Sebastian Burduja, ministrul care se luptă pentru investiții semnificative în energie: „Noi trăim de pe urma investițiilor făcute înainte de 1989!”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunță investiții serioase în domeniul energiei. Ministrul spune că a fost alocat un buget de 600 de milioane de euro, bani nerambursabili, pentru modernizarea Transelectrica.

Ministrul Energiei spune că România a investit destul de puțin în domeniul energiei, majoritatea lucrurilor fiind făcute înainte de 1989. Burduja este de părere că este timpul ca autoritățile să acorde o atenție sporită acestui domeniu.

Ministrul Energiei vorbit despre investițiile majore care urmează să fie făcute în domeniul energiei.

”Pe fondul pentru modernizare, Transelectrica are undeva la 600 de milioane de euro, bani neramburasabili, semnati în parte pe vremea domnului Popescu, în parte pe mandatul meu si sunt linii de interconexiune foarte importante. Modernizam si reteaua de distributie. Am semnat deja pe 1,2 miliarde de euro neramburnsabili. Asta inseamna ca acomodam mai multi prosumatori, azi avem peste 2000 mega wati la prosumatori, de trei ori un reactor nuclear de la Cernavoda.

Se intaresc cablurile de la Transelectrica, se duc in subteran, fac fata mult mai usor la conditii mete deosebite, acomodeaza mai multi prosumatori, sunt investitii pentru ca Romania, in reteaua de distributie si transport, a investit destul de putin in toti acesti ani. Noi traim de pe urma investitiilor facute inainte de 89”, a declarat ministrul Energiei la DCNEWS.

Sebastian Burduja este actualul ministru al Energiei și Președinte al PNL București, fiind ales deputat pe listele partidului în 2020. El a fost ministrul cercetării, inovării și digitalizării pentru un an, între 2022 și 2023. Burduja este absolvent al Universității Stanford, fiind licențiat în politologie și a obținut un Master în politici publice de la Facultatea Kennedy de Guvernare și Administrație Publică din cadrul Universității Harvard. Doctoratul în economie și l-a obținut de la Academia de Studii Economice din București.