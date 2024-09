Vor merge 160 de kilometri pe cai la Buftea pentru titlul de campion al lumii

Anul viitor, țara noastră va organiza în premieră Campionatul Mondial de anduranță ecvestră pentru juniori și tineret.

Buftea va deveni, peste exact un an, capitala mondială a concursurilor ecvestre anduranță. La 20 septembrie 2025 acolo se va desfășura Campionatul Mondial pentru juniori și tineret, o premieră pentru România. În urmă cu puțin timp, pe același traseu a avut loc un concurs test, pe care țara noastră l-a trecut cu bine.

La Buftea au fost prezenți toți arbitrii și veterinarii care au oficiat și la Campionatului Mondial de seniori, disputat în această lună. Toți au vrut să vadă cum se descurcă țara noastră cu această organizare, iar testul a fost trecut cu brio.

„Practic sunt toți oficialii și logistica care a fost săptămâna trecută în Franța la Campionatul Mondial de seniori. Iar toți care au fost acolo au venit aici la Buftea” – Viorel Dabija, organizator Cupa Shagya Arab.

Pentru România va fi pentru prima dată când va organiza un Campionat Mondial ecvestru și tocmai de aceea mândria este dublă.

„Am discutat cu veterinarii, unii dintre cei mai buni la ora actuală în anduranță, și ne-au felicitat pentru organizare și pentru faptul că eu zicând că vom mai crește și că vrem să ne dezvoltăm ei au zis: dacă sunteți la nivelul ăsta, cu siguranță veți reuși. Pentru noi, Campionatul Mondial de la anul reprezintă un pas important pe harta sportului ecvestru. Pentru Federația Ecvestră Română e prima oară când organizează un campionat de o asemenea anvergură” – Marilena Mladin, președintele Federației Ecvestre Române.

Acordarea acestei întreceri a fost posibilă datorită seriozității cu care românii au organizat an de an, începând din 2017, astfel de concursuri.

„Campionatul Mondial a fost destul de greu de obținut pentru că a necesitat mult efort din partea noastră, a organizatorilor și a sponsorilor. A trebuit să organizăm și să ținem constant nivelul înalt de organizare. Noi practic am dovedit că suntem capabili an de an – din 2017 organizăm astfel de competiții, Balcaniade, concursuri internaționale, an de an. Și în timpul pandemiei am organizat, cu restricțiile care au fost” – Viorel Dabija, organizator Cupa Shagya Arab.

Viteza minimă de deplasare este de 12 kilometri pe oră

De-a lungul competiției test de la Buftea, concurenții și caii lor au avut de străbătut distanțe imense, între 100 și 160 de kilometri! Evident, traseul era împărțit în etape, numite bucle, pentru ca echipa om-animal să se poată odihni.

„La 160 de kilometri, ținând cont și de timpul care e, am făcut 6 bucle. De 40, 30, 20, 30, 20 kilometri, toate acumulate fac 160. Pentru că a plouat, există o viteză minimă de 12 km la oră. Acum arbitrii au decis să reducă viteza la 10 km pentru că se pune siguranța calului pe primul loc” – Viorel Dabija, organizator Cupa Shagya Arab.

La întrecerea din acest an au participat sportivi din 6 țări, inclusiv România, însă anul viitor numărul țărilor participante va fi mult mai mare.

„Sunt două concursuri, un Campionat Național și un concurs internațional. Sunt 24 de sportivi pe național si 20 pe internațional. Din SUA, Ucraina, Emirate, Ungaria, Bulgaria și România. Ce vedeți aici acum e a zecea parte din ce va fi anul viitor” – Viorel Dabija, organizator Cupa Shagya Arab.

Pentru Marilena Mladin, președintele Federației Ecvestre Române, luna septembrie nu a venit doar cu vestea primirii organizării Campionatului Mondial de anduranță, ci și cu rezultate excepționale la Campionatul Balcanic de sărituri peste obstacole, de la Istanbul.

„A fost ceva extraordinar. Am început cu trei săptămâni în urmă, cu Campionatul Balcanic de dresaj, unde la juniori am luat medalia de aur prin Irina Alexandrescu. Apoi, la obstacole, a fost cred că una dintre cele mai bune Balcaniade pe care le-am avut de foarte mulți ani. În ultima zi, cel puțin, s-a cântat imnul României de 8 ori. Am câștigat atât Grand Prix-urile, cât și titlul de campion balcanic” – Marilena Mladin, președintele Federației Ecvestre Române.

Marilena Mladin: „Am emoții pentru fiecare român din concurs”

Pasiunea pentru cai a șefei echitației românești a venit relativ târziu, în timpul studenției, dar a atins cote maxime atunci când fiica ei a practicat acest sport.

„Prima dată am luat contact cu sportul ecvestru studentă fiind. Era la Piatra Neamț o cupă pe națiuni în timpul verii și am mers să ajutăm la organizarea acelei competiții. Am ajuns la București înapoi, m-am dus la Steaua, am luat lecții de călărie, am cumpărat primul cal. Și așa am ajuns să fiu în preajma cailor. După care, când a venit fiica mea am adus-o la cai. Destul de târziu am dus-o la cai, dar a rămas acolo” – Marilena Mladin, președintele Federației Ecvestre Române.

Așa cum recunoaște, președintele Federației trăiește la maximum fiecare evoluție a românilor. Primele emoții le-a avut pe vremea când fiica ei concura.

„Îngrozitoare emoții. Deci oricât de bine pregătită și deja avea experiență, tot timpul sunt emoții. Iar acum se transmit asupra sportivilor, pentru că mă uitam la competiția de la Istanbul, pur și simplu cu fiecare român care intra în concurs mi se părea că îmi mai crește un fir de păr alb. Cu fiecare dintre ei am trăit și îmi doream foarte mult pentru ei să câștige. Ceea ce s-a și întâmplat” – Marilena Mladin, președintele Federației Ecvestre Române.