid pe piața românească. Ce v-a determinat să înființați agenția, care a fost viziunea de ”start”? Pentru că nu este deloc ușor să conduci și să dezvolți o agenție de turism, cunosc foarte bine domeniul. Aparent este facil dar în spate stă o responsabilitate mare și, bineînțeles, sunt foarte mulți clienți care trebuie să fie mulțumiti.

Într-adevăr, anul acesta reușim să împlinim 18 ani de activitate în industria turismului. Este un capitol interesant al vieții noastre. Dragostea noastră pentru călătorii și vacanțe ne-a determinat, deja cu mult timp în urmă, să intrăm în acest business. Ne-am hotărât de la bun început să dezvoltăm o activitate bazată pe seriozitate și profesionalism. Împreună cu partenerii noștri din toată țara am reușit acest lucru.

O agenție de turism organizatoare, deci un touroperator, se bazează foarte mult pe parteneri. Este o relație absolut necesară, din ce știm…

Este un parteneriat necesar și o relație obligatorie. Nu poți să atingi un nivel superior al activității și al bussinesului, să atingi standarde înalte decât prin intermediul partenerilor. Directorii și proprietarii agențiilor de turism partenere sunt oameni cu experiență, cu studii superioare de specialitate, cu calități manageriale excelente. Ei au demonstrat de-a lungul timpului că știu cum să-și conducă afacerea, cum să țină ”corabia” pe linia clară a seriozității și a profitabilității. Aceasta, chiar în condiții dificile și foarte dificile – criza financiară, pandemie și alte crize permanente generate de factori externi care nu țin de noi, profesioniștii din industria turismului. Avem în portofoliul nostru peste 1500 de agenții de pe tot teritoriul României. Care ”acoperă” zona Moldovei – Iași, Suceava, Vaslui, Botoșani, Bacău, Onești, Piatra Neamț, Focșani, Buzău, zona Transilvaniei – Cluj, Sibiu, Alba Iulia, Hunedoara, Brașov, Sf. Gheorghe, Mediaș, zona Banatului și vestul țării – Timișoara, Caransebeș, Drobeta Turnu Severin, Arad, Oradea, Petroșani, zona Olteniei – Craiova, Slatina, Târgu Jiu, Vâlcea, zona Munteniei – Pitești, Ploiești, Curtea de Argeș, Mioveni, Târgoviște, Brăila, Galați, zona Dobrogei – Constanța, Tulcea, Slobozia, Fetești și, firește, București. Pe de altă parte, în hotelierii din România văd parteneri din ce în ce mai de încredere, care dau dovadă de seriozitate, deschidere spre nou și profesionalism.

Litoralul bulgăresc a susținut activitatea multor agenții partenere din România, în special în timpul crizei financiare

Sunteți lider pe piața Bulgariei, în special a litoralului vecin, dar promovați și litoralul românesc. Cele două țări realizează schimburi turistice frumoase și colaborează între ele. Ce v-a determinat să alegeți atât Bulgaria, cât și România?

Am descoperit Bulgaria în timp dar mai ales în prima parte a activității noastre de touroperator. Am sesizat de la bun început seriozitatea și profesionalismul hotelierilor de pe litoralul bulgăresc. Am văzut că tot ceea ceea ce promiteau se și întâmpla în ceea ce privește desfășurarea sejururilor turiștilor noștri. Și ne-am hotărât să dezvoltăm această destinație, poziționându-ne drept lideri. Însă am reușit pe deplin, așa cum am menționat, cu ajutorul agențiilor partenere. A fost o destinație de nișă atât în perioada când am început activitatea, în 2006, cât și mai târziu, în perioada crizei financiare. Pot spune că destinația Bulgaria, în special litoralul bulgăresc, a reușit să susțină activitatea multor agenții partenere din România. Pentru că hotelierii de acolo s-au pliat foarte bine pe condițiile specifice ale crizei financiare din 2009-2012, în sensul că au acceptat, la sugestia noastră, o gamă diversificată de reduceri, de discount-uri, de sisteme de plată și de rezervări timpurii, adică early booking. Aceste condiții au fost foarte bine primite de către majoritatea turiștilor din România și, implicit, astfel am dezvoltat destinația. Pe parcurs am sesizat, și la sugestia foarte multor parteneri din țară, dorința multor turiști de a diversifica vacanțele în perioada verii, atât pe litoralul bulgăresc, cât și pe cel românesc. De fapt, este același litoral al Mării Negre, așa că am hotărât să ne ocupăm și de destinația ”litoralul românesc”. Operăm această destinație de șase ani și putem să spune că am reușit să oferim turiștilor vacanțe diversificate dar și cu un avantaj de proximitate. Din București până la Varna, la Nisipurile de Aur, dacă toate condițiile sunt ok, se poate ajunge cu automobilul în 3-4 ore. De asemenea, către litoralul românesc, până la Mangalia, distanța e parcursă cam în același interval de timp.

Litoralul bulgăresc are peste 350 de hoteluri all inclusive, iar cel românesc, 51

Ne bucură să observăm că și litoralul românesc se dezvoltă foarte mult, mai ales în ultimii zece ani. Poate este o legendă că doar litoralul românesc era cel mai atractiv litoral din fostul bloc comunist, pentru că și bulgarii erau dezvoltați încă de atunci. În anii 1960 bulgarii primeau deja mulți turiști, în special din fosta URSS, tot așa cum ulterior am început să primim și noi, inclusiv din Europa occidentală. Recent, Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), unde sunteți membru cu IRI Travel, a organizat un infotrip pe litoralul românesc. Acolo s-au reunit toate agențiile de turism care promovează litoralul împreună cu partenerii lor. Au fost aproape 300 de agenți de turism și 50 de jurnaliști. Am observat schimbări în bine chiar și față de anul precedent. Poate că noi recuperăm față de bulgari în forță în ultimii zece ani. Cele două litoraluri sunt vecine și, până la urmă, le putem combina. IRI Travel se concentrează pe promovarea ambelor litoraluri de la Marea Neagră. Până la urmă, ce avantaje au atât litoralul românesc, cât și cel bulgăresc? Prin ce se aseamănă și prin ce se deosebesc?

Într-adevăr, acest infotrip organizat de ANAT a reprezentat un mare succes de promovare a litoralului românesc. Și noi am avut acolo propria echipă. Mai mult, am avut drept invitați o mulțime de parteneri din toată țara. Au fost încântați, totul a decurs la superlativ. Participanții au fost mulțumiti iar hotelierii de asemenea. Au simțit că cineva, o organizație foarte importantă, mă refer la ANAT, alături de celelalte organizații partenere, s-a manifestat în sprijinul și în dezvoltarea imaginii hotelurilor de pe litoralul nostru. Un mare avantaj ale acestor două destinații de litoral la Marea Neagră îl constituie proximitatea. Se ajunge rapid, nu implică transport cu avionul sau transport cu mașina pentru perioade mai îndelungate. Dacă vorbim de Bulgaria, marea majoritate a hotelurilor, peste 350, este cu all inclusive, de la două până la cinci stele. Și în ultimii ani, pe litoralul bulgăresc se construiește foarte mult. Sunt multe hoteluri de lanț internațional care vin si investesc, care preiau și dezvoltă hoteluri deja existente, le amenajează și le ridică standardele. Litoralul vecin se adresează în special familiilor cu copiii, oameni care vor să meargă să se relaxeze. Raportul preț calitate este foarte bun. Dacă ne referim la conceptul de all inclusive și ultra all inclusive, găsim aici ceea ce se găsește și în alte destinații mai îndepărtate, precum Turcia, Grecia, Spania sau Italia. Litoralul românesc este tot în dezvoltare continuă, chiar într-un mod exponențial, mai ales după pandemie. În ultimii patru ani, litoralul nostru s-a dezvoltat de la an la an, se promovează mai bine, iar calitatea cazării și a serviciilor de masă, dar și facilitățile de distracție si entertainment pentru turiști au crescut spectaculos. Lanțuri de hoteluri sau firme operatoare din turism au preluat anumite hoteluri și le-au dezvoltat, ridicându-le gradul de clasificare. Din acest an avem pe litoralul nostru și câteva lanțuri internaționale, și am informația că vor mai veni și altele în viitorul apropiat. Ceea ce denotă interes pentru riviera românească.

Oricum, cel mai bine vândut produs turistic pentru vacanța de vară e litoralul românesc. Și probabil că reprezintă destinația numărul 1 a românilor ca număr de turiști pentru o anumită regiune, pentru că minim două milioane de conaționali își petrec vacanțele pe litoral, an de an.

Așa este. Într-adevăr, dacă vorbim de gradele de ocupare, marea majoritatea a hotelurilor de pe litoralul românesc au un grad de ocupare de peste 80, 85% în timpul sezonului. Și vorbesc de multe hoteluri all inclusive, de nivel superior. Din ce am observat la noi, cele mai ocupate și solicitate hoteluri sunt cele de calitate. Românii au deja o cultură turistică, a trecut testul de mult timp de când au început să-și dezvolte cultura călătorilor și a vacanțelor. Au un nivel ridicat de pretenții și urmăresc calitatea superioară, nu neapărat prețul cel mai mic.

Marea majoritatea a hotelurilor de pe litoralul românesc care au un grad de ocupare mare și aproape au spus ”stop sales” vânzărilor în perioada de vârf a sezonului sunt cele cu all inclusive

Până la urmă este o poveste, o legendă într-adevăr, că avem prețuri exagerat de mari pe litoral. Sincer, dacă ne uităm la ce prețuri sunt în București – și toată lumea și le asumă – la restaurantele de calitate, pot spune că sunt uneori chiar mai mari decât pe litoral. Mi se pare mie sau totuși se exagerează? Am observat că avem prețuri pentru toate categoriile. Firește, într-o stațiune turistică din orice țară ai prețuri precum în centrul unui oraș, nu prețuri de cartier sau de market, și asta trebuie să înțeleagă și românii.

Așa este. Litoralul românesc nu este atât de scump și aici vorbesc chiar de stațiunea Mamaia, nu mă refer la stațiunile Eforie Nord și Sud sau la sudul litoralului, cu Venus, Saturn, Neptun, Jupiter, Olimp și Mangalia, unde prețurile sunt foarte accesibile și la îndemâna tuturor turiștilor. Chiar am fost recent într-o vizită în Mamaia, unde am vrut să urmăresc calitatea servicilor și nivelul prețurilor. Am rămas foarte încântat să observ că prețurile la restaurant erau undeva la nivelul oricărui oraș din România, poate chiar mai ieftine decât anumite restaurante medii și de top din București. Iar vorbind de prețul unui șezlong în Mamaia, este undeva între 40 și maxim 50 de lei pe zi. Bulgarii au un grad de ocupare mai mare încă din iunie deoarece primesc turiști străini mult mai devreme decât noi, începând din aprilie. La bulgari un șezlong costă undeva la 50-60 de lei de persoană și nu se plânge absolut nimeni. Pe de altă parte, varianta șezlongului este opțională, niciun turist nu este obligat să închirieze un șezlong dacă vrea să stea pe plajele publice.

Acum nu mai mult de 10 ani, mai exista o legendă. Am vorbit și cu hotelieri, și cu prieteni, și cu turiști. Foarte mulți susțineau că serviciile all inclusive nu vor merge la noi. Iar în acest an avem 51 de hoteluri all inclusive și pe litoralul românesc. Acum 20 de ani aveam doar unul. Iar acum 10 ani erau 25-30 maxim. Bine, bulgarii au peste 350, dar noi avem un litoral pentru turismul de masă de numai 80 de kilometri lungime. Delta Dunării, un produs turistic unic, este rezervație a biosferei, nu putem construi acolo stațiuni. Cum vă explicați că hotelurile all inclusive se dezvoltă exponențial în România iar ce în ce mai mulți hotelieri continuă să introducă este servicii?

Așa este, acum 10 ani, mulți erau sceptici. Susțineau că nu merge la noi ”all inclusive”! Nu înțeleg de ce spuneau că nu merge. De ce la bulgari, ca să nu vorbim de turci, aceste servicii sunt căutate și la noi nu ar fi mers? Marea majoritatea a hotelurilor care au un grad de ocupare mare și aproape au spus stop sales vânzărilor în perioada de vârf a sezonului acum sunt cele cu all inclusive. Avem feedback de la turiștii și de la partenerii noștri cum că hotelurile all inclusive din România sunt cele mai căutate, în sensul că avem și mâncare românească, cu gust românesc, și internațională iar gastronomia este mai diversificată. Multe hoteluri care asigură all inclusive au avut și posibilitatea de a asigura o plajă proprie privată, pentru turiștii lor, cu bar la plajă, cu șezlonguri și umbrele gratuite, plus facilități de entertainment pentru adulți dar și pentru copii, cu animatori, cu locuri de joacă. Sunt anumite hoteluri all inclusive din România superioare față de cele din Bulgaria. Chiar dacă tarifele sunt un pic mai ridicate. Partea gastronomică este foarte importantă în turism, și asta pentru turiștii din toată lumea, nu doar pentru români. Cel puțin la hotelurile all inclusive, 70-75 % din succes stă în calitatea gastronomiei și în tot ce înseamnă asigurarea meselor.

Atât noi, cât și bulgarii, avem plaje largi, de calitate

Ce ne puteți spune despre calitatea plajelor de pe cele două litoraluri ale Mării Negre? Care sunt cele mai atractive plaje pentru turiști?

Pot spune că sunt un promotor tradițional al litoralului bulgăresc, dar, așa cum am menționat, în ultimii șase ani, și al litoralului românesc. Consider că litoralul Mării Negre poate câștiga această ecuație a turismului. Și o arată cifrele. Mai avem un avantaj, atât noi, cât și bulgarii. Avem plaje largi, de calitate. În 2 -3 ani, poate și mai repede, pe litoralul românesc vom avea toate plajele lărgite, până la Mangalia. În Grecia, de exemplu, sunt multe plaje stâncoase, cu pietriș, nu au calitatea plajelor de la Marea Neagră. Dacă vorbim de litoralul românesc, nu putem să nu amintim prima dată de plaja din Mamaia, recunoscută prin calitate. Avem peste 100.000 de turiști, în fiecare weekend, pe litoralul românesc, care se bucură de plajele din Mamaia, dar și de plajele lărgite în ultimii ani din Eforie Nord și Eforie Sud. De asemenea, și sudul litoralului este din ce în ce mai solicitat și într-o dezvoltare accelerată, și aici amintesc de Jupiter, Venus, Neptun și Olimp. Chiar dacă nu ar fi trebuit să se facă asta în plin sezon, la ora actuală avem sectoare de plajă lărgite și în Neptun și Jupiter.

Obzor și Eforie Sud sunt viitoarele ”perle” ale celor două litoraluri de la Marea Neagră

Aveți două exemple, unul pentru litoralul românesc și unul pentru litoralul bulgăresc, de stațiuni care nu sunt neapărat acum ”la modă”, dar care încep să fi descoperite sau redescoperite?

Obzor este o stațiune mai mică situată între Varna și Sunny Beach. Se dezvoltă și are hoteluri de calitate, de patru și cinci stele, situate chiar pe plajă. Dacă mă gândesc la România, cred că Eforie Sud câștigă din ce în ce mai mult teren. Și aici s-au dezvoltat hoteluri de calitate, de patru și cinci stele iar plaja este lărgită din acest sezon.

Că tot ne referim la plaje, sunt anumite persoane care se plâng de lărgirea plajelor, desi acest proces a fost făcut în scop ecologic, nu turistic. Altfel, rămâneam fără plaje în 10-20 de ani.

Plaje largi și de calitate ca în Mamaia am mai văzut în Miami. Iar Mamaia este clar mai ieftină decât Miami. Condițiile de plajă, organizarea plajelor, atmosfera, sunt similare. Ambele sunt aglomerate, dedicate distracției. Cine vrea liniște merge în sudul litoralului, care este mai dedicat familiilor.

Care este topul stațiunilor de pe ambele litoraluri, pentru acest an?

Observ o tendință de creștere destul de interesantă în ceea ce privește Nisipurile de Aur din Bulgaria. Stațiunea s-a dezvoltat foarte mult, în sensul că foarte multe hoteluri de trei stele au deja 4 sau 5 stele. De asemenea, Albena își păstrează turiștii tradiționali. Cine a mers în Albena, mai greu optează pentru o altă destinație sau pentru o altă stațiune din Bulgaria. Pentru că Albena are specificitățile și avantajele pe care le oferă numai ea. În sensul că se și promovează drept stațiunea ”unde nu bate vântul niciodată”. Plaja este asemănătoare cu ceea din Mamaia. Are foarte multă verdeață și sunt multe hoteluri situate pe plajă, cu facilități de patru și de cinci stele, all inclusive și ultra all inclusive. De asemenea, desi mai la sud, Sunny Beach rămâne în topul preferințelor. În ceea ce privește România, pe lângă Mamaia și Eforie Nord, am observat și anul trecut un interes crescut pentru partea sudică a litoralului. Mă refer la Jupiter, la Saturn, Venus și nu mai vorbesc de Neptun și Olimp. Eforie Nord are deja un grad de ocupare extrem de ridicat pe toată perioada sezonului.

Cum merg rezervările pentru celelalte două destinații pe care le promovați și sunt foarte căutate către de către români, Grecia și Turcia? Care sunt cele mai solicitate stațiuni, regiuni, din cele două țări?

Grecia este o destinație foarte căutată de români, atât pentru turismul individual, cât și pentru cel de grup. Dacă vorbim de Grecia continentală, ne referim la Riviera Olimpului, cu stațiuni cunoscute și foarte îndrăgite de turiștii români precum Paralia și Nei Pori. De asemenea, foarte solicitată este regiunea Halkidiki cu cele trei brațe ale sale (Kasandra, Sithonia și Athos), toate diferite între ele însă care oferă condiții de vacanță excepționale pentru toate opțiunile, de la vile și pensiuni până la hoteluri de 4 și 5 stele, unele dintre ele exclusiviste. De asemenea vorbim de insulele grecesti precum Thasos – insula de smarald, Rodos, Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Skiathos, Santorini, Creta, Mykonos. Grecia are o mulțime de insule, fiecare cu specificul ei, însă toate oferind vacanțe magnifice turiștilor noștri. Pentru Turcia, sunt foarte căutate Kușadasi, Antalya, Marmaris, Bodrum, Belek și, firește, Istanbul.

Am reușit să aducem grupuri de turiști din Polonia

Ați început să faceți și incoming, adică să aduceți turiști străini în țară. Nu este ușor. Încă nu avem o imagine puternică de țară, nu avem campanii de promovare constante și cu bugete mari. De unde ați adus turiști, ce le-a plăcut dar și ce provocări ați întâmpinat?

Am reușit să aducem câteva grupuri de turiști din Polonia, cu un buget mediu. Au fost foarte încântați de tradițiile românești și de mâncarea românească, de condițiile de cazare din hotelurile de pe parcursul circuitului turistic, de transportul asigurat, de calitatea serviciilor de ghid pe care l-am oferit. Ne-au asigurat că vor promova destinația când vor ajunge acasă, ceea ce s-a și întâmplat, pentru că am reușit să mai organizăm și alte grupuri de turiști din Polonia. Există un interes din ce mai mare și pentru turismul de incoming în România, iar piața poloneză, pe care ne axăm la ora actuală, este extrem de importantă.

Sunt circa 3000 de agenții în România. Să vorbim în numele tuturor. De ce merită să aleagă un turist o agenție de turism? Ce avantaje ar avea față de a-și rezerva pe cont propriu?

În primul rând, agenția de turism reprezintă o entitate specializată pe organizarea vacanțelor. Este un organizator de vacanțe. Activitatea este desășurată de specialiști în turism, marea majoritate a agenților de turism fiind absolvenți ai facultăților de turism. Ei sunt posesori de brevete de manageri în turism sau absolvenți ai cursurilor de agent și de consultant de turism. Deci vorbim de profesioniști. Când te adresezi unui profesionist, cu siguranță că vei primi servicii mult mai bune, mult mai sigure și mai avantajoase, față de ce ai primi dacă ai acționa pe cont propriu. Sunt colegi din turism care lucrează și de aproape 30 de ani sau mai mult. Și atunci vorbim de o mare experiență.

Cine rezervă pe cont propriu o face o dată sau de câteva ori pe an. Un agent de turism știe să-ți găsească cele mai bune variante, bineînțeles că în funcție de preferințe, de buget, pentru că face asta de mii de ori pe an, cel puțin.

Este o mare satisfacție aceea de a-ți servi turistul și de a-i vedea reacțiile când revine mulțumit din vacanță. Succesul este acela de a reuși să-i oferi unui turist ceea ce își dorește cu adevărat, la bugetul pe care și-l permite. Și dacă vorbim de agenții de turism, vorbim și de siguranță, de responsabilitatea care este în spatele unei rezervări făcută în agenția de turism. Vorbim de asemenea de asistența turistică pe care o oferim turistului în perioada desfășurării vacanțelor. Sunt o groază de situații neplăcute care pot apărea, precum overbooking, anulări sau întârzieri ale unor curse aeriene, respectiv incendii. O agenție de turism face tot posibilul pentru a asigura rapid variante: relocarea turistului sau alte modalități de transport la aceleași condiții. Agențiile de turism au o putere mare de negociere, lucrând cu mulți parteneri locali și cu multe hoteluri. Agentul are grijă 100% de turistul său.

Observați schimbări ale comportamentului, ale opțiunilor turistului român în ultima vreme? Are încredere mai mare, începând cu pandemia din 2020-2021, în agenția de turism?

Cu siguranță, turiștii în România au cultura rezervării vacanțelor prin agențile de turism. Așa a fost și până în pandemie, cu atât mai mult în timpul pandemiei și mai ales după încetarea ei. S-a demonstrat că efectiv cei care au avut rezervări prin agenții de turism nu au pierdut. Au reușit să-și recupereze banii, să-și reprogrameze vacanțele, să-și desfășoare vacanțele așa cum și-au dorit. Chiar dacă nu în perioada efectivă a pandemiei, atunci când totul era blocat. Însă nimeni n-a pierdut din relația cu agenția de turism, în ceea ce privește vacanțele. Noi, cei din industria turismului, a agențiilor de turism din România – și vorbesc în numele tuturor – am dat dovadă că ne-am făcut treaba, am fost profesioniști, implicați, serioși. Ca atare, a existat un moment zero, când turismul s-a oprit forțat în toată lumea, dar prin care încă o dată am dovedit că suntem în slujba turiștilor și doritorilor de vacanțe. În agenții s-a muncit non stop și în lunile de lockdown sau de restricții, pentru reprogramarea turiștilor. Apoi am fost răsplătiți. Creșterile rezervărilor de după pandemie au fost exponențiale de la an la an. De exemplu noi am avut, la IRI Travel, până la ora actuală, o creștere de peste 40% în acest an față de anul trecut. Iar în 2023, față de 2022, am înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă de peste 50%. Și aceasta datorită încrederii turiștilor noștri și datorită agențiilor de turism partenere din toată țara.

Despre IRI TRAVEL

Sunt 18 ani de când IRI TRAVEL există în peisajul turismului românesc, bucurându-se de o evoluție constantă și de o poziție solidă pe piață. De-a lungul anilor, cu fiecare sezon, IRI TRAVEL și-a consolidat poziția pe piață, devenind cel mai important touroperator pentru unele dintre cele mai cerute destinații de vacanță ale românilor – România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Austria, Italia.

Pentru IRI Travel, turiștii reprezintă mai mult decât un număr sau o cifră de afaceri. Ne asigurăm să le oferim fiecăruia în parte asistența de care are nevoie și selecția cea mai potrivită a vacanței. ”Toți turiștii noștri ne devin prieteni, indiferent de numărul lor”, este deviza IRI Travel. IRI Travel are o rețea de peste 1000 de agenții partenere pe teritoriul întregii țări. Cei 14 consultanți IRI Travel, împreună cu rețeaua de agenții partenere, le stau la dispoztie turiștilor 24h/7h, oferindu-le consultanță de specialitate și asistență când au nevoie. De altfel, mottoul IRI Travel este “Rămânem prieteni” și credem cu tărie în el!