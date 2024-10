Ediția nr. 19 a Festivalului SoNoRo – Ex libris începe mâine, cu un concert la Palatul Bragadiru, și va continua în București până în 11 noiembrie

Festivalul SoNoRo începe mâine, 1 noiembrie 2024, cu un concert care deschide ediția nr. 19, intitulată Ex libris, la Palatul Bragadiru. Concertul „Păstorii nopții”, inspirat de cartea cu același titlu a scriitorului brazilian Jorge Amado, va fi susținut de Alexis Cárdenas & RECOVECO. Festivalul se va desfășura în București până în 11 noiembrie, apoi va continua în Cluj-Napoca în perioada 12-17 noiembrie.

Alexis Cárdenas este unul dintre cei mai importanți violoniști ai generației sale. Curiozitatea incredibilă și cunoașterea numeroaselor culturi i-au permis să își dezvolte un limbaj instrumental unic și să depășească granițele dintre muzica clasică, jazz, world music, improvizație și muzica contemporană, trecând cu ușurință prin toate acestea.

A câștigat premii la competiții internaționale de vioară precum Tibor Varga (Elveția), Henryk Szeryng (Mexic), Fritz Kreisler (Austria), Long-Thibaud (Franța) și Montréal (Canada).

Alexis Cárdenas a fost concertmaestru al Orchestrei Naționale l’Ile de France din Paris (2010-2023).

Recoveco este numele dat ansamblului de către membrii săi – compozitorul și mandolinistul venezuelean Cristóbal Soto, violonistul venezuelean Alexis Cárdenas, basistul și compozitorul columbian Nelson Gómez și chitaristul și compozitorul columbian Francisco González. Ei au format acest grup la Paris, în 1996. De atunci, membrii ansamblului au cucerit scenele muzicale ale lumii, interpretând muzica lor specială, care integrează în mod fericit subtilitatea tehnicii academice, virtuozitatea care izvorăște liber din improvizațiile lor și senzualitatea melodiilor tradiționale din America Latină.

Ediția din acest an a Festivalului SoNoRo are ca sursă de inspirație arta ex librisului și cărțile, programul fiecărui concert fiind în strânsă legătură cu una dintre marile cărți ale literaturii universale. Publicul va descoperi titluri precum „Maestrul și Margareta”, de Mihail Bulgakov; „Parfumul”, de Patrick Süskind; „Eseu despre orbire”, de José Saramago; „Spre far”, de Virginia Woolf; „Viața e în altă parte”, de Milan Kundera; „Walden sau viața în pădure”, de Henry David Thoreau; „Portret al artistului la tinerețe”, de James Joyce; „Cei trei mușchetari”, de Alexandre Dumas; „Jocul cu mărgele de sticlă”, de Hermann Hesse și „Un veac de singurătate”, de Gabriel García Márquez.

Organizatorii ne atrag atenția asupra concertului „If Music be the Food of Love” de la Sala Radio, de sâmbătă, 2 noiembrie, ora 19:30, unde îl vor avea ca invitat special pe actorul Vlad Ivanov care va recita câteva sonete și scurte fragmente din opera marelui William Shakespeare. De asemenea, concertul de duminică, 3 noiembrie, ora 16:00, de la ARCUB, Hanul Gabroveni, Sala Mare, se va desfășura în întuneric, o experiență senzorială datorată cărții „Eseu despre orbire”, de José Saramago. Un eveniment conex va avea loc sâmbătă, 9 noiembrie, de la ora 11:00, la Muzeul Național al Literaturii Române – SoNoRo Talks, un dialog între scriitorul Vlad Zografi și muzicianul Răzvan Popovici. Proiectul SoNoRo Talks a fost inițiat în ediția de anul trecut a Festivalului SoNoRo, cu scopul de a favoriza discuții fertile despre muzică și legătura acesteia cu celelalte arte.

„Doar câteva zeci de ore ne mai despart de această ediție a Festivalului SoNoRo pe care am pregătit-o cu mult entuziasm pentru publicul nostru. Ne așteaptă 11 zile de festival în București, cu 14 concerte și o întâlnire SoNoRo Talks; iată, așadar, că propunerea noastră este consistentă și credem că orice iubitor de muzică și literatură poate alege măcar un concert la care să vină. Am păstrat în arhitectura festivalului prima duminică de maraton muzical, în care vom avea trei concerte; va fi o adevărată experiență pentru cine alege să își facă acest cadou cultural: vom începe la Centrul Național de Artă «Tinerimea română», la ora 11:00, vom continua la ARCUB – Hanul Gabroveni – Sala Mare, la ora 16:00, apoi vom încheia ziua cu un concert în Clubul Expirat, de la ora 21:00.

După cum veți afla din program, menținem versatilitatea spațiilor și vom concerta, printre aletele, la Ateneul Român și la Muzeul Național de Artă al României, dar și Teatrul Recul și la The Ark. Un spațiu nou în acest an este Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, unde va concerta celebrul Cvartet Fine Arts, un campion al muzicii de cameră la nivel mondial, pe care vă recomand să nu îl ratați.

Profit de fiecare ocazie să mulțumesc cu multă recunoștință toturor sponsorilor și partenerilor noștri; fără încrederea lor nu am fi ajuns la cei 19 ani de existență. Avem deja planuri pentru ediția aniversară de anul viitor, dar până atunci vă așteptăm cu entuziasm în sălile de concert!”, a declarat Răzvan Popovici, directorul executiv al Festivalului SoNoRo.

Spotul festivalului, care poate fi urmărit AICI, este o animație inspirată de tema festivalului, tratată într-o cheie ludică – cu un personaj care este un mare cititor și meloman. Spotul a fost realizat de echipa formată din Matei Branea (regie și animație), Ana Branea (scenariu și montaj) și Dan-Ștefan Rucăreanu (Design & Mix); cu sprijinul Video Dialog și Smart Sound Studio.

De asemenea, publicul fidel al Festivalului SoNoRo este invitat să urmărească AICI un Making of al ediției de anul trecut, când tema festivalului a fost On the Couch.

Programul concertelor din București

CONCERT DE DESCHIDERE – PĂSTORII NOPȚII – vineri, 1 noiembrie 2024, ora 19:30 / Palatul Bragadiru

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE – sâmbătă, 2 noiembrie 2024, ora 19:30 / Sala Radio (cu participarea actorului Vlad Ivanov)

PARFUMUL – duminică, 3 noiembrie, ora 11:00 / Centrul Național de Artă „Tinerimea română”

ORBIREA – duminică, 3 noiembrie 2024, ora 16:00 / ARCUB

THE SIXTH SENSE – duminică, 3 noiembrie 2024, ora 21:00 / Club Expirat

TO THE LIGHTHOUSE – luni, 4 noiembrie 2024, ora 19:30 / Muzeul Național de Artă al României – Sufrageria regală

MANUSCRIPTS DON’T BURN – marți, 5 noiembrie 2024, ora 20:30 / Ateneul Român

LIFE IS ELSEWHERE – miercuri, 6 noiembrie 2024, 19:30 / Teatrul Independent Recul

WALDEN – joi, 7 noiembrie 2024, ora 19:30 / Muzeul Național de Artă al României – Sufrageria Regală

PORTRAIT OF AN ARTIST AS A YOUNG MAN – vineri, 8 noiembrie 2024, ora 19:30 / Muzeul Național de Artă al României – Sala Auditorium

SoNoRo Talks – sâmbătă, 9 noiembrie 2024, ora 11:00 / Muzeul Național al Literaturii Române

CEI PATRU MUSCHETARI – sâmbătă, 9 noiembrie 2024, ora 19:30 / Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București

CONCERT SONORO INTERFERENȚE – THE WIZZARDS OF SONORO – duminică, 10 noiembrie 2024, ora 11:00 / Sala Mare a Institutului Cultural Român

HOMO LUDENS – duminică, 10 noiembrie 2024, ora 19:30 / The Ark

UN VEAC DE SINGURĂTATE – luni, 11 noiembrie 2024, ora 19:30 / Ateneul Român

Abonamente și bilete

Abonamentele și biletele la concertele din București și Cluj-Napoca, sunt disponibile pe https://eventbook.ro/festival/sonoro. Pensionarii, studenții, elevii și persoanele cu handicap beneficiază de o reducere de 50% și pot achiziționa biletele exclusiv de la Librăria Humanitas Cișmigiu, Librăria Humanitas Kretzulescu și Librăria Kyralina din București.

De asemenea, posesorii oricărui card UniCredit Bank pot achiziționa abonamente și bilete cu o reducere de 20%.

Artiștii acestei ediții din București

Artiștii invitați la această ediție a Festivalului SoNoRo sunt nume importante ale scenelor internaționale: Cvartetul Fine Arts, Alexis Cárdenas & RECOVECO; violoniștii Nikita Boriso-Glebsky, Boris Brovtsyn, Latica Honda-Rosenberg, Francesco Ionașcu, Aylen Pritchin și Mi-Sa Yang; violiștii Răzvan Popovici și Hartmut Rohde; violonceliștii Andreas Brantelid, Thomas Carroll, Justus Grimm și Torleif Thedéen; contrabasistul Zoran Marković; pianiștii Eva Garet, Christian Ihle Hadland, Diana Ketler și Marianna Shirinyan; clarinetistul Thorsten Johanns; fagotistul Diego Chenna; cornistul Olivier Darbellay; bas-baritonul Pauls Putnins și actorul Vlad Ivanov.

Mai multe detalii despre programul concertelor acestei ediții a Festivalului SoNoRo sunt disponibile pe https://festival.sonoro.org/.

Biletele și abonamentele Festivalului SoNoRo pot fi achiziționate din rețeaua Eventbook: https://eventbook.ro/festival/sonoro.

Festivalul SoNoRo

Înființat în anul 2006, Festivalul SoNoRo a adus muzica de cameră în prim-planul vieții culturale românești și a inclus scena muzicală românească într-o rețea de festivaluri europene de înaltă ținută. Pe lângă parteneriatele tradiționale cu festivaluri din Italia, Letonia, Germania, Anglia, Israel și Japonia, SoNoRo a concertat în unele dintre cele mai renumite săli din lume, cum ar fi Wigmore Hall din Londra, Konzerthaus din Viena, YMCA din Ierusalim și Carnegie Hall din New York.

Platforma culturală SoNoRo include Festivalul SoNoRo (19 ani), SoNoRo Interferențe, programul de burse și workshopuri pentru tineri muzicieni (18 ani), SoNoRo On Tour (12 ani), SoNoRo Arezzo (10 ani), SoNoRo Conac, seria de concerte estivale în clădiri de patrimoniu din România (12 ani), SoNoRo Musikland, festival dedicat patrimoniului și tradițiilor din Transilvania (6 ani).