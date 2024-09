Schimb de replici între Iohannis și Ciolacu pe tema portofoliului obținut de România în Comisia Europeană!

Premierul Marcel Ciolacu a răspuns, joi, criticilor lansate de președintele Klaus Iohannis pe tema portofoliului obținut de România în Comisia Europeană. „Nu poți să faci jocuri meschine și schimburi de mingi ieftine. Am văzut ce a negoiciar dânsul”, i-a transmis Ciolacu lui Iohannis.

„Sunt mai bun negociator decât dânsul. Am pornit negocierile cu președinta Comisiei, care nu sunt doar la masă, pe sub masă. Negocierile sunt și în mesajele publice. Eu sunt social-democrat. Cele mai mari probleme ale României sunt în zona asta. Un portofoliu pe muncă, pe locuințe, pe educație. Acel portofoliu are foarte multe componente cu viața reală a românilor. Dacă am reușit să prind și o funcție de vicepreședinte executiv al Comisiei Europene dintre cele trei funcții, atunci am venit și am spus că negocierea a fost un succes”, a declarat Marcel Ciolacu, la Hotnews.

Șeful Guvernului nu s-a oprit însă aici. Din contră, acesta i-a transmis președintelui că nu a negociat nimic pentru el. „Am dus acolo (la Bruxelles – n.r.) un specialist”, a artat Ciolacu.