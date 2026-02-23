Mircea Gogoncea revine în România cu recitalul „Origini”

Dată eveniment: Miercuri, 18 martie, ora 19:00

Casa de Cultură a Studenților, Calea Plevnei 61, București

Bilete disponibile online pe www.iabilet.ro

Stagiunea de Chitară Spotlight îl aduce pe scena din București pe Dr. Mircea Gogoncea, unul dintre cei mai premiați chitariști ai generației sale, într-un recital construit în jurul ideii de întoarcere la origini. Stabilit în Los Angeles, artistul revine acasă pentru un program integral dedicat muzicii latino-americane moderne și contemporane, într-un parcurs sonor care vorbește despre identitate, apartenență și dor.

Cu peste 400 de concerte susținute pe cinci continente și 113 premii internaționale, Mircea Gogoncea s-a impus pe scene de prestigiu din Europa, America de Nord și de Sud, Asia și Africa. Este absolvent al programului de Doctor of Musical Arts la USC Thornton School of Music, cu studii postuniversitare la Royal Academy of Music și la Robert Schumann Hochschule. Activitatea sa artistică este dublată de o solidă dimensiune academică și antreprenorială: predă la UCLA Herb Alpert School of Music și este co-fondator al companiei Cicada Music, dezvoltând tehnologii dedicate artiștilor performeri.

Recitalul „Origini” propune un program în care fiecare lucrare explorează o altă fațetă a universului latino-american. De la influențe afro-caraibene la sonorități indigene din Anzi sau accente europene filtrate prin tradiția hispanică, repertoriul reunește creații moderne și contemporane semnate de Ñico Rojas, Joaquín Clerch, Héctor Angulo, Carlos Durán și Leo Brouwer. Diversitatea estetică este ținută laolaltă de filonul comun al culturii latino-americane, într-un discurs coerent și personal.

Recitalul va fi deschis de un moment muzical susținut de Iustin Stan. Iustin a început studiul chitarei la vârsta de 12 ani, în prezent urmând cursurile Universității Naționale de Muzică din București, Facultatea de Interpretare Muzicală, la clasa prof. Conf. Univ. Doctor Cătălin Stefanescu-Pătrașcu. Acesta a participat la concursuri de chitară, fiind laureat în plan național și internațional. Totodată, Iustin Stan s-a afirmat și în cadrul învățământului superior, evoluând ca solist în orchestra “Universitaria” a Conservatorului din București. A participat la Masterclass-uri cu chitariști de renume, cum ar fi: Judicaël Perroy și Dragoș Ilie.

Evenimentul este organizat în cadrul Stagiunii de Chitară Spotlight, organizat de Asociația ChitaraNova și cu sprijinul Casei de Cultură a Studenților din București, alături de partenerii media ai proiectului: Radio Trinitas și Conexiuni Culturale.

Biletele sunt disponibile în regim de pre-sale până la data de 8 martie, la 50 de lei, respectiv 25 de lei pentru studenți. Începând cu 9 martie, biletele vor fi disponibile la 75 respectiv 35 lei. Link bilete: https://www.iabilet.ro/bilete-recital-de-chitara-origini-123680/

Despre organizator

Asociația ChitaraNova a fost înființată cu scopul de a promova chitara clasică în România și de a contribui activ la dezvoltarea și diversificarea vieții muzicale contemporane. Printre proiectele realizate se numără „Conciertos para Guitarra”, proiect cofinanțat de AFCN, care a inclus trei concerte pentru chitară și orchestră, prezentate în aranjamente pentru ansamblu cameral de coarde și desfășurate în filarmonicile din București, Brașov, Târgu Mureș, Timișoara și Craiova.

Asociația derulează anual proiectul „Dialog muzical între generații”, realizat în parteneriat cu Școala Gimnazială de Arte nr. 4 din București, și a fost partener al Fundației Calea Victoriei în cadrul conferinței „Cum a schimbat arhitectura din perioada regalității chipul Bucureștiului”. Prin inițiativele sale, Asociația ChitaraNova susține dialogul între generații, interdisciplinaritatea și accesul publicului la experiențe culturale de calitate.