„Arabul” din echipa națională s-a transferat la deținătoarea Ligii Campionilor!

Andrei Istrate, multiplu medaliat european la tenis de masă și unul dintre cei mai valoroși tineri jucători din lume, vorbește fluent limba arabă și este ghidul și translatorul colegilor la turneele din Orient.

Pentru Andrei Istrate, componentul lotului național de tenis de masă, prima jumătate a anului a fost una plină de provocări. A avut Bacalaureatul, a cucerit al treilea titlu european consecutiv cu naționala și va studia la Universitate o specializare mai puțin obișnuită printre sportivi: limba arabă!

Pasiunea pentru această limbă și-a descoperit-o acum trei ani, din întâmplare.

„Mă uitam într-o zi pe telefon și mi-a apărut scrisul acela în arabă, m-am dus la tata să-l întreb ce scrie și mi-a răspuns: <<nu știu ce scrie, dacă vrei te pot ajuta să înveți, pot găsi meditator>>. Din acea zi am început să învăț limba arabă. Am trei ani de când fac limba arabă” – Andrei Istrate, multiplu campion european la tenis de masă.

El spune că e mai ușor să scrii decât să citești limba arabă.

„Pot citi. E o limbă mai complicată decât pare, pentru că ei nu folosesc vocalele, se scriu doar consoanele și trebuie ca tu să știi cuvântul ca să-ți dai seama ce înseamnă. Să scrii e mai ușor decât pare. E mai greu cu cititul și cu pronunția” – Andrei Istrate, multiplu campion european la tenis de masă.

Normal, având în vedere abilitățile sale, Andrei e poreclit „Arabul” de colegi.

„Când mergem prin țările arabe îmi spun colegii să vorbesc. Mă descurc. Ai un plus și la negocieri. Te iau ca pe al lor. Am și costum acasă, am cumpărat când am fost în Qatar. Îmi stă decent” – Andrei Istrate, multiplu campion european la tenis de masă.

Înainte de a se înscrie la Universitate, Andrei a avut de trecut provocarea numită Bacalaureat. Recunoaște că emoțiile au fost cel puțin egale ca la o finală de Campionat European.

„A fost un an destul de dificil și cu tenisul și cu școala. Am reușit să termin Bacalaureatul cu note foarte bune. A fost o pregătire, putem spune, mai pe scurt, dar foarte intensă. Cu trei săptămâni înainte de BAC am spus gata, pauză cu tenisul. Am luat ușor ușor lecție cu lecție și într-un final chiar m-am descurcat decent aș putea spune. Clar, examenul la Limba Română mi s-a părut cei mai greu. La Bacalaureat sunt emoții diferite, nu sunt aceleași ca la tenisul de masă, doar că pot spune că eram foarte emoționat înainte de prima probă de Bacalaureat. Aș putea spune că se compară cu emoțiile unei finale de Campionat European” – Andrei Istrate, multiplu campion european la tenis de masă.

Joacă împreună cu Edi Ionescu la deținătoarea Ligii Campionilor, Saarbrucken

Toamna a venit pentru Andrei cu o nouă provocare: el a început să joace pentru deținătoarea Ligii Campionilor, echipa germană Saarbrucken. Acolo este coechipier cu un alt român, Edi Ionescu. Cei doi și-au făcut planul pentru timpul liber.

„M-am transferat la deținătoarea de Champions League, la Saarbrucken. O văd ca pe o oportunitate și voi încerca să profit de ea. Cu Edi mă cunosc de mic, stăm împreună, nu simți la fel de tare străinătatea decât singur. Avem mai multe jocuri, Counter-Strike, Roll Strike, ne mai uităm la meciuri. Bine, încă mai am de lucru cu Edi să-l fac să-i placă fotbalul, dar o să-l corup eu și pe el” – Andrei Istrate, multiplu campion european la tenis de masă.

Foarte mare fan al fotbalului, Andrei speră ca în perioada petrecută în Germania să aibă timp să meargă la meciuri.

„Sper să am timp când joacă Bayern în Champions League, pentru că în Germania cu trenul ajungi foarte repede dintr-un capăt în celălalt. Voi încerca să ajung” – Andrei Istrate, multiplu campion european la tenis de masă.

Naționala de tenis de masă, ca Real Madrid

Multiplu campion european la cadeți și juniori, Andrei Istrate spune că nu va uita niciodată ultima competiție de juniori din cariera lui: Europenele de la Malmo, din iulie.

Aceasta pentru că a cucerit alături de colegii săi al treilea titlu consecutiv cu echipa. Mare fan Real Madrid, el a asemuit performanța lor cu cea a spaniolilor din Liga Campionilor. El este, desigur, Cristiano Ronaldo.

„Cel mai mult m-a bucurat al treilea titlu consecutiv cu echipa. Ne-am comparat noi echipa noastră cu cea a lui Real Madrid când au câștigat trei Champions League consecutive și a fost un mod foarte plăcut să-mi închei junioratul într-o asemenea manieră. Cu siguranță eu am fost Cristiano Ronaldo, nici nu mă gândesc la alt jucător din acea echipă” – Andrei Istrate, multiplu campion european la tenis de masă.

Cu gândul la JO 2028 Los Angeles

Chiar dacă mai sunt patru ani până atunci, Andrei recunoaște că se gândește deja la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028.

Atunci va avea 23 de ani, vârsta perfectă pentru un debut de succes la cea mai importantă competiție din lume.

„Să fiu sincer, m-am gândit la ce probe aș vrea să particip la Los Angeles, mai ales că sunt în SUA și eu nu am fost niciodată acolo. În plus, cine nu vrea să ajungă la Los Angeles? Totuși, mai sunt destui ani până atunci, ceea ce e bine, pentru că avem timp să ne pregătim. Sper să ne calificăm și cu echipa și să merg acolo și la individual sau la dublu” – Andrei Istrate, multiplu campion european la tenis de masă.