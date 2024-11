Ministerul Energiei anunță un nou proiect major, de importanță strategică, pentru producția de baterii în România

Investiția va fi realizată de compania românească Sinteza S.A. cu tehnologia patentată de Lockheed Martin, costul total va fi de 50 de milioane de euro, din care 25 de milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile din PNRR.

Sebastian Burduja, ministrul Energiei: “Sunt convins că România va deveni lider în Europa în producția de baterii, fiind deja unul dintre puținii producători din lume. Prin acest proiect, România atrage un investitor strategic american, cu o tehnologie de vârf, care nu depinde în niciun fel de importuri de materii prime din afara piețelor occidentale, într-un domeniu care crește exponențial la nivel global. Odată finalizată această investiție, țara noastră va avea un avantaj strategic în Uniunea Europeană în dezvoltarea noilor proiecte de energie regenerabilă.”

Astăzi, 20 noiembrie 2024, la București, a fost semnat un Acord de Intenție între compania românească Sinteza S.A. și gigantul internațional Lockheed Martin, pentru utilizarea tehnologiei GridStar® Flow în producția de electrolit negativ pentru baterii de stocare pe termen lung, în prezența domnului Sebastian Burduja, ministrul Energiei, E.S Kathleen Kavalec, ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în România și a domnului Florin Birta, primarul municipiului Oradea. Prin această colaborare, Sinteza S.A. va construi, la Oradea, o fabrică în valoare de 50 milioane de euro, care va produce anual 30.000 de tone de electrolit negativ. Proiectul susținut prin co-finanțare de 25 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) va poziționa România în rândul liderilor europeni în domeniul bateriilor de stocare.

„Tranziția energetică înseamnă șansa României de a avea energie sigură, mai ieftină și mai verde, dar și oportunitatea unică de a revitaliza industria românească. În timpul mandatului meu de aproape un an și jumătate, am reușit alături de echipa de la Ministerul Energiei să atragem aproape 14 miliarde de euro, bani nerambursabili, investiții care vor transforma România în lider regional, vor fi create mii de locuri de muncă, dar poate cel mai important, prețul energiei în România va fi unul corect, competitiv. Îmi doresc ca aceste fonduri să se multiplice în economia românească, iar investițiile să utilizeze cât mai multe echipamente fabricate în România. Sunt convins că România va deveni lider în Europa în producția de baterii, fiind deja unul dintre puținii producători din lume. Prin acest proiect, România atrage un investitor strategic american, cu o tehnologie de vârf, care nu depinde în niciun fel de importuri de materii prime din afara piețelor occidentale, într-un domeniu care crește exponențial la nivel global. Odată finalizată această investiție, țara noastră va avea un avantaj strategic în Uniunea Europeană în dezvoltarea noilor proiecte de energie regenerabilă. Compania românească Sinteza S.A., cu ajutorul tehnologiei Lockheed Martin, va avea un rol important în dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare românești pentru dezvoltarea capacităților de stocare în regiune și nu numai. Pasul de astăzi concretizează scrisoarea de intenție pe care am semnat-o cu compania Lockheed Martin la Boston, la începutul acestui an, când am vizitat fabrica de baterii din SUA, cu tehnologia GridStar® Flow, inventată de compania americană,” a declarat Sebastian Burduja, Ministrul Energiei.

Tehnologia GridStar® Flow, dezvoltată de Lockheed Martin, reprezintă o soluție inovatoare pentru stocarea energiei curate, cu emisii zero de carbon și o rezistență sporită la perturbări ale rețelei electrice. Noua unitate de producție din Oradea va fi prima de acest fel din Europa și cea mai mare la nivel global, cu lansarea producției planificată pentru vara anului 2026.

„Sunt încântat de perspectivele acestui nou parteneriat în România – primul nostru proiect în sectorul comercial și unul care ajută la realizarea planurilor privind emisiile ‘net zero’ în țară”, „GridStar Flow este o soluție de ultimă oră pentru securitatea energetică, un element cheie al nevoilor de apărare și securitate ale oricărei națiuni. Prin această nouă inițiativă, România poate deveni un lider regional în acest domeniu important al eficienței și securității energetice”, a declarat Ray Piselli, Vicepreședinte pentru Afaceri Internaționale la Lockheed Martin.

„Pentru Sinteza, acest proiect reprezintă o modalitate clară de a îmbunătăți semnificativ atât nivelul tehnologic, cât și modelul nostru de afaceri. Mai mult decât atât, întreaga investiție este una etică, menită să contribuie pozitiv la tranziția verde în domeniul energiei în Europa”, a declarat CEO Sinteza, Gelu Stan.

”Semnarea acestui contract reprezintă un moment important pentru Oradea, demonstrând că mediul investițional din orașul nostru a atins maturitatea deplină, atrăgând parteneri strategici de talia Lockheed Martin. Această investiție validează eforturile noastre de dezvoltare economică, și va aduce beneficii semnificative prin crearea de noi locuri de muncă și consolidarea poziției Oradei ca un pol al inovației și tehnologiei în Europa de Est”, a declarat Florin Birta, primarul municipiului Oradea.

Această inițiativă demonstrează angajamentul Ministerului Energiei pentru susținerea tranziției energetice și pentru dezvoltarea de parteneriate strategice, menite să întărească poziția României în sectorul energetic.