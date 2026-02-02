Întâlnire crucială Ucraina-Rusia-SUA, la Abu Dhabi! Se va decide pacea în Ucraina?

Întâlnire crucială Ucraina-Rusia-SUA, în capitala Emiratelor Arabe Unite. Abu Dhabi va găzdui, în perioada 4-5 februarie, o nouă rundă de negocieri, în contextul eforturilor pentru negocierea și obținerea unui acord de pace.

Discuțiile vor avea loc miercuri și joi, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Precizarea făcută de acesta a venit pe fondul incertitudinii cu privire la desfăşurarea negocierilor iniţial programate pentru 1 februarie şi la forma acestora, fie una bilaterală, Moscova – Kiev, fie trilaterală, cu implicarea Washingtonului.

”Ucraina este pregătită pentru o discuţie substanţială şi suntem interesaţi să ne asigurăm că rezultatul ne va apropia de un sfârşit real şi demn al războiului”, a declarat, duminică, șeful de la Kiev.

Volodimir Zelenski a mai spus că a vorbit cu negociatorul şef Rustem Umerov şi au programat o întâlnire pentru luni, cu scopul de a se „conveni asupra cadrului discuţiilor şi a pregăti totul”.

„Luni seara, echipa (de oficiali din Ucraina – n.r.) va fi deja în drum spre negocieri. Mulţi lideri, din diferite ţări, sunt alături de noi în acest proces, sprijinind Ucraina, şi ne coordonăm practic în fiecare zi. Luna februarie va fi o perioadă de activitate intensă în domeniul politicii externe din partea noastră, cu contacte şi întâlniri începând de mâine.

„Ne aşteptăm ca partea americană să fie la fel de activă, în special în ceea ce priveşte măsurile de dezescaladare – reducerea atacurilor. Desigur, multe depind de ceea ce pot realiza Statele Unite pentru ca oamenii să aibă încredere atât în proces, cât şi în rezultate”, a spus Zelenski, potrivit news.ro.

Potrivit așteptărilor, discuțiile din Emiratele Arabe Unite se vor concentra pe un potenţial armistiţiu energetic şi controlul asupra regiunii Donbas din Ucraina. Rusia a cerut de mult timp ca Ucraina să cedeze întregul teritoriu al regiunilor Doneţk şi Luhansk, inclusiv teritoriile neocupate, ca o condiţie prealabilă pentru orice acord de pace.

La 31 ianuarie, trimisul rus Kirill Dmitriev s-a întâlnit cu oficiali americani, printre care şi trimisul special Steve Witkoff, la Miami.

Discuţiile anterioare dintre Kiev, Washington şi Moscova au durat două zile și s-au încheiat la Abu Dhabi la 24 ianuarie.