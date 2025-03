Ecourile revelatoare ale Classix Festival 2025

Cea de-a șasea ediție a Classix Festival s-a încheiat pe 2 martie 2025, după opt zile de concerte și evenimente desfășurate la Iași, în perioada 23 februarie – 2 martie.

Ediția din acest an a inclus 9 concerte, 3 expoziții, 3 vernisaje, 4 paneluri de discuții, o prelegere, o proiecție de scurtmetraje de animație, o lansare de carte, o conferință de presă, un showcase dedicat celor trei bursieri Classix in Art și 40 de sesiuni de masterclass susținute de artiști consacrați la nivel internațional, pentru un număr de 73 de participanți activi și pasivi.

Festivalul s-a desfășurat în 11 locații emblematice ale orașului Iași, aducând muzica clasică și artele vizuale în spații culturale și istorice reprezentative, fiind puse în valoare arhitectural cu ajutorul inserțiilor de tip new media și light design.

În organizarea festivalului au fost implicați peste 200 de voluntari și profesioniști din industriile creative din România, iar pe scena Classix au evoluat peste 100 de artiști invitați din 14 țări. Pe parcursul întregii perioade, peste 8.000 de persoane au participat la evenimentele Classix, la care s-au adăugat până în prezent cei 115.000 spectatori din mediul online. Transmisiunile live mai pot fi urmărite online pe pagina de Facebook a Classix Festival până la finalul lunii martie 2025.

Patricia Brohanschi, director general și co-fondator al festivalului Classix, menționează: „Classix Festival 2025 a fost, fără îndoială, cel mai intens și plin de viață de până acum. Sălile sold out seară de seară și energia publicului ne-au arătat că ceea ce facem are cu adevărat impact, iar muzica are o putere aparte de a ne aduce împreună. Pentru mine, această ediție a fost mai mult decât un eveniment cultural, fiind vorba de suflet, comunitate și depășirea propriilor limite. M-a emoționat să văd cum Classix a devenit un spațiu în care artele se întâlnesc, ideile prind viață, iar oamenii se conectează autentic. De la concerte și expoziții, până la activități educative și burse, festivalul nostru a demonstrat încă o dată că se poate atunci când există dorință și pasiune. Sunt profund recunoscătoare pentru implicarea exemplară a tuturor celor care ne-au fost alături și le mulțumesc pentru votul de încredere – de la colaboratori și parteneri, până la colegi, voluntari, artiști și spectatori. Classix a arătat și s-a simțit mai bine ca niciodată, iar fără dedicarea lor, această aventură clasică contemporană nu ar fi fost posibilă.”

Artiștii care au performat pe scenele festivalului sunt: Cătălin Apostol (RO/MD) – bas, Arte dei Suonatori (PL): Aureliusz Goliński – vioară, Ewa Golińska – vioară și violă, Anna Bator – contrabas, Marta Bławat – oboi, Marta Gawlas – flaut, Monika Hartmann – violoncel, Izabela Kozak – vioară, Anna Krzyżak-Siarkowska – violă, Małgorzata Malke – vioară, Michał Marcinkowski – vioară, Katarzyna Olszewska – vioară, Łukasz Strzelczyk – vioară, Marcin Tarnawski – vioară, Daniel Auner (AT) – vioară, Gabriel Bîrjovanu (RO) – tenor, Claudia Caia (RO) – mezzo-soprană, Dragoș Andrei Cantea (RO) – pian, Ansamblul Classix Collective (RO): Vioară: Ailoaei Larisa-Iulia, Onofrei Bogdan, Mititelu Diana-Maria, Stroici Sara, Bîrsan Sebastian-Gabriel, Ailoaei Amalia-Ana, Kuchurian Nikoleta, Șchiopu Robert Manuel, Ioana, Alexandra Honciuc, Pintilie Mirona-Ioana, Busnea Laurentiu, Cheran Adelina, violă: Podosu Diana-Estera, Diaconu Diana Corina, Adumitroaei Catalina, Prisacariu Andreea, violoncel: Samataru Nicoleta, Ghercă Rebeca, Iacob Mirel Lucian, Sebastian Vîrtosu, Nicoleta Avădanei , contrabas: Prisacariu Virgil Florin, Vatamanu George-Alexandru, Gavrilovici Ionuț, flaut: Antonesei Carla-Maria, Leonte Florin , clarinet: Zaharia Hojbotă, Daniel Paicu, corn: Marius Aftaragaci, percuție: Constantin Stavrat, Mara Voicescu , țambal: Alexandru Olaru, sintetizator: Paul Pintilie , harpă: Adina Diaconu, pian: Edith Arva, Maream Ehsan, Ioana Chiriac , Cvartetul Arcadia (RO): Ana Torok – vioară, Răzvan Dumitru – vioară, Traian Boală – violă, Zsolt Torok – violoncel; Ensemble MidtVest (DK): Peter Kirstein (DK), Tommaso Lonquich (IT), Charlotte Norholt (DK), Neil Page (UK), Yavor Petkov (BG), Sanna Ripatti (FI), Nicolas Dautricourt (FR), Jonathan Slatto (NO), Martin Qvist Hansen (DK); Clemence de Forceville (FR) – vioară, Dr. Dagmar Gluxam (AT), Agnes Guk (RU) – balerină, Kjell Habbestad (NO) – compozitor, Benedict Kloeckner (DE) – violoncel, Maria Kjos Fonn (NO) – libretistă, Daniel Lazar (SB) – vioară, Sofia Neacșu (RO) – soprană, Octavian Lup (RO) – violoncel, Bogdan Onofrei (RO) – vioară, Sabin Penea (RO) – vioară, Hans Petter Maehle (NO) – dirijor, Bob Rădulescu (RO) – actor, Pietro Roffi (IT) – acordeon, Solveig Sorbo (NO) – compozitoare, Alessandro Stella (IT) – pian, Dalma-Lidia Toadere (RO) – dirijor, The Rest Project (ES): Maria Florea (ES) – vioară, Lara Fernandez (ES) – violă, Daniel Claret (ES) – violoncel; Susanna Wolff (NO) – soprană.

Artiștii vizuali care au dat viață scenelor prin proiecțiile video sunt: Andrei Botnaru, Marian Mina Mihai, Radu Marțin și Silviu Luda, iar light designer-ul concertelor este Alin Popa.

Speakerii invitați la evenimentele Classix in Focus au fost: Alexander Rubel (DE), Andreas Sønning (NO), Andrei Cozlac (RO), Andrei Fermeșanu (RO), Andrei Popov (RO), Bujor Prelipcean (RO), Dan Prelipcean (RO), Cătălin Sava (RO), Carina Sava (RO), Cristina Uruc (RO), Krzysztof Grudziński (PL), Krzysztof Goliński (PL), Dan Byron (RO), Dan Spînu (RO), Klara Bernat (HU), Roxana Patricia Brohanschi (RO), Valentina Druțu (RO) și Vincent Henry (RO).

Programul de burse de creație artistică Classix in Art a fost derulat cu sprijinul partenerului principal al ediției 2025, BRD – Groupe Société Générale. Pentru această ediție au fost acordate 3 burse x 1000 euro brut, iar câștigătorii acestora sunt: Daniel Sascau (Bacău) – Arte vizuale, Andrei Virgil Popescu (Iași) – Artele spectacolului și Patricia Marchiș (Cluj) – Muzică. Proiectele finalizate vor fi prezentate în cadrul Classix Festival 2025.

Încă trei expoziții mai pot fi vizionate în Iași după finalizarea celei de-a șasea ediții Classix Festival. Expoziția „Doar viorile au rămas – Alma und Arnold Rose” poate fi vizitată la Muzeul Vasile Pogor până pe 15 martie. Instalația interactivă Dead City poate fi vizitată la Palatul Culturii până pe 20 martie, iar instalația APPARATUM poate fi vizitată în Sala Pașilor Pierduți a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași până pe 20 martie. Pentru mai multe informații referitoare la programul de vizitare, vă invităm să consultați website-ul oficial al festivalului: www.classixfestival.ro

Instalațiile Dead City și APPARATUM sunt organizate în parteneriat cu Institutul Adam Mickiewicz ca parte din Sezonul Cultural Polonia-România 2024-2025. Cofinanțate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național al Republicii Polone. iam.pl | culture.pl

Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți ale festivalului, iubitorii muzicii clasice se pot abona la newsletter-ul dedicat disponibil pe classix.ro și pot urmări canalele de social media oficiale ale Classix.