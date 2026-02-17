Președintele Nicușor Dan va schimba 50 de ambasadori!

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți după-amiază, la Radio România Actualități, că în jur de 50 de ambasadori din diferite state vor fi schimbați începând cu luna martie.

Nicușor Dan s-a pus pe schimbat ambasadorii. Președintele a precizat la Radio România Actualități că diplomații români din diverse stat vor fi înlocuiți cu unii care să atragă investiții pentru România.

Nicușor Dan a anunțat că primele schimbări vor fi făcute începând cu luna martie.

”O să avem o schimbare importantă în vara aceasta. Și pentru că termenul uzual este de 90 de zile de la rechemare, estimez că în martie o să avem 40, 50 de schimbări importante. Urmează capitale importante. Termenul uzual este de patru ani pentru un diplomat. Acest termen a expirat, trebuia să avem schimbări după alegerile din noiembrie 2025, dar asta nu s-a întâmplat, o să avem schimbări în martie 2026”, a menționat președintele la Radio România Actualități.

Șeful de stat vrea de la viitorii ambasadori ”să meargă, să vadă companii și să identifice oportunități” pentru România.

”În linii mari, pe parte diplomatică, este OK. Ce a lipsit e diplomația economică. În linii mari, ambasadorul trebuie să meargă, să vadă companii, să identifice oportunități. Dar trebuie să existe și creier care să identifice aceste opțiuni. Mandatul pe care o să li-l dăm este că partea economică e extrem de importantă în activitatea lor”, a mai spus președintele.