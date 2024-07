Camelia Potec, de la fabrica de apă, la fabrica de medalii din Paris!

Camelia Potec, managerul general al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, a avut parte de o activitate inedită înainte să ajungă la Jocurile Olimpice din Franța.

Startul celei mai mari competiții sportive din lume bate la ușă, iar Parisul deja găzduiește zeci de mii de sportivi, antrenori și sute de mii de fani. Înainte de face joncțiunea în Franța cu David Popovici și ceilalți „tricolori” din Team România, fosta campioană olimpică la natație, Camelia Potec, s-a răcorit câteva ore într-o vizită inedită în inima Harghitei, la fabrica de apă Perla Harghitei.

Deși a încercat să se relaxeze, gândurile managerul general al FRNPM, au zburat, inevitabil, la competiția de la Paris și la șansele înotătorilor la medalii.

„Sunt așteptări de la David Popovici… când reușești la nivel european să iei 2 medalii de aur, clar aceste rezultate vin la pachet cu recunoștință, aplauze, mulțumiri, dar și cu așteptarea de a continua pe același drum. David are un psihic foarte puternic, se bucură de ceea ce face la antrenamente, de faptul că are posibilitatea să înoate, același lucru l-am iubit și eu, să pot să înot, înțeleg sentimentul. David a dovedit că este în formă. Calificările sunt despre timp, este important să fii în finală. În finală pot exista curse tactice sau curse contra cronometru, dar la JO este vorba despre medalii” – Camelia Potec, manager general Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.

Campioană olimpică la Atena, Camelia nu poate uita cursa de aur de la care au trecut aproape 20 de ani.

„Pot număra ușor momentele în care am revăzut cursa. O dată sau de 2 ori după JO Atena, dar în rest am văzut cursa cu prietenii și, cel mai recent, cu fetița mea cea mare, Caelia, care a făcut comparații cu ceea ce simte ea în piscină și ce credea ea că simțeam eu atunci în cursă” – Camelia Potec, manager general Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.

La începutul lui 2024, fosta mare sportivă s-a întors în Atena, iar amintirile au acaparat-o.

„Emoții mai mari am avut când am văzut bazinul. Era aproape neschimbat, dar mi s-a părut foarte mic. Arăta superb. A fost o zi foarte însorită, m-am așezat pe culoarul 1, m-am uitat în zona unde știu că au stat părinții mei, îi vedea cu ochii minții în tribună… am trăit niște emoții speciale, am stat pe culoarul 1 câteva minute, am revăzut intrarea în finala olimpică, pentru că nu reușeam să-mi aduc aminte exact unde am stat înainte să intru in arenă.

Am mers un pic pe traseul cursei și au fost emoții speciale, emoții pe care le trăiești altfel atunci când te uiți la o cursă”- Camelia Potec, manager general Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.

Pentru Jocurile Olimpice de la Paris, șefa natației românești are un mare vis!

„Vreau să văd o cursă olimpică, poate un aur olimpic din spatele cortinei. Trăirile sunt diferite și îmi doresc să văd cât de puternice sunt la JO” –Camelia Potec, manager general Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.

Un nou partener pentru FRNPM

Rezultatele de excepție ale înotătorilor români atât la nivel de juniori, cât și la seniori, și activitatea managerială a federalilor, a atras atenția companiilor din diverse domenii, care își doresc asocierea cu FRNPM. Cel mai recent exemplu, apa Perla Harghitei, devenit recent partenerul forului condus de Camelia Potec.

„ Am găsit la Perla Harghitei aceleași valori pe care noi le avem în sporturile pe care le gestionăm, avem un numitor comun și acest parteneriat a pornit firesc, nu s-au făcut eforturi mari din nici o parte. Avem un drum lung înainte împreună, cu siguranță, de succes” – Camelia Potec, manager general Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.

„Am ajuns la acest parteneriat punând consumatorul în centrul a tot ceea ce facem noi, a tuturor activităților pe care le întreprindem. Ne dorim un consumator sănătos, dorim să încurajăm un stil de viață prin mișcare, încurajăm performanța și fiind o apă, ne-am gândit că nu putem găsi o legătură mai puternică decât cu un sport de apă. Suntem bucuroși că ne aflăm în acest parteneriat cu Federația și că putem să-i ajutăm în tot ceea ce ei plănuiesc” – Gabriela Ionescu – Marketing & Communication Director Perla Harghitei.

„Am descoperit că avem multe puncte în comun, multe valori în comun, cum ar fi apa, o viață sănătoasă și nu în ultimul rând, performanța. Asocierea cu federația condusă de doamna Camelia Potec este o mândrie, o motivație să avem și noi rezultate cât mai bune și, nu în ultimul rând, o inspirație” – István Szabo – Supply Chain Director Perla Harghitei.