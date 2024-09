Premierele toamnei Disney+. Până pe 27 septembrie, abonații noi și cei existenți eligibili, se pot bucura de toate filmele și serialele noi din această toamnă disponibile pe Disney+ pentru 10.99 lei/lună în primele trei luni!

O gamă variată de blockbustere și seriale noi ajung toamna aceasta pe Disney+. De la filme mult așteptate precum „Întors pe dos 2”, si seriale originale precum „In Vogue: Anii 90”, sau produția de la Marvel Television „Agatha – De la bun început” până la „Doctor Odyssey”, „Jurnal de Călătorie: Bruce Springsteen and The E Street Band” și multe altele, fiecare membru al familiei va găsi pe Disney+ ceva pe placul său.

Disney+ anunță titlurile care vor avea premiera exclusiv pe serviciul de streaming în această toamnă în România.

O premieră pe care nu doar copiii o așteaptă cu nerăbdare, cel mai de succes film de animație din toate timpurile, Întors pe dos 2 [Inside Out 2] ajunge pe Disney+ pe 25 septembrie. Disney+ va prezenta, de asemenea, un scurtmetraj de vacanță animat de regizorul premiat Alfonso Cuarón, intitulat „Aproape o poveste de Crăciun” [An Almost Christmas Story]. Din alt registru, vine pe 3 octombrie pe Disney+ thrillerul psihologic horror „Ține-ți respirația” [Hold Your Breath], cu Sarah Paulson și Ebon Moss-Bachrach, care ne poartă în Oklahoma anilor 1930. Acțiunea debutează în casa familiei Bellum, într-o vale plină de praf ai cărei nori întunecă soarele.

DOCUMENTARE MUZICALE

„Jurnal de Călătorie: Bruce Springsteen and The E Street Band” (25 octombrie), este un nou documentar captivant care oferă cea mai cuprinzătoare perspectivă asupra legendarelor spectacole live ale artiștilor, plus acces în culisele turneului mondial din 2023-2024.

Sub regia lui R.J. Cutler și David Furnish și prezentând imagini din culisele ultimului turneu din SUA, Elton John Live: Farewell Concert from Dodger Stadium, ajunge pe Disney+ pe 13 decembrie documentarul „Elton John: Never Too Late”, o confesiune intima a acestui simbol al muzicii.

PRODUCȚII ORIGINALE

În această toamnă, debutează pe Disney+ serialul documentar cu șase episoade „In Vogue: Anii 90”, cu o distribuție de primă mână din lumea modei, a filmului și a muzicii, alături de Anna Wintour, Edward Enninful, Hamish Bowles și Tonne Goodman de la Vogue. Acest serial de referință dezvăluie povestea din interior a celor mai celebre momente din moda și cultura pop a anilor ’90.

Pe 9 octombrie, va avea premiera miniseria originală „La Máquina”, cu Gael García Bernal, Diego Luna și Eiza González. Serialul spune povestea lui Esteban Osuna, poreclit La Máquina (Gael García Bernal), care se află în punctul cel mai scăzut al carierei după o înfrângere devastatoare la box. Din fericire, managerul și cel mai bun prieten al său, Andy Lujan (Diego Luna), este hotărât să îl readucă în top.

Pe 11 octombrie, serialul original spaniol de șaptezeci de episoade „Înapoi în Las Sabinas” [Regreso a Las Sabinas] va ajunge pe Disney+, cu un nou episod lansat în fiecare zi a săptămânii. Serialul le urmărește pe surorile Molina care se întorc în casa natală din Las Sabinas, după ani de absență, pentru a avea grijă de tatăl lor bolnav. Aici, rănile pe care timpul nu le-a vindecat încă vor fi redeschise, iar surorile vor trebui să înfrunte trecutul, vechile iubiri și secretele de familie.

Serialul original în opt părți, „Rivalii” (premiera în curând), produs de Happy Prince, parte a studiourilor ITV, este bazat pe celebrul roman al lui Dame Jilly Cooper. Plasat în perioada dramelor, a exceselor și bufoneriilor șocante ale elitei sociale la putere din Anglia anilor 1980, serialul pătrunde în lumea nemiloasă a televiziunii independente din 1986. Distribuția plină de vedete îi include pe Alex Hassell, Bella Maclean, Katherine Parkinson, David Tennant, Aidan Turner, Nafessa Williams, Emily Atack, Catriona Chandler, Danny Dyer, Rufus Jones, Lisa McGrillis, Luke Pasqualino, Claire Rushbrook și Victoria Smurfit.

MARVEL STUDIOS

Fanii Marvel se vor putea bucura de mult așteptatul serial „Agatha – De la bun început” (19 septembrie). Un spin-off al aclamatei serii „WandaVision”, „Agatha – de la bun început” o urmărește pe vestita Agatha Harkness aflată într-o situație dificilă, lipsită de putere, după ce un adolescent gotic suspicios o ajută să scape de o vrajă deviată. Împreună trebuie să formeze o alianță și să pornească într-o călătorie periculoasă pe Drumul Vrăjitoarelor dacă vrea să își mai recapete puterile de vrăjitoare.

LUCASFILM

Pe 4 decembrie sosește pe Disney+ „Războiul Stelelor: Echipajul de bază”. Cu Jude Law în prima sa apariție în universul Star Wars, serialul urmărește călătoria a patru copii care fac o descoperire misterioasă pe planeta lor aparent sigură, apoi se pierd într-o galaxie ciudată și periculoasă. Aceștoa trebuie să încerce să găsească drumul înapoi spre casă, întâlnindu-se în același timp cu personaje precum Jod Na Nawood, misteriosul personaj interpretat de Jude Law.

NATIONAL GEOGRAPHIC

În curând, pe lista noutăților din această toamnă se adaugă serialul în patru părți de la National Geographic „Tsunami: Cura contracronometru” [Tsunami: Race Against Time]. Marcând 20 de ani de la unul dintre cele mai mari dezastre naturale din istorie, care a cuprins 14 țări, „Tsunami: Cura contracronometru” oferă o perspectivă completă asupra evenimentelor cutremurătoare ale tsunamiului din 2004 din Oceanul Indian. Serialul realizat de producătorii executivi Tanya Winston și Danny Horan de la multipremiatul Blast Films și regizat de Daniel Bogado, regizor premiat cu Emmy pentru filmul „9/11. O zi în America” de la National Geographic”, prezintă relatări personale ale supraviețuitorilor, ale oamenilor de știință care au alergat contra cronometru pentru a înțelege dezastrul catastrofal și pentru a avertiza lumea, ale jurnaliștilor care au dat știrile șocante și ale salvatorilor neînfricați care și-au riscat viața pentru a-i salva pe alții. Prezentată minut cu minut prin intermediul unor înregistrări video cutremurătoare și al unor povești captivante de supraviețuire și curaj – unele văzute și auzite pentru prima dată – seria în patru părți oferă cea mai cuprinzătoare și captivantă privire asupra valului distructiv care a traversat oceanul, lăsând în urma sa o mare de dezastre.

Pe 11 octombrie, are loc premiera documentarului „Expedition Amazon” pe Disney+. Descoperiți împreună cu exploratorii National Geographic cum arată una dintre resursele nesfârșit de magice ale planetei noastre. De la izvoarele înghețate ale puternicului Amazon până la fluxurile sale de apă dulce care se varsă în Caraibe.

Până pe 27 septembrie, abonații noi și cei existenți eligibili, se pot bucura de toate filmele și serialele noi din această toamnă disponibile pe Disney+ pentru 10.99 lei / lună în primele trei luni. Pentru abonare și mai multe detalii, puteți accesa www.disneyplus.com.

