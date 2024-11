Din maternitate, direct la cai!

Campion balcanic cu echipa națională de sărituri peste obstacole, Daniel Ionuț Bucur spune că de când s-a născut are o legătură strânsă cu sportul ecvestru. În familia lui, toți sunt performeri la echitație: tatăl a făcut ani la rând parte din lotul național, iar soția este campioană la Amazoane.

Daniel Ionuț Bucur, campion balcanic cu echipa națională de seniori de Sărituri peste Obstacole a moștenit pasiunea pentru sportul ecvestru din familie.

„M-am născut într-o familie de oameni de cai, tatăl meu fiind și acum unul dintre cei mai buni sportivi ai țării, el la rândul lui, face parte din echipa națională de zeci de ani” -Daniel Ionuț Bucur, campion balcanic la sărituri peste obstacole.

Sportivul nu își amintește la ce vârstă a urcat prima dată pe cal!

„Atunci când am fost scos de la maternitate, prima oară am fost dus la cai și după aceea acasă, așa că memorie nu am de când am urcat prima oară călare” – Daniel Ionuț Bucur, campion balcanic la sărituri peste obstacole.

Și soția lui practică sportul ecvestru și este campioană la Amazoane. Cei 2 au o fetiță de câteva luni.

„Pasiunea mea pentru cai se împacă extraordinar cu cea de părinte. Am o soție minunată, extrem de organizată, care îmi ușurează mie enorm de mult lucrurile. Copilul crește cu noi la concursuri, mă bucur să văd că e bine, fericită, zâmbește tot timpul” – Daniel Ionuț Bucur, campion balcanic la sărituri peste obstacole.

Ionuț se consideră un om iubit de soartă!

„Nu norocos, extrem de norocos că altfel nu mă lua nimeni că suntem mereu pe drumuri. Dacă nu găsești o persoană care să aibă aceeași pasiune e foarte greu de înțeles ce facem noi” – Daniel Ionuț Bucur, campion balcanic la sărituri peste obstacole.

Campionul balcanic își iubește la nebunie caii și a plâns de multe ori pentru ei. Cu toate acestea, a fost nevoit să renunțe la unii dintre ei.

„Nu știu câți cai am schimbat, nu am numărat. E ca la fotbal, schimbăm mereu echipa și mereu îi educăm pe noii cai sau pe noii fotbaliști pentru a ajunge pe culmi înalte” – Daniel Ionuț Bucur, campion balcanic la sărituri peste obstacole.

De dimineață până seara alături de cai

Ionuț are o relație specială cu toți caii săi.

„Relația mea cu ei este foarte bună, încercăm să ne legăm de ei cât mai tare pentru că aici e secretul. Cred că trebuie să comunicăm fără să comunicăm și atunci cu cât îl cunoști mai bine cu atât știi mai multe și poți să îl ajuți în momentul în care are o durere sau o nevoie” – Daniel Ionuț Bucur, campion balcanic la sărituri peste obstacole.

Aproape tot timpul este lângă ei.

„De dimineață până seara, fără să exagerez, sunt cu ei” – Daniel Ionuț Bucur, campion balcanic la sărituri peste obstacole.

Daniel Ionuț Bucur face parte din echipa națională de seniori de Sărituri peste Obstacole, care la Istanbul a obținut medalia de aur. Echipa este formată din: Aurel Cojocariu (șef de echipă), Ionuț Ursache &calul Vegas, Constantin Cojocariu &calul Quaid-Moritz, Constantin Popescu &calul Hero. La competiția din Turcia, Ionuț a concurat pe calul Quasar.

