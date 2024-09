 „Regina Europei” la drift va concura pe circuitul de Formula 1 de la Nurburgring!

Alice Ene a primit o invitație de nerefuzat! Tânăra de 17 ani va fi prezentă în weekend-ul viitor la startul celebrei competiții din Germania, Nurburgring Drift Cup, alături de 80 dintre cei mai tari piloți de drift de pe continent. Pentru asta va rata finala Campionatului Național, care va avea loc în week-end la București.

Alice Ene va lua startul la Nurburgring Drift Cup, care va avea loc weekend-ul viitor, în Germania. Pentru tânăra de 17 ani, va fi a doua prezență pe care o bifează în această etapă europeană.

„Acum 2 ani am participat pentru prima oară la Nurburgring Drift Cup. A fost prima mea competiție la care am participat la Clasa Pro. Am fost 80 de piloți câți vom fi și anul acesta. Am trăit o experiență unică. De atunci, nu a existat o zi în care să nu mă gândesc la momentele pe care le-am trăit acolo alături de tatăl meu” – Alice Ene, campioană europeană la drift.

La Nurburgring, „Regina Europei” la drift va concura pe celebrul circuit de Formula 1.

„Ce emoții au fost, m-am dat fix pe Circuitul de Formula 1, circuitul mare Michael Schumacher S și Little Monaco, chiar așa se numesc virajele. Și acum va fi același traseu, inițiere cu viteză foarte mare 170 -180 km și sper să meargă mașina foarte bine” –Alice Ene, campioană europeană la drift.

Pilotul va rata finala Campionatului Național de Drift, care va avea loc în acest weekend, în Piața Constituției.

„Din păcate a trebuit să fac un compromis și voi lipsi la finala campionatului național ca să pot participa weekend-ul viitor în Germania. Chiar dacă nu o să particip o să fiu prezentă să îmi susțin colegii” -Alice Ene, campioană europeană la drift.

Pleacă în Germania cu 3 mașini

Sorin Ene, tatăl lui Alice și pilot experimentat în Campionatul Național de Drift este cel care își însoțeste fiica peste tot.

„Pentru noi etapa din Germania este o adevărată aventură. Nu este vorba doar de participarea noastră acolo ci și de drumul dus-întors care este o întreagă aventură. Sunt în jur de 4000 și ceva de km dus -întors, distanță în care întotdeauna s-a întâmplat câte ceva. Prin Austria ni s-au stricat mașinile, mașina de asistență, motiv pentru care am întârziat revenirea noastră acasă” – Sorin Ene, pilot în Campionatul Național de Drift.

Ca să fie siguri că ajung cu bine la destinație și cu mașina funcțională pentru cursă, Sorin și Alice Ene vor pleca în Germania, nu cu o mașină, ci cu 3.

“Mergem cu 3 mașini o să am și mașină de rezervă, sunt destul de relaxată psihic, în caz că se întâmplă ceva știu că sunt bine că e tata în spatele meu” –Alice Ene, campioană europeană la drift.

„De fiecare dată, când plecăm la o etapă internațională eu mă simt ca în filmul << Toate pânzele sus. Plecăm într-o aventură, fix cum este și viața noastră. De când mă știu, numai pe drumuri >>„- Sorin Ene, pilot în Campionatul Național de Drift.

Alice spune că abia așteaptă să simtă atmosfera competiției din Germania.

„Sincer, nu cred că pot să explic niciodată acest sentiment … să fiu la start lângă cei mai buni piloți din Europa, lângă mașini mult mai puternice ca a mea. Eu o să merg cu această pisicuță de 500 de cai. Lângă mine vor fi probabil mașini de 1000 de cai, care vin cu tiruri, cu echipe tehnice de 20, 30 persoane. Eu merg cu tati și cu încă 2, 3 băieți în staff” – Alice Ene, campioană europeană la drift.

Finala Campionatului Național de drift e în weekend la București

Sâmbătă și duminică, în Piața Constituției, are loc ultima etapă din Campionatul Național de Drift. Competiția va aduna la start 50 de piloți, atât din România cât și din Ungaria, Republica Moldova, Cehia, Ucraina și Bulgaria.

Familia Ene regretă că nu poate lua startul în finala campionatului.

„Ne pare foarte rău, dar ne vom susține colegii. Anul acesta am ales ca Alice să se concentreze pe etapele europene și am făcut doar etapa de la Târgu Mureș din campionatul național. Multe dintre etapele din România s-au suprapus cu cele din Europa. La anul ne vom concentra pe campionatul național. Etapa din Piața Constituției este un loc senzațional, unic în Europa și de mare calitate în ceea ce privește driftul. Le urez baftă multă organizatorilor și colegilor noștri de la Clasale Pro și Semi Pro. Aș vrea să le mulțumim și tuturor sponsorilor noștri”- Sorin Ene, pilot în Campionatul Național de drift.

Alice are un ritual înainte de curse

Deși lumea crede despre ea că este o persoană dură prin prisma pasiunii pe care o are, Alice dezvăluie că nu este așa.

„Mă emoționez foarte tare , plâng la fiecare etapă de drift, de bucurie de supărare, de nervi, simt toate emoțiile de 10 ori mai intens decât o altă persoană” –Alice Ene, campioană europeană la drift.

Ca să scape de emoții, adolescenta povestește și ce face înaintea unei etape.

„Vorbesc singură cu mine, mă încurajez, îmi spun să am capul pe umeri, să rămân cumpătată să fiu modestă și cu capul pe umeri. Și ca să mă relaxez, ascult muzică îmi fac o rugăciune la start mă închin și am plecat” –Alice Ene, campioană europeană la drift.