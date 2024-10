„Bun pentru tine, Bun pentru planetă”: noua strategie pe nutriție a Nestlé răspunde nevoilor actuale ale consumatorilor!

Nutriția face parte din ADN-ul Nestlé de peste 150 de ani. Pentru a îndeplini așteptările consumatorilor și a răspunde tendințelor globale de adoptare a unei alimentații echilibrate, Nestlé își revizuiește strategia de nutriție și introduce o nouă abordare “Bun pentru tine, bun pentru planetă”, prin care încorporează partea de nutriție și sănătate în dezvoltarea durabilă a plantei și a noastră ca societate.

Noua strategie pe nutriție a Nestlé implică două direcții: îmbunătățirea produselor și educația pentru o alimentație echilibrată și mai sustenabilă. De altfel, Nestlé și-a stabilit obiectivul de a crește vânzările produselor sale mai nutritive cu 20-25 de miliarde de franci elvețieni (echivalent cu 21-26 miliarde euro) până în 2030. În 2023, 59% din vânzările nete, excluzând PetCare, au provenit din produse mai nutritive (conform cu criteriile independente Health Star Rating, recunoscute la nivel global) și produsele destinate nevoilor nutriționale speciale (cum ar fi alimentele pentru bebeluși, suplimentele alimentare de vitamine și minerale și nutriția medicală).

Îmbunătățirea valorii nutriționale a produselor implică adăugarea de ingrediente benefice, cum ar fi cereale integrale, fibre alimentare, vitamine și minerale, iar pe de altă parte stipulează reducerea în continuare a conținuturilor de zahăr, sare și grăsimi saturate, inclusiv prin explorarea noilor tehnologii brevetate. De asemenea, Nestlé anunță că toate dulciurile pentru copii vor avea maxim 110 calorii per porție.

„Nutriția a evoluat rapid și semnificativ, atât ca știință, cât și ca percepție. Pentru cei mai mulți dintre noi, mâncarea nu mai este doar o sursă de energie și nutrienți, cum sunt: glucidele, proteinele, grăsimile, vitaminele și mineralele. Alimentele interacționează și cu starea noastră emoțională într-o relație bidirecțională, adică alimentele ne pot influența starea psihică, inclusiv procesele cognitive, dar și starea nostră are efecte asupra consumului de alimente. Nu în ultimul rând, mâncarea are un important rol social, care în România este foarte bine definit”, explică Nicoleta Tupiță, dietetician autorizat și Manager Nutriție Nestlé România, Bulgaria și Țările Adriatice.

Nestlé își propune să ofere produsele potrivite pentru toate aceste ocazii, ghidând în același timp oamenii către o alimentație mai echilibrată și mai sustenabilă. Cu toții vrem să ne bucurăm de alimente gustoase și hrănitoare, care sunt și prietenoase cu mediul. Cu toate acestea, trei miliarde de oameni din întreaga lume nu își pot permite o alimentație sănătoasă. Oamenii se luptă cu accesibilitatea, timpul, poftele și informațiile valide limitate.

Pentru a ghida oamenii către un consum echilibrat, Nestlé are deja o serie de inițiative educaționale, de la etichetarea nutrițională transparentă la programe de nutriție în școli și rețete echilibrate, în conformitate cu reglementările locale. Sub inițiativa globală Nestlé for Healthier Kids, promovează un stil de viață sănătos, iar prin ghidul NutriPorția, vine cu o metodă prin care părinții pot pregăti mese echilibrate pentru familiile lor. Prin politica strictă de marketing către copii, adoptată în mod voluntar, Nestlé se angajează să nu facă nicio comunicare spre copiii sub 16 ani pentru categoria de dulciuri sau pentru alte alimente care scorează mai puțin la criteriile nutritive.

Prin această nouă strategie “Bun pentru tine, bun pentru planetă”, Nestlé își intensifică măsurile pentru a ajuta oamenii să se bucure de o alimentație echilibrată într-un mod cât mai sustenabil.

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1995, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN. În România, Nestlé s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 3 ani compania a plantat 90.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de net zero emisii de carbon până în 2050.

Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. în România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos – SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Nestlé for a Waste Free World

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci și mai bune pentru mediu. Ambiția Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.