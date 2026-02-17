Mihai Stoichiță ar putea sta pe banca naționalei la barajul cu Turcia, în cazul absenței lui Mircea Lucescu

România va juca barajul cu Turcia, la Istanbul, pe 26 martie 2026, iar FRF a pregătit deja planul pentru situaţia în care Mircea Lucescu nu poate sta pe bancă din motive medicale.

Mircea Lucescu, 80 de ani, se confruntă cu probleme de sănătate, iar Gică Hagi (61 de ani), despre care s-a speculat că îl va înlocui, nu dorește să preia naționala înaintea barajului cu Turcia. Răzvan Burleanu, şeful FRF, intenționează să apeleze chiar la directorul tehnic al federaţiei, Mihai Stoichiță (71 de ani), care va fi ajutat de Jerry Gane, Florin Constantinovici și Leo Toader. Oricum în ultima perioadă, acesta a supervizat toate rapoartele pe care secunzii lui Mircea Lucescu le-au făcut în legătură cu jucătorii care se află în atenție pentru convocare, scrie ProSport.

Mihai Stoichiță, actualul director tehnic al FRF, nu se va afla la prima sa experiență de selecționer. Acesta a mai stat în carieră pe băncile naționalelor din Panama, Armenia și Kuweit. Cariera de antrenor principal a încheiat-o în 2015, iar din ianuarie 2017 lucrează la FRF.

„În momentul de față suntem pregătiți pentru orice scenariu. Cu siguranță vom merge în orice direcție abia după ce vom cunoaște starea medicală a lui Mircea Lucescu, pe de o parte validată de medicii la nivel național și apoi confirmată de medicii de la nivel internațional”, a spus Răzvan Burleanu, președinte FRF.

Ioan Becali (73 de ani) este de părere că „Regele” nu va accepta oferta FRF.

„Așa se spune, că va veni Gică Hagi. Nu cred că Gică va accepta, cel puțin pentru meciul acesta. După aceste baraje, să dea Dumnezeu să vorbim de un singur baraj, adică să trecem de primul. Gică, de când și-a făcut echipă, își dorește să plece în străinătate. Eu am vorbit la nenumărate cluburi, îl are și pe managerul lui Ianis, și el vorbește. Grecia îl știe, Arabia îl știe, Turcia îl știe, vom vedea în vară ce se va întâmpla”, a spus Ioan Becali.

Acesta a negat că Gică Hagi îi va ceda acţiunile de şa Farul lui Hristo Stoicikov, pentru a prelua echipa naţională: „Ce treabă are Stoicikov? E și prietenul meu Stoicikov, ce fac, îi las casa lui? Poate fi oricum selecționer, acțiunile pot merge la Marilena sau la Kira, să rămână în familie. Nu are Gică cui să lase acțiunile? Asta e problema lui Gică? Gică trebuie să se gândească cui lasă acțiunile și cine se ocupă de echipă. Singurul care poate e Gică Popescu, el va coordona totul. La ce relație au ei… Asta e părerea mea!”.