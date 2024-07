Noi condiții de acordare pentru bursa de merit 2024. La 10 absențe nemotivate, elevii rămân fără bursă!

Bursa de merit este acordata si sub conditia ca elevul beneficiar sa fie promovat la toate disciplinele si sa fi obtinut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare la finalul anului scolar anterior.

Elevii de gimnaziu si liceu cu medii generale pe anul scolar anterior egale sau mai mari de 9,50 vor primi bursa de merit in anul scolar 2024-2025, potrivit metodologiei privind acordarea burselor elevilor, publicata recent in Monitorul Oficial.

Prin exceptie, bursele de merit la clasa a V-a se acorda elevilor cu media primelor doua intervale de invatare din anul scolar in curs mai mare sau egala cu 9,50. In cazul lor, se calculeaza ca medie aritmetica, avand doua zecimale, fara rotunjire, notele obtinute de elevi la toate disciplinele, pe parcursul primelor doua intervale de invatare din anul scolar in curs.

Listele cu elevii din clasa a V-a beneficiari ai bursei de merit se stabilesc in luna ianuarie a anului calendaristic urmator anului in care se obtin rezultatele scolare mentionate mai sus si se platesc incepand cu luna februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie, pana la sfarsitul cursurilor din anul scolar respectiv.

In cazul elevilor de clasa a IX-a, pentru bursa de merit se ia in calcul media de admitere in invatamantul liceal sau profesional si dual, care trebuie sa fie mai mare sau egala cu 9,50.

Cat este bursa de merit 2024

Pentru anul scolar 2024—2025, cuantumul minim al burselor de merit este de 450 lei/luna.

Valoarea burselor poate fi suplimentata de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant in functie de:

a) sumele alocate de autoritatile administratiei publice locale;

b) alte venituri obtinute potrivit legii

Bursele pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat se asigura din bugetul Ministerului Educatiei, cu exceptia invatamantului liceal militar. Bursele elevilor din invatamantul liceal militar se asigura de catre Ministerul Apararii Nationale.

Ce medie trebuie sa ai ca sa iei Bursa de merit

„Art. 7 (1) Numarul burselor de merit cumulate cu numarul burselor de rezilienta se acorda pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasa de gimnaziu si liceu, inclusiv invatamant profesional si dual, dintr-o unitate de invatamant preuniversitar.

(2) Bursele de merit se acorda dupa cum urmeaza:

a) elevilor din fiecare clasa de gimnaziu si liceu dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, mai putin elevii din clasa a V-a si elevii din clasa a IX-a, cu medii generale pe anul scolar anterior egale sau mai mari de 9,50; in situatia in care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinsi toti elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsa pentru a-i cuprinde si pe acestia;

b) elevilor din fiecare clasa a V-a dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, cu media primelor doua intervale de invatare din anul scolar in curs mai mare sau egala cu 9,50; in situatia in care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinsi toti elevii cu medii mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsa pentru a-i cuprinde si pe acestia;

c) elevilor din fiecare clasa a IX-a dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, cu medii de admitere in invatamantul liceal sau profesional si dual egale sau mai mari de 9,50; in situatia in care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinsi toti elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsa pentru a-i cuprinde si pe acestia;

d) elevilor de gimnaziu si liceu, inclusiv invatamant profesional si dual, care au obtinut premiile I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor scolare recunoscute de Ministerul Educatiei, premiul I la etapele nationale ale concursurilor/ competitiilor scolare si extrascolare, recunoscute de Ministerul Educatiei, elevilor care au obtinut medalia de aur/locul I la campionatele nationale organizate de federatiile sportive nationale olimpice/probe olimpice”.

Cand intra bursa de merit

Bursele de merit se acorda in fiecare an scolar, in data de 20 a lunii, pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe perioada pregatirii practice si pe timpul pregatirii si sustinerii evaluarii nationale de catre absolventii clasei a VIII-a, in perioada primei sesiuni a examenului national de bacalaureat sau a examenului de certificare a calificarii profesionale, pana la comunicarea rezultatelor finale, cu conditia ca elevii bursieri sa se prezinte la examene.

Prin exceptie de la prevederile de mai sus, bursele de merit se acorda si pe timpul pregatirii si sustinerii evaluarii nationale de catre absolventii clasei a VIII-a, in perioada primei sesiuni a examenului national de bacalaureat sau a examenului de certificare a calificarii profesionale, pana la aflarea rezultatelor finale si in cazul elevilor bursieri care nu s-au prezentat la examen din motive medicale.