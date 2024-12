Maria Grapini cere Comisiei Europene să stabilească reguli comune în Uniunea Europeană privind instituționalizarea copiilor. Respectarea dreptului superior al copilului, o prioritate pentru eurodeputat!

Cu ocazia aniversării a 35 de ani de la adoptarea Rezoluției ONU privind drepturile copiilor, europarlamentarul Maria Grapini a cerut, săptămâna trecută, Comisiei Europene, în plenul PE de la Strasbourg, să stabilească reguli comune în Uniunea Europeană privind instituționalizarea copiilor, respectând, astfel, interesul superior al acestora.

“Sigur, aniversăm 35 de ani de la Rezoluția ONU și dezbatem, ca în fiecare an, pe tema drepturilor copiilor. Însă, discutăm mult prea puțin despre ceea ce fac concret statele membre din punct de vedere al instituționalizării copiilor. Am exemple elocvente în acest sens. Am făcut petiții, am făcut scrisori, mamele au făcut, la rândul lor, scrisori. Avem exemplul Cameliei Smicală, în Finlanda, care și-a recuperat copiii după cinci ani. Copii smulși de oameni mascați, târâți în fața mamei. Avem, acum, cazul Mihaelei Seiler, din Germania, în care fetița acesteia, de doar 7 ani, a fost luată direct de la școală și mama a fost anunțată, ulterior, că i s-a luat fetița!”, a punctat, în intervenția sa, eurodeputatul Grapini.

Potrivit Mariei Grapini, o instituție nu poate iubi și îngriji copiii mai mult decât o mamă. În context, eurodeputatul S&D a militat pentru introducerea unor reguli comune, unitare, la nivelul statelor membre ale UE, privind instituționalizarea și drepturile copilului. Din păcate, a completat Maria Grapini, în cazul unei petiții ce prezintă un abuz al instituțiilor statului la adresa unei familii, Comisia Europeană se spală pe mâini și spune că nu este de competența sa.

“De aceea cer noii Comisii să avem reguli egale în statele membre, pentru a nu mai fi smulși copiii din brațele mamelor și, abia după cinci ani, marcați de ceea ce s-a întâmplat, să revină în sânul familiei, în urma unor decizii ale justiției. Respectarea drepturilor copilului trebuie să fie o prioritate!”, a conchis europarlamentarul.