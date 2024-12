Ponta face un apel pentru formarea unei majorități parlamentare stabile și a unui nou guvern!

Victor Ponta, fost prim-ministru, a lansat luni un apel urgent pentru formarea unei majorități parlamentare stabile și a unui nou guvern, subliniind că România se află într-o situație critică, în care întârzierea formării unui guvern ar putea conduce la faliment economic.

Într-o postare pe rețelele sociale, Victor Ponta a afirmat că țara nu mai are timp de pierdut și că este esențial ca guvernul să fie instalat cât mai rapid pentru a adopta un buget și pentru a pune în aplicare măsuri economice vitale.

Romania are nevoie sa fie guvernata cat mai urgent- altfel iesim din iarna si intram in faliment! Ne trebuie urgent Buget , oameni profesionisti si patrioti in fruntea Ministerelor , decizii clare privind taxele, salariile , pensiile, banii europeni!

Fostul șef al PSD a subliniat că România se află într-un moment de cumpănă, în care nevoia de stabilitate politică este mai mare ca niciodată.

Cat mai repede trebuie sa terminam cu nebunia Alegerilor – cu aceasta fărâmițare extraordinară- cu interesele personale, de gasca sau de Partid- cu manipularea romanilor de a se lupta cu alti romani ! Suntem in ceasul al doisprezecelea! Si orele trec!, a scris Ponta pe Facebook.

După numărarea a 99,97% din secții, PSD conduce la Camera Deputaților cu 22,23%, urmat de AUR cu 18,28%. Pe locul trei se află PNL cu 14,30%, urmat de USR cu 12,25%, potrivit datelor centralizate de AEP.

Fostul premier si presedinte al PSD, Victor Ponta, a declarat duminica seara la Antena 3 ca partidul sau nu a luat inca o decizie privind sustinerea vreunuia dintre candidatii ramas in finala prezidentialelor.