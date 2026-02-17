Doi universitari, în cursa pentru funcția de ministru al Educației!

Sorin Costreie, consilierul lui Nicușor Dan începând din 17 noiembrie 2025, a avansat două nume de posibili miniștri ai Educației în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, funcție rămasă vacantă după demisia lui Daniel David.

Sorin Costreie a vorbit două persoane care să preia funcția de ministru al Educației ce provin din zona universitară. Este vorba despre Mădălin Bunoiu, de la Universitatea de Vest, respectivă Romiță Iucu, de la Universitatea din București.

„Eu o să vă dau, de exemplu, Mădălin Bunoiu, de la Universitatea de Vest, Romiță Iucu, de la Universitatea din București și sunt mai mulți, dar v-am dat din spațiu universitar. Cred că acuma poate ar trebui să avem pe cineva din preuniversitar și o să vă spun de ce, de fapt, poziția mea a fost publică, nu fac decât să repet ceea ce am mai spus săptămânile acestea.

Poziția mea este următoarea: când vorbim de sistemul de educație, noi de fapt, vorbim de două sisteme, dacă nu cumva de trei sub-sisteme. Haideți să o luăm așa. Este partea de preuniversitar și partea de universitar”, a declarat Costreie, în emisiunea ”În fața ta”, de la Digi 24.

Costreie a mai spus că la MEC trebuie să vină „cineva care să fie, ca să vă spun pe scurt, un model”.

„Are nevoie de un model. Adică dacă profesorii noștri ar trebui să fie modele pentru elevii și studenții noștri, cred că și ministru, cumva, simbolic, ar trebui să fie un modern și asta înseamnă o ținută intelectuală și morală ireproșabilă. Un om cu viziune, un om care cunoaște sistemul.

Aici nu ai timp de de bâjbâieli, un om care să-și asume chiar eventuale eșecuri. De ce? Pentru că nimeni nu știe exact ce efecte în sistem pot să aibă anumite măsuri. Pilotăm, încercăm, dar în sistemul de educație lucrurile, în primul, când se întâmplă foarte lent și asta e o altă problemă. Vii, îți asumi uneori, nici nu vezi efectele a ceea ce ți-ai asumat”, susține consilierul prezidențial.