Grupul City Grill, afaceri de 31 milioane de euro, în primele șase luni ale anului

Grupul City Grill, cel mai important grup romanesc de restaurante din piata locala, incheie primul semestru al anului cu o cifra de afaceri de 31 de milioane euro, in crestere cu 18% fata de aceeasi perioada a anului trecut si continua investitiile in restaurantele din portofoliu, dar si in dezvoltarea pe segmentul de restaurante si hoteluri. Astfel, grupul City Grill a investit 1.5 milioane euro in primele 6 luni ale acestui an. Meniul diversificat si curat, alaturi de popularitate, abordarea centrata pe client si angajamentul de a oferi experiente culinare de exceptie prin atmosfera prietenoasa si design modern si familiar in toate restaurantele grupului consolideaza pozitia de lider pe piata restaurantelor din Bucuresti.

Potrivit unui sondaj realizat in aprilie 2024, restaurantele din Grupul City Grill sunt alegerea numarul 1 pentru 17.3% dintre respondenti, si in primele trei alegeri pentru aproape o treime dintre acestia (31%). Derulat pe un esantion reprezentativ de 550 de bucuresteni, din sondaj mai reiese ca mai mult de o treime (36%) au restaurantul favorit din cadrul Grupului City Grill si 1 din 5 (22.2%) a mentionat restaurantele grupului drept destinatiile la care a consumat cel mai des in ultimele 90 de zile.

Intrebati ce criterii stau la baza alegerii unui restaurant, bucurestenii indica atmosfera restaurantului drept cel mai important criteriu. Urmatoarele criterii ca importanta in alegerea restaurantelor, cu impact semnificativ asupra satisfactiei bucurestenilor, sunt amabilitatea personalului, rapiditatea in servire si meniul diversificat.

Clientii care indica ca favorit un restaurant din Grupul City Grill sunt atrasi, pe langa, atmosfera si designul atractiv al restaurantelor, de meniul variat si raportul calitate-pret, dar si de beneficiile pentru clientii fideli. Cand vine vorba de restaurantul preferat, pe primele pozitii se afla Caru’ cu Bere, preferat de 10.4% dintre respondenti si Hanu’ lui Manuc (8.7%). Hanu’ Berarilor atrage cel mai fidel public, iar Buongiorno.Italian si Pescarus au fost indicate ca restaurante preferate de catre segmentul tanar.

Investitiile recente ale Grupului City Grill in restaurantele Buongiorno.Italian si Hanu’ Berarilor au vizat crearea unei atmosfere prietenoase si familiare si o amenajare contemporana, integrand valorile brandurilor si punand in valoare locatiile istorice ale restaurantelor.

“In evaluarile restaurantului cel mai frecventat, indiferent care este acesta, pe prima pozitie se afla atmosfera. Restaurantul trebuie sa fie perceput ca primitor si prietenos. Sa se potriveasca cu nevoile individuale, bineinteles, si sa inspire, incredere – un aspect extrem de important, in special in HoReCa, unde relatia interumana are un rol major. Continuam sa investim in imbunatatirea designului in toate restaurantele noastre, atmosfera, confortul si experienta culinara a clientilor raman directii strategice pentru noi si se reflecta in toate aspectele operationale ale grupului. De la renovari si modernizari ale spatiilor de servire, pana la angajarea si formarea unui personal profesionist, amabil, fiecare detaliu este gandit si gestionat pentru a asigura o experienta superioara clientilor” precizeaza Daniel Mischie, CEO Grup City Grill.

Ce mananca bucurestenii in oras. 2 bucuresteni din 3 aleg pizza. Barbatii vor friptura, femeile, paste.

Potrivit aceluiasi sondaj, preferintele culinare ale bucurestenilor variaza semnificativ, reflectand o diversitate in gusturi si ocazii de consum. Pizza este consumata la mesele in oras de circa doua treimi dintre bucuresteni, echilibrat pe sexe, dar cu peste 75% in randul celor sub 30 de ani. Urmatoarele optiuni sunt preparatele gatite si fripturile. Fripturile, burgerii, ciorbele si shaorma sunt preferate preponderent de barbati, in timp ce femeile sunt relativ mai atrase de paste, salate, deserturi si fructe de mare.

Daca pizza este mancarea consumata de cei mai multi bucuresteni la mesele din oras (64%), cand vine vorba de clientii Grupului City Grill, la acestia se observa o tendinta catre un meniu mai traditional, gratarul fiind prima alegere a clientilor care trec pragul restaurantelor din Grupul City Grill.

Bucataria romaneasca, apreciata de 9 din 10 bucuresteni

Bucataria romaneasca este agreata de 88.4%, cea italiana de 64%, urmate de bucataria greceasca (58.5%) si turceasca (40.2%). Restaurante cu specific asiatic (libanez, chinez, japonez, indian, coreean) atrag si ele un interes in crestere al publicului din Capitala.

Cat cheltuie bucurestenii pentru o masa in oras

In ceea ce priveste cheltuielile, bucurestenii arata un comportament de consum diferit in functie de momentul saptamanii si de motivul iesirii la restaurant. Pentru pranzul din timpul saptamanii, suma medie cheltuita este de aproximativ 50 lei de persoana, in schimb, mesele la restaurant din weekend vin cu o crestere semnificativa a bugetului alocat, ajungand pana la 200 lei de persoana.

Per total, in ceea ce priveste bugetul alocat pentru o persoana, aproape jumatate (46.5%) au alocat sub 100 de lei ultimei mese in oras, 36% au alocat intre 100-199 lei, 13.8% au cheltuit peste 200 lei, in timp ce restul de 3.6% nu au indicat un buget individual. Bonul mediu in restaurantele Grupului se mentine constant si se situeaza in jurul valorii de 45 Euro.

Studiul a fost realizat in perioada 26-30 aprilie 2024.Culegere online, pe panel cu certificare ESOMAR. Esantion final de respondenti: 550 bucuresti si 2102 baza de clienti fideli ai Grupului City Grill prin aplicatia de fidelizare Out4Food.

Marja de eroare statistica +/-4.3% pe intreg esantionul, pentru un prag de incredere=95%.

Populatia tinta: Bucuresti & Ilfov. ​Consumatori de restaurante din Bucuresti, in ultimele 30 zile. Varsta: 20-60 ani.

Despre City Grill

Grupul City Grill este cel mai important jucator roman din industria restaurantelor. Fondat in 2004, Grupul City Grill a demonstrat leadership si viziune in industria HoReCa pe parcursul a doua decenii. In prezent opereaza in prezent restaurante si cafenele sub brandurile Caru’ Cu Bere, Hanu’ lui Manuc, Pescarus, Hanu’ Berarilor, Buongiorno.Italian, City Grill si La Boheme, primul brand hotelier din portofoliu. Inca de la primul restaurant, deschis in urma cu 20 de ani sub brandul City Grill, Grupul City Grill a avut la baza ideea de a oferi clientilor un loc potrivit pentru a invita un partener de afaceri la masa, de a crea un loc de relaxare necesar in pauza de masa, cu familia sau cu prietenii.

Prin restaurantele operate, Grupul City Grill se adreseaza clientului urban care obisnuieste sa-si petreaca timpul liber in oras si sa-si stabileasca intalnirile business sau personale la o cafea. Meniurile din restaurante sunt accesibile si variate, cu specific romanesc si international.

Fie ca vorbim despre retetele emblematice sau orice alt preparat din meniurile restaurantelor Grupului City Grill, ingredientele folosite sunt cele mai bune pentru clienti. “Secretul” mancarurilor din restaurantele Grupului City Grill sunt ingredientele proaspete, cu provenienta atent controlata si testata, fara adaosuri alimentare. De la cartofii prajiti proaspeti, curatati si taiati manual, la oua din surse cage free si pana la legume crescute in solarul propriu de langa Targoviste, filozofia pe care se bazeaza bucatarii Grupului este aceea de a extrage gustul natural al ingredientelor, pus in valoare prin asociere si condimente precum sare si piper.

In toate restaurantele din Grupul City Grill, in care se gateste zilnic pentru aproape 20.000 clienti, se recicleaza uleiul, sticla, cartonul si plasticul si se reduce risipa alimentara prin campanii active.