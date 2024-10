A scris istorie la Jocurile Olimpice, acum concurează în finala Cupei Mondiale la triatlon

Singurul triatlonist care a reprezentat România la JO, Felix Duchampt, se pregătește de ultima competiție a anului.

Prezent la Jocurile Olimpice din 2020 și din 2024, Felix Duchampt, singurul triatlonist care a reprezentat România la cea mai mare competiție a lumii, poate scrie o nouă pagină de succes. El va participa, duminică, în Spania, la finala Cupei Mondiale de triatlon, acolo unde sunt prezenți cei mai valoroși 61 de triatloniști ai lumii.

„Voi merge la finala Cupei Mondiale din Malaga, vor participa cei mai buni din lume, deci va fi o cursă grea, dar sper că forma mea va fi un pic mai bună acolo” – Felix Duchampt, component al lotului național de triatlon al României.

Dar pentru Felix, cel mai important concurs, inclusiv sentimental, a fost cel olimpic, disputat la Paris, în fața rudelor. A fost un vis devenit realitate, dar din păcate, un accident în proba de bicicletă i-a stricat cursa.

„Jocurile Olimpice au fost cu adevărat speciale. Am fost un pic dezamăgit de cursa mea acolo, pentru că am fost implicat într-un accident pe bicicletă. Nu am căzut cu adevărat, dar m-am pierdut de grup. A fost o nebunie. Atâta lume care încuraja, atâția oameni pe care-i știam, mulți necunoscuți pe care i-am întâlnit, atât de multe competiții bune de urmărit. O experiență incredibilă pentru mine să am Jocurile Olimpice în Franța” – Felix Duchampt, component al lotului național de triatlon al României.

În ceea ce privește viitorul, Felix spune că după ce va lua o pauză, va decide dacă va continua să concureze sau va trece în „tabăra” antrenorilor.

„Să fiu antrenor e una din căile pe care le explorez, nu știu dacă voi mai vrea să continui să fiu sportiv câțiva ani, ori să fiu antrenor sau de partea cealaltă a „barierei”, dar sunt foarte încântat să ajut în viitor România și tinerii sportivi. Vom vedea, dar ar fi foarte bine dacă le voi putea da un pic și lor din experiența mea” – Felix Duchampt, component al lotului național de triatlon al României.

Născut în urmă cu 35 de ani, în Franța, Felix a primit și cetățenia română în 2020. Mereu s-a simțit bine să concureze aici, așa că prezența lui la Izvorani, la Campionatul Balcanic, a însemnat mult pentru el.

„Sunt fericit, pentru că nu am putut concura atât de mult în România, a trebuit să merg destul de departe de multe ori, deoarece luptam pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Așa că e un sentiment bun să revin aici, poate e un pic mai mică presiunea” – Felix Duchampt, component al lotului național de triatlon al României.

Clasat pe locul 3 la Campionatul Balcanic organizat la Izvorani în această lună, Felix regretă că din cauza îmbolnăvirii cu COVID nu a putut avea o prestație mai bună.

„Acum două săptămâni, Campionatele Europene au fost foarte aproape de orașul meu natal, așa că eram foarte entuziasmat de această cursă. Din păcate, am făcut COVID cu trei-patru zile înainte, așa că a trebuit să mă retrag, pentru că eram foarte obosit, stăteam în pat toată ziua. Așa că am anulat cursa de la Vichy” – Felix Duchampt, component al lotului național de triatlon al României.

De doi ani, fiecare cursă pe care o dispută în România înseamnă pentru Felix un duel cu liderul triatloniștilor juniori europeni, Carol Popa. Sportivul de origine franceză are numai cuvinte de laudă pentru mai tinerii rivali.

„Sunt buni, dar acest lucru nu mai e o surpriză pentru mine. Îi știu de 2-3 ani, cred că au un viitor strălucit, concurează bine și sunt antrenați bine de staff, așa că eu cred că pot spera pentru tot ce e mai bun în viitor. Sper ca în viitorul apropiat, poate în 2028 sau în 2032 să fie alți români care să concureze la Jocurile Olimpice” – Felix Duchampt, component al lotului național de triatlon al României.

România a terminat pe primul loc în clasamentul pe națiuni

La Campionatul Balcanic de Triatlon de la Izvorani, România a terminat pe locul 1 în clasamentul pe națiuni.

Reprezentanții țării noastre au cucerit aurul la Ștafetă Mixtă, echipa noastră fiind alcătuită din Felix Duchampt – Amalia Singuran – Gabriel Mihăilescu – Alice Perjoiu. De asemenea, la Elite feminin, locul 1 a fost cucerit de Alessia Orla. A fost urmată de Alice Perjoiu. La Elite masculin, Felix Duchampt a terminat pe locul 3 la individual. Pe poziția a cincea s-a clasat Carol Popa (18 ani), liderul clasamentului european al juniorilor.

La sprint juniori, primul a fost Gabriel Mihăilescu, în timp ce la junioare, Ioana Badea a cucerit argintul. La categoria supersprint cadeti fete, primele două poziții au fost ocupate de românce: Alexandra Constantinesu, respctiv Crisan Tunde. Pe locul 4 s-a clasat Dea Blaga.