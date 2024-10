Maria Grapini, aleasă prim-vicepreședinte al delegației UE-Republica Moldova. Eurodeputatul susține drumul european al Republicii Moldova!

Potrivit eurodeputatului Grapini, în contextul în care, în vara acestui an, au început negocierile de aderare la UE, sunt urmăriți pașii, jaloanele, obligațiile pe care Republica Moldova trebuie să le îndeplinească pe acest drum european.

Sugestia mea, a mai spus eurodeputatul, a fost creșterea transparenței și a comunicării între instituții și cetățeni.

„În contextul în care România are câțiva ani în plus față de Republica Moldova, în spațiul și interiorul UE, toată această experiență trebuie transferată, pentru că știți că, în management, există acel model, privitor la împărtășirea experienței pozitive. Eu, personal, am susținut și în PE ca bugetul alocat pentru Republica Modova să fie mai mare și, desigur, să avem și acel know-how transferat, chiar și în privința resurselor umane, care să ajute instituțiile democrate (care sunt mai noi, în Republica Moldova), care trebuie să meargă pe drumul către UE, drumul democrației și al drepturilor omului”, a mai spus Maria Grapini.