Leroy Merlin lansează campania „Zen Friday”: Peste 40.000 de produse cu prețuri mici în fiecare zi, indiferent de sezon

Leroy Merlin, retailer specializat în construcții, decorațiuni și grădinărit, continuă și în acest an campania „Zen Friday”, prin care dorește să transmită consumatorilor că, în ciuda perioadei pline de promoții, compania oferă o politică de prețuri mici în fiecare zi, indiferent de lună sau anotimp. Astfel, clienții se pot bucura oricând de o ofertă diversificată, cu peste 40.000 de produse, pentru toate proiectele de renovare și amenajare.

Lansată la nivel național, campania „Zen Friday”, cu focus pe prețuri mici în fiecare zi, se desfășoară pe o perioadă de două săptămâni și va fi comunicată pe toate canalele de media importante: online, TV, radio, social media, dar și în magazine.

Campania „Zen Friday” este o dovadă în plus care întărește recunoașterea atribuită companiei prin certificarea Best Buy primită anul acesta. Recunoaștere Best Buy atestă faptul că retailerul oferă clienților cel mai bun raport calitate-preț pentru categoria „Decorațiuni și Accesorii pentru casă din România” pentru anul 2023 – 2024, având la bază un studiu amplu realizat de agenția ICERTIAS (International Certification Association GmbH).

“Ne-am dorit ca prin campania Zen Friday să le oferim clienților noștri o experiență liniștită și predictibilă, fără stresul reducerilor sezoniere. La Leroy Merlin, prețurile mici fac parte din angajamentul nostru zilnic, nu doar de Black Friday. Cu o gamă variată de peste 40.000 de produse, clienții pot găsi mereu soluții accesibile pentru toate proiectele lor. În același timp, certificarea Best Buy subliniază, încă odată, preocuparea noastră constantă pentru a oferi clienților cea mai bună experiență de cumpărare și validează faptul că la Leroy Merlin, calitatea și prețurile accesibile sunt esențiale în orice zi a anului ”, declară Mathieu Bauduin, CEO Leroy Merlin România.

Inițiativa campaniei este în conformitate cu misiunea Leroy Merlin de a oferi tuturor produse și servicii accesibile pentru îmbunătățirea locuinței, la cel mai bun preț mereu. Potrivit reprezentanților companiei, un departament specializat de Pricing, alături de echipele magazinelor, monitorizează în permanență prețurile produselor și se asigură că acestea sunt ajustate conform dinamicii pieței și feedback-ului clienților. Astfel, Leroy Merlin România se menține lider de preț în fiecare categorie.

În plus, strategia Leroy Merlin este să nu aibă campanii de reduceri sau promoții, cu excepția lichidărilor de stoc. Astfel, circa 30% din produsele companiei sunt reînnoite anual, iar cele pentru care există lichidare de stoc sunt semnalate atât la raft, cât și online, sub eticheta „Final de gamă”.

Totodată, compania pune accent pe dezvoltarea propriilor produse, pentru care sunt efectuate teste de calitate riguroase, dar și pe consolidarea relației cu producătorii. Datorită prezenței sale internaționale, Leroy Merlin poate menține o comunicare directă și eficientă cu aceștia, asigurând un standard de calitate ridicat.

Despre Leroy Merlin

Leroy Merlin, membră a Grupului Francez ADEO, este lider european al pieței de bricolaj, cu o istorie de peste 100 de ani ca retailer specializat în construcții, decorațiuni și grădinărit.

Harta ADEO cuprinde peste 1000 de magazine situate în 20 de țări ce deservesc 500 de milioane de locuitori și profesioniști. Suntem 150.000 de colegi, lideri dezvoltați într-o cultură a intraprenoriatului, animați de un scop comun: să fim utili nouă, celorlalți, comunităților și întregii lumi, să oferim soluții eficiente și responsabile de îmbunătățire a locuințelor.

În România funcționează 22 magazine Leroy Merlin, cu aproape 3500 de angajați în 16 orașe: București, Cluj-Napoca, Craiova, Ploiești, Pitești, Brașov, Constanța, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș, Bacău, Iași, Timișoara, Oradea, Târgoviște și Arad.